L'oroscopo di settembre 2021 è pronto a mettere in primo piano le previsioni zodiacali del prossimo mese. Settembre, lo sappiamo, è un mese di transizione che sancisce la fine del periodo "vacanziero", mettendo di fronte la prospettiva di dover riprendere la vita normale di tutti i giorni. Senza per questo abbattersi, i prossimi trenta giorni dovranno essere fonte di occasioni favorevoli, a patto di saperle sfruttare a dovere. Tante le opportunità in arrivo, sia a livello sentimentale che interpersonale, piuttosto che lavorativo. Volando anticipare qualcosa in merito ai segni più fortunati, l'Oroscopo del mese di settembre segnala tra i migliori in assoluto Toro, Gemelli, Vergine e Scorpione, tutti valutati altamente fortunati.

Previsioni del mese di settembre, i transiti del periodo

Settembre segna l'ingresso del Sole in Bilancia (22 settembre), sancendo di fatto la fine dell'estate e, nel contempo, aprendo la stagione autunnale (equinozio d'autunno). La Luna settembrina porterà in dono due eventi interessanti sia riguardo l'Astrologia, che dal punto di vista dell'Astronomia: la Luna Nuova (7 settembre) e la Luna Piena (20 settembre). Settembre sarà anche il mese dell'ingresso di Venere in Scorpione (10 settembre) come anche di Marte in Bilancia (15 settembre). I Pianeti cosiddetti "lenti", ossia Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone, saranno in moto retrogrado per tutto il mese di settembre.

Oroscopo del mese di settembre 2021, da Ariete a Vergine

Ariete - Le previsioni dell'oroscopo di settembre indicano ottima la parte iniziale e centrale del mese. Un po' meno gli ultimi dieci giorni, ma si può fare. L'incantevole cielo dei primi dieci giorni vi regala tutte le dolcezze possibili, vi aiuta a estendere le linee degli orizzonti esistenziali, a prendere e possedere ciò e chi vi piace.

Le stelle dell'amore vi donano un fascino particolare e il tocco magico della fortuna. Possiamo dire che questo è un periodo di nitide e produttive follie, da vivere a trecentosessanta gradi. Il clima all'interno della coppia è vivo, riscaldato da una corrente di passionalità che non lascia spazio a malinconie e disaccordi.

Per il lavoro le prospettive sono per il lungo termine: vi toccherà attendere la fine di ottobre/novembre per trovare novità di rilevo.

Toro - Il mese che sta per iniziare darà via a un periodo di netta ripresa in ogni settore: dall'amore al lavoro passando per il fisico, nulla vi sarà precluso. C'è serenità nei rapporti di coppia, anche in quelli che durante l'estate sono stati messi a dura prova. L'ultimo scoglio da superare si presenta nella settimana conclusiva del periodo, ma potrebbe anche essere il momento in cui coronare il desiderio di matrimonio o convivenza. Stare con il partner di sempre non vi annoia di certo, vi sentite in sintonia con lui/lei e avvertite il desiderio di ricominciare.

Le situazioni tranquille, che non stravolgono, esercitano su di voi un fascino particolare e questo unito alla creatività espressiva e alla disponibilità vi porta a trascorrere giorni d'amore da ricordare. Nel lavoro stabile l'inizio, movimentato la parte centrale e buone prospettive nel finale.

Gemelli - Le previsioni astrologiche del mese di settembre indicano molto positivo il periodo in merito all'amore e agli affetti in generale. Famiglia, amicizie e chi più ne ha ne metta, tutto scorrerà all'insegna della positività generale: preparatevi a gongolare! Gli splendidi disegni planetari suscitano il desiderio, rendono euforici, aprono al dialogo e tolgono eventuali timori. Già da tempo siete in rampa di lancio e ora vedete e toccate con mano i risultati.

I settori maggiormente favoriti sono quelli delle relazioni, degli studi e degli affari. La vostra popolarità in questi campi non accenna a diminuire. Per chi è libero da impegni sentimentali sono gli incontri, le nuove conoscenze e l'ambiente di lavoro i punti focali per impegnare il cuore e la mente con pensieri d'amore. A scuola, durante i primi giorni di ripresa o all'università, potrebbe iniziare una storia interessante, ma non necessariamente con un collega. Il lavoro segna al passo ancora per qualche mese.

Cancro - A settembre vi sentirete perfettamente a vostro agio nell'atmosfera che annuncia la fine di un'estate un po' così. Nel nuovo mese ritroverete appieno il contatto con voi stessi e con il vostro corpo.

Brillante la vita sul piano sociale e affettivo. Periodo ideale per accettare inviti e partecipare a convegni di ogni genere e in ogni destinazione. Superlative la prima e l'ultima parte del periodo. Se portate nel cuore dei risentimenti, questo è il mese ideale per appianare contrasti e, se necessario, rivedere il vostro ruolo all'interno della coppia o nell'ambito lavorativo. Il dialogo con la persona amata si prevede sempre intenso: sarete dolci, sensibili e passionali e qualche follia non può che fare bene alla vita a due. Se non avete in programma una vacanza nel breve, concedetevi almeno un weekend da soli con il partner. Perfetto quello di metà mese. Il lavoro inizia a macinare buone nuove: siate pronti!

Leone - Le analisi astrali impostate sull'oroscopo di settembre prevedono un grande mese, capace di far segnare una bella ripresa per quasi tutti i nati sotto il segno del Leone. Il coraggio per passare all'azione diretta non manca, la lucidità mentale e la saggezza per fare la scelta giusta neppure. Le alleanze di stelle e amici di vecchia data danno quel tocco in più per riuscire a spiccare il volo verso lidi a voi congeniali. Sfruttate questo momento per dare una bella spallata a quelle situazioni che aspettano solo voi per decollare. Il lavoro sembrerà avere la priorità, ma anche mentre vi date da fare una parte dei vostri pensieri sarà dedicata al cuore, magari proprio al/alla collega che vi lavora accanto, lanciandovi di tanto in tanto struggenti occhiatine.

Forma perfetta associando bellezza e benessere, anche il lavoro non vi pesa a settembre.

Vergine - Si prevede per voi nativi della Vergine un mese di settembre davvero "col botto!". È tempo di rilanciare alla grande l'intesa passionale-affettiva, specie se siete reduce da mesi di dissapori con il vostro partner di sempre. Sollecitate il buon dialogo, la complicità dei gesti quotidiani: organizzate brevi fughe d'amore, lontani dal resto del mondo, nella parte centrale del mese prossimo. Se siete in attesa di fare un incontro che cambi le sorti della vostra condizione sentimentale, le stelle vi sono favorevoli. Vi basta la disponibilità a interagire con gli altri e la voglia di darsi da fare per incantare anche il più difficile degli uomini o la più riservata delle donne.

Settembre è all'insegna del ''tutto è possibile''. Tante occasioni per avere il cuore in subbuglio e l'amore a portata di mano. Nel lavoro, parlando di soldi, saranno pochi, ma questo non è un problema. Qualcosa sul fronte dei crediti e delle entrate si sta muovendo e magari il gruzzoletto si farà attendere, ma la certezza del suo prossimo arrivo è già qualcosa.

Previsioni zodiacali di settembre 2021, da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il mese di settembre segna l'inizio di un periodo più impegnativo, meno fortunato, ma non per questo negativo. Sarete meno esuberanti e avvertirete il bisogno di starvene un po' di più tra le pareti domestiche. Per ora godetevi ancora questi scampoli di fine estate e i primi giorni di settembre che, secondo l'Astrologia, hanno in serbo per voi davvero dei bei momenti.

Il rapporto di coppia scorrerà su binari tranquilli, ma non monotoni. Le stelle portano vivacità, creatività e romanticismo che sanno rendere bella la vita e la vostra storia d'amore. Insieme al vostro lui o alla vostra lei potrete varcare la soglia dei soliti confini e spaziare verso orizzonti più interessanti. Dialogo e complicità non mancano a settembre. Saturno obbliga ancora alcuni Bilancia, nati nella seconda decade, a una riflessione più profonda del termine ''amore''. C'è poco da fare se non essere sinceri gli uni con gli altri e confessare quello che provate davvero. Lavoro in blanda ripresa.

Scorpione - È tempo di rivincite a tutti i livelli per voi del segno. Settembre sarà il mese della riscossa: irradierete energia positiva e la diffonderete anche a chi vi è vicino.

Ecco perché sarà molto facile per gli Scorpione mantenere vivi i rapporti sociali. In molti avrete anche una grande possibilità d'incontrare il vostro amore, così come acquisire contatti interessanti che possono essere molto utili nella carriera, ma anche semplicemente per trascorrere il tempo libero. Vivrete dei momenti interessanti che non potrete dimenticare. Le stelle promettono avventure ai single e a chi ha una storia d’amore. Le stelle si sono finalmente spostate in una posizione ideale e voi finalmente avrete smesso di essere distratti. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed essere molto produttivi, migliorare il ritmo nelle attività, consci di avere buone energie da investire. Anche i colleghi più diligenti avranno problemi a raggiungere i vostri livelli.

Sagittario - Le predizioni astrali del mese di settembre preannunciano che il tempo passerà piacevolmente e velocemente in mesta routine e anche con sprazzi di felicità davvero rigeneranti. Nonostante agosto non sia stato un mese troppo positivo per il Sagittario, non demoralizzate: i margini per migliorare ci sono e si devono sfruttare appieno. Iniziate con il non trascurare le cose importanti o quelle valutate come prioritarie e poi fate il resto. Le persone che vi vogliono bene non vogliono vedervi impostare un alto ritmo di lavoro o troppo tempo impegnato in hobby o cose di altro tipo. Cercate di rilassarvi, ogni tanto concedetevi dei momenti per godere della rilassante compagnia di amici o famigliari. Sul lato lavorativo settembre potrebbe purtroppo portare alcuni problemi. Potranno riguardare controversie tra colleghi o datori di lavoro, il cambiamento della propria posizione lavorativa o semplicemente un compito importante che deve essere risolto con urgenza.

Capricorno - In questo mese proseguirete quanto fatto il periodo precedente, dunque senza infamia e senza lode. Qualche malumore a inizio periodo e nella ripartenza della terza settimana, poi nel finale di mese, quando finalmente la Luna passerà in un segno di Fuoco in trigono al vostro e Mercurio e Venere cambieranno comparto, allora il periodo inizierà a regalare occasioni positive a raffica. Fine settembre perfetto e un inizio ottobre da capolavoro! Ottimo il periodo per spostarsi alla ricerca di chicche artistiche e naturali, piacevolissime per voi e i figli. Migliora anche l’intesa di coppia, si parla di più e ci si capisce meglio, dimenticandosi possessività e pretese. Ogni sentimento riguadagna il proprio trono, in tutta la sua bellezza. Ringraziate Giove, ridete e divertitevi con lui, ma non dimenticate il lavoro, che con alcuni cambiamenti vi assorbirà parecchie energie. Non tutte però, ve ne avanzeranno per le serate di fine settimana tra aperitivi, cenette e chiacchiere con gli amici di sempre.

Acquario - A inizio mese sarà il vostro segno a risultare tra i protagonisti, grazie a Mercurio, Marte e Venere. Una combinazione esplosiva, che vi renderà dinamici, scoppiettanti, desiderosi di divertimento, di progettare qualcosa di piacevole o costruttivo, d'impegnarsi per la famiglia e nel sociale. Le prime dieci giornate di settembre saranno speciali se desidererete concedervi una breve vacanza, prima che l’estate finisca del tutto. Da metà mese vi concentrerete più sulle questioni pratiche, economiche soprattutto, forse perché desidererete avviare alcuni cambiamenti. L’amore? In primo piano qualche incontro piacevole o flirt divertente. Se siete già in coppia, per quanto non felicissimi, rimarrete al vostro posto senza azzardare innovazioni: scolpito nella memoria il proverbio della nonna: “Chi lascia la via vecchia per la nuova, mal si trova!”. L'affetto più grande, sempre e comunque, è dal vostro amico quattro zampe, che non dimentica mai di farvi le feste, nemmeno quando siete di cattivo umore.

Pesci - L'oroscopo di settembre annuncia un mese buono con momenti decisamente propizi sia per la vostra vita professionale, che per quella creativa. Particolarmente seducenti e persuasivi i nati della prima decade. Novità professionali in arrivo e incontri con persone più giovani. Tra la metà e la fine di settembre impegni pubblici potrebbero distrarvi dalla vostra vita sentimentale: per qualcuno prenderà decisamente una nuova piega. Maggior attenzione verso la seduzione e le situazioni rivolte al piacere per chi è single. Particolarmente edonisti i nati della seconda decade. Numerosi incontri, soprattutto con persone molto diverse come carattere, ma altamente seducenti. Via con il vento tra il dal 19 al 20 settembre: tutto vi sarà permesso! Momento particolarmente frizzante per il raggiungimento degli obbiettivi professionali. State comunque attenti a non disperdervi in mille situazioni, fate una cosa alla volta.