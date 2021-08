Nel fine settimana del 7 e 8 agosto troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Marte stazionare sui gradi del Leone, mentre Mercurio assieme a Venere risiederanno nel segno della Vergine. Giove e Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Plutone continuerà il moto in Capricorno e Urano resterà stabile in Toro. Nettuno, infine, permarrà nel segno dei Pesci come il Nodo Lunare Nord rimarrà nell'orbita dei Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Ariete e Leone, meno roseo per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: nuove mete.

La prima decade di casa Ariete potrebbe avvertire i benevoli influssi del Novilunio nel loro Elemento come una spinta verso la ricerca di nuove mete professionali da perseguire. La precarietà lavorativa degli ultimi mesi, seppur remunerativa sul fronte finanziario, starà presumibilmente stretta al primo segno di Fuoco, il quale cercherà maggiore stabilità in tal senso.

2° posto Leone: focus sentimentale. 48 ore che avranno buone chance di risultare ideali per i nati Leone che vorranno iniziare una storia d'amore, sebbene la stessa (per i facenti parte della seconda a terza decade) comincerà sotto i raggi del Grande Malefico retrogrado e opposto. Con Saturno in Acquario, difatti, sarà probabile che il secondo segno Fisso si invaghisca di una persona già impegnata o che abbia come ex un amico dei felini, facendoli titubare non poco se lasciarsi andare o meno.

3° posto Toro: osservatori. Da questo weekend e sino al 22 agosto, giorno della seconda Luna Piena consecutiva nel quadrato Acquario, i nati sotto il segno del Toro avvertiranno, c'è da scommetterci, l'esigenza di rallentare i ritmi e dedicare maggiore attenzione al comportamento altrui. La frenesia legata alle incombenze quotidiane, accentuata dall'incedere dello Stellium in Vergine, vedrà un netto allentamento, con il primo segno di Terra che, scrutando le persone attorno a lui, comprenderà appieno quali mosse attuare nell'ultima settimana di agosto.

I mezzani

4° posto Sagittario: sereni. Weekend che, grazie al terzetto Sole-Luna-Marte nell'amico Leone, vedrà presumibilmente i nati Sagittario assumere un mood decisamente più conciliante, sia sul fronte amoroso che nel luogo di lavoro. Grazie a tale rinnovato e produttivo atteggiamento, il clima nell'ambiente professionale tenderà a rasserenarsi e, come piacevole conseguenza, diverrà meno stressante recarsi al lavoro.

5° posto Vergine: ambiziosi. Mercurio e Venere a braccetto sui loro gradi, istigati da Marte di Fuoco, potrebbero indurre i nati Vergine a divenire più ambiziosi del solito nel settore professionale, sebbene i metodi che attueranno per salire la scala gerarchica faranno storcere qualche naso. Più che puntare sul duro lavoro, sperando di farsi notare dai piani alti aziendali, i nativi preferiranno probabilmente trattare i parigrado alla stregua dei suddetti.

6° posto Gemelli: tenaci. L'arma in più del weekend di casa Gemelli sarà, con ogni probabilità, la resilienza, specialmente nei riguardi di quei rapporti relazionali che, al momento, non possono essere allontanati per motivi famigliari o lavorativi.

In questo caso, difatti, il secondo segno d'Aria dovrà armarsi di una buona dose di pazienza e, se necessario, scendere a compromessi con le persone interessate.

7° posto Bilancia: mondani. La Luna Nuova nell'affine Leone, sommata alla congiunzione Mercurio-Sole di Fuoco in decima dimora, potrebbe parlarci di una gran voglia, per i nati sotto il segno della Bilancia, di ritagliarsi del tempo da dedicare alla mondanità. Se sabato sarà favorito lo shopping con le amiche di sempre, domenica sarà probabile che i nativi optino per un aperitivo in quel locale esclusivo, magari indossando l'abito acquistato il giorno precedente.

8° posto Cancro: relax. Non amando i riflettori del palcoscenico, i nati Cancro avvertiranno, con ogni probabilità, la pomposità di questo Novilunio nell'esibizionista Leone come un momento per starsene dietro le quinte.

Sfruttando, al contempo, soltanto la blanda avversità di Plutone retrogrado e opposto, il primo segno d'Acqua potrà facilmente concedersi due giornate all'insegna del relax più assoluto.

9° posto Pesci: cocciuti. La congiunzione tra i Luminari di Fuoco in aggiunta all'opposizione tra Nettuno, retrogrado nella loro orbita, e la Bianca Signora in Vergine indurrà presumibilmente i nati Pesci ad assumere un mood particolarmente cocciuti nel weekend. A pagare le conseguenze della loro testardaggine sarà, c'è da scommetterci, la dolce metà che, durante ogni discussione intrapresa col dodicesimo segno zodiacale, avrà quasi nostalgia della loro peculiare diplomazia.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: perplessi.

Dal primo pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il quarto segno Fisso avrà buone possibilità di stranirsi non poco rispetto a un comportamento di una figura professionale di spicco. Un capo o un responsabile dell'azienda nella quale operano i nativi, difatti, potrebbe stravolgere alcune regole lavorative, destabilizzando parecchio i nati Acquario nel corso delle loro mansioni professionali.

11° posto Scorpione: nervosi. Le numerose osticità del parterre planetario verranno acuite dalla Luna Nuova, quadrata al loro Sole di nascita, che renderà probabilmente particolarmente nervosi i nati Scorpione nel corso di questo fine settimana, specialmente quando si tratterà di sentimenti. I comportamenti ambigui del partner o della gelosia repressa potrebbero far divenire questo weekend un vero incubo emozionale per il terzo segno Fisso.

12° posto Capricorno: nodi al pettine. Due giornate dove i nati Capricorno dovranno, con ogni probabilità, fare i conti con le eventuali manchevolezze messe in atto sul luogo di lavoro durante le ultime due settimane. Coloro che hanno preferito delegare le mansioni a loro assegnate oppure son venuti meno alla puntualità in diverse occasioni potrebbero subire una sonora ramanzina.