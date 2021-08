Agosto entra nel vivo e l'Oroscopo della settimana dal 9 al 15 si presenta estremamente scoppiettante. A livello astrale si prospetta un cielo inteso e si può affermare che sarà la settimana più avvincente dell'intera stagione estiva. La Luna lunedì lascerà il Leone e soggiornerà nella Vergine fino alla sera di mercoledì, dopodiché transiterà nella casa della Bilancia. Nel weekend, invece, l'astro argenteo permarrà nel domicilio dello Scorpione, rendendo il Ferragosto piuttosto incandescente per i segni d'acqua. Concluse le dovute premesse, tuffiamoci nelle previsioni astrali passando in rassegna amore, lavoro, salute, soldi, famiglia, società, benessere e vacanze.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Rispetto a qualche anno fa siete profondamente cambiati. Siete più diffidenti e guardinghi, ma ultimamente state vivendo una parvenza di normalità. In questa nuova settimana sarete baciati dalla fortuna, perciò fareste bene ad approfittarne. Lasciatevi andare, non tornate sempre su quei soliti pensieri che vi tormentano anche il sonno. Sbarazzatevi del pessimismo e delle persone costantemente negative. In questo periodo della vostra vita necessitate di svago e divertimento, perciò nei prossimi giorni accettate inviti, uscite di casa il più possibile e non siate intimiditi dalla gente. Dopo tutto quello che avete passato è giunto il momento di voltare pagina e orientarsi verso nuovi panorami.

Notti stellate e profumate di amore per chi si ama o sta frequentando qualcuno. Incontri e sguardi carichi di flirt per i single.

Toro - In settimana avrete modo di affidare al vento i vostri turbamenti. Vi sentirete molto meglio rispetto a qualche mese fa. Le stelle annunciando novità, inviti e tantissimi sorrisi. Potreste anche incontrare una persona che prova qualcosa di profondo e speciale nei vostri confronti.

Chi dice di essere sfortunato in amore, in realtà punta gli occhi sugli individui sbagliati. Fate pace con voi stessi e prendetevi del tempo per riflettere sul vostro percorso di vita, perché forse non vi piace dove state andando oppure siete stanchi di rimanere in una situazione di impasse perenne. La vita è costellata di alti e bassi.

In un periodo si sale e in un altro si scende, quello che conta è sapere tenere duro nei momenti no e prendere tutto il prendibile nei momenti buoni.

Gemelli - Sarà una settimana pazza. Non è facile fermare un Gemelli, perché il vostro è un segno vivace, inarrestabile e molto socievole. Si può dire che siete pieni di vita. Volete sempre stare in pista e al centro della scena e le stelle rivelano che in settimana avrete le vostre migliori occasioni per mettervi in mostra. Tuttavia, è bene non eccedere. Ogni cosa deve stare in equilibrio poiché anche il troppo stroppia! Chi lavora ci metterà meno impegno del consueto. Chi è in vacanza oppure si ritrova bloccato in una certa situazione, avrà molto da dire e da fare.

Una bel barbecue vi porterà via i cattivi pensieri, ma evitate di fare le ore piccole. Qualcuno vicino a voi potrebbe sentirsi poco bene, cercate di non peggiorare la situazione creando inutile allarmismo. Festeggiamenti in arrivo, sarete al settimo cielo perché adorate gli eventi, il cibo, i fuochi d'artificio e la gente, ma attenzione a non abbassare la guardia.

Cancro - Fino al 2024 dovrete convivere con Plutone in Capricorno ma potrete fare affidamento su Nettuno in Pesci. Durante gli ultimi mesi avete avuto un po' di respiro, mentre questa estate si sta rivelando essere piuttosto pesante o fiacca. Le dure prove rendono la persona più forte, non a caso è nelle difficoltà che si forgia il carattere.

In settimana dovrete fare piazza pulita di tutte quelle cose che non funzionano più. Cercate di alleggerire il più possibile quel carico che vi trascinate dietro da fin troppo tempo. Per l'autunno sarete impegnati in nuove sfide lavorative ed economiche. Si prevedono assunzioni, promozioni, aumenti della paga, ma anche responsabilità elevate, perciò dovete a tutti i costi dedicare del tempo a rimettere in ordine la vostra vita e quotidianità. Sarà una settimana di uscite, ma anche di imprevisti e vicende avventurose che difficilmente dimenticherete. Qualcuno che vedete abbastanza di frequente, vi ama in segreto. Occhio allo stress, specie se tendete a soffrire con la pancia!

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni astrali della settimana dal 9 al 15 agosto vi sorridono. Emozioni, sorrisi ed anche sorprese, aspettatevi un po' di tutto. Qualcuno si ritroverà a festeggiare un compleanno oppure un certo evento speciale. Trascorrerete del tempo prezioso con i vostri cari e finalmente in casa si respirerà aria di serenità. Siete in una fase della vita in cui avete paura di rimanere invischiati al punto di partenza. Avete molti sogni, idee, speranze e soprattutto progetti per il vostro futuro. Quello che vi manca è un appoggio solido che vi incentivi a non tornare indietro. Ad ogni modo, in settimana cercate di godervi appieno l'atmosfera estiva che circolerà per le vie del vostro paese.

Sagre, concerti e tanti fuochi d'artificio non mancheranno, così come le risate e la voglia di fermare il tempo. Salute e umore stabili. Amore stellare per chi è in coppia.

Vergine - La calura estiva vi sta tormentando, infatti la notte faticate a chiudere gli occhi. Ci sono delle situazioni che ancora vi incutono preoccupazione e timori. Siete diffidenti e non riuscite proprio a lasciarvi andare. Siete un po' ficcanaso, infatti tendete ad esprimere giudizi o a dare consigli non richiesti. Cercate di trattenervi, perché in settimana c'è l'alto rischio di contrarre delle amare discussioni e di rovinarvi anche il Ferragosto. Sono previste partenze, qualcuno finalmente si recherà in vacanza anche se sarà per poco tempo.

Chi non può viaggiare si sente un po' frustrato e vorrebbe cambiare completamente stile di vita, ma per una certa ragione non riesce a farlo. Non sempre le cose stanno come si pensa, perciò lavorate sulle vostre convinzioni e datevi una mossa: il tempo incalza.

Bilancia - In settimana la vostra casa sarà vivace, specie se avrete in visita dei familiari che vivono lontano. L'età avanza e tra qualche mese sarà il vostro compleanno, ma non piombate nell'ansia. Evitate di alimentare polemiche in famiglia o con il partner, piuttosto prendere posizione e non alimentate false illusioni. Saranno delle giornate poco certe, sono previsti dei rovesci che potrebbero rimettere tutto in discussione. Cercate di mettere in stand by il lavoro e tutte quelle questioni pesanti: meritate un po' di tranquillità!

A livello economico manca una certa stabilità. Qualcuno non si sente abbastanza soddisfatto delle proprie entrate oppure ci sono troppe spese da sostenere e faticate a sbarcare il lunario. Sfruttate questa settimana per riflettere a fondo. Bandite le inutili perdite di tempo e dedicatevi a qualcosa che vi possa condurre verso la realizzazione personale o professionale. Non è mai troppo tardi per cambiare lavoro, tornare a studiare, innamorarsi, eccetera!

Scorpione - L'inizio della settimana sarà un vortice di novità e di attimi intensi. Anche per coloro che si trovano in vacanza si prospettano delle giornate a dir poco incandescenti. Chi dovrà lavorare, avrà poca concentrazione e penserà a tutt'altro.

Non lasciatevi distrarre dalla voglia di essere al mare o in una meta esotica. La situazione si farà favorevole verso venerdì notte. La Luna vi regalerà un weekend pieno di brio, amore, sensualità e passione. Anche chi è single vivrà momenti piacevoli. Le conquiste non mancheranno, ma dovrete cercare di essere pazienti e più socievoli. Vivrete delle giornate memorabili. Vi ritroverete a mangiare fuori casa, magari in compagnia delle persone a cui volete profondamente bene. Chi ha dei nipoti riceverà tanto amore da parte loro. Riscuoterete consensi, specie se lavorate o state lanciando un nuovo progetto personale. Spegnete ogni briciola di preoccupazione e scatenatevi!

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Ci vorrà molta pazienza in questa settimana, perché sarete un vulcano di energia. All'interno delle relazioni più stagionate occorrerà portare pazienza e cercare di non invadere lo spazio altrui. Ogni persona ha una sua logica, perciò rispettate il pensiero altrui senza imporre il vostro punto di vista. Per la maggior parte dei nati del Sagittario, sul piano professionale sarà possibile rallentare. Ultimamente avete corso tantissimo e avete accumulato stress e affanno. I giorni attorno a Ferragosto saranno molto speciali, specie se avete delle buone amicizie o qualcuno che vi ama. Occhio al traffico infermale e alle code nei luoghi pubblici.

Capricorno - Evoluzioni più che positive nella sfera sentimentale o familiare. Le recenti tensioni si appianeranno e verrà lasciato ampio spazio all'armonia e all'intimità. Le stelle parlando di novità in arrivo e che vi lasceranno un po' a bocca aperta. Settembre sarà un mese molto faticoso, perciò cercate di godervi questi ultimi scampoli d'estate il più possibile. Potreste rischiare di rimanere bloccati in una certa situazione pesante. Ferragosto con barbecue o pizza, sarete in buona compagnia. Chi è single farà delle nuove e frizzanti conoscenze, ma purtroppo (o per fortuna) non sarà una storia duratura! Chi ha una famiglia o delle grosse responsabilità sulle spalle, deve prestare molta attenzione in settimana.

Aquario - L'estate vi ha reso fiacchi e improduttivi. La notte dormite poco e male a causa del caldo e delle preoccupazioni. Sulle vostre spalle reggete fin troppe responsabilità e siete vicini all'esaurimento nervoso: non ne potete proprio più! Dal 9 al 15 agosto cercate di rallentare. Stoppate i vostri compiti o perlomeno delegateli. Prendetevi del tempo per voi stessi. Avete bisogno di fare una pulizia interiore e di rilanciare quei vecchi progetti o hobby che avete messo da parte per mancanza di tempo o a causa di una forte demotivazione. Incontrerete qualcuno di speciale le cui parole vi riaccenderanno la mente e lo spirito invogliandovi a reagire. Non sottovalutate il potere della lettura e della vicinanza delle persone ottimiste. Qualcuno vi dirà che vi vuole bene. Possibili visite!

Pesci - Per voi si prospetta una settimana di fuoco. Sarete un vulcano pronto ad eruttare, mettendo tutto a soqquadro. Nettuno in Pesci, vostro pianeta dominante, accentuerà la forza, il carattere ed anche quei sogni che timidamente nascondete al resto del mondo. Vi sentirete più fantasiosi e sensibili del consueto, ma attenzione a non esagerare altrimenti rischierete di fare solamente delle inutili chiacchiere. In questo periodo c'è chi cerca l'amore, quello vero e intenso, ma non è facile trovarlo perché i tempi sono cambiati e c'è molta diffidenza in giro. Chi è sposato o è stato sposato, in questa settimana si tornerà a pensare al proprio matrimonio. Avrete molta carne a cuocere attorno al giorno di Ferragosto, qualcuno potrebbe farvi visita o mettersi in contatto con voi. Potrebbe anche succedere qualcosa nel vostro paese, quindi cercate di tenervi pronti per ogni eventualità.