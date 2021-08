L'Oroscopo della giornata di martedì 31 agosto prevede un Ariete ai ferri corti per colpa di un cielo grigio nei suoi confronti, mentre per la Vergine difficilmente ci saranno passi in avanti in amore, ma nel complesso il rapporto di coppia non sarà male.

Finalmente in arrivo grandi gioie per i nativi in Leone, in particolare sul lavoro, al contrario del Cancro che potrebbe aver esaurito le idee. Vediamo le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 31 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 31 agosto 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che proprio non ne vuole sapere di aiutarvi, neanche in quest'ultima giornata del mese.

Venere vi mette ai ferri corti in amore e ve ne accorgerete fin da subito, considerato che il vostro rapporto non procede bene. Se siete single, per ottenere armonia vi serve pazienza. Nel lavoro meglio non essere martellanti nei confronti dei colleghi ora che anche Marte e Mercurio tendono a sfavorirvi. Voto - 5️⃣

Toro: oroscopo di martedì 31 agosto che vedrà un cielo stabile, ma non eccezionale. Nel lavoro infatti potreste mostrare un po' di ansia da prestazione ora che Marte e Mercurio si sono allontanati da una posizione favorevole. Ebbene, riflettete meglio sulle scelte che dovrete prendere. In amore, il modo giusto per cominciare la giornata sarà l'essere gentili e sorridenti nei confronti del partner.

Per quanto riguarda i single, essere innamorati va bene, ma dovrete curare al meglio questo sentimento. Voto - 7️⃣

Gemelli: mese di agosto che si chiude divinamente per voi nativi del segno, con la Luna e Venere che vi sorridono e vi permettono di dare il meglio in amore. Che siate single oppure no, si noterà che c'è qualcosa di diverso in voi.

Sul lavoro è il momento di spremere le meningi e di tirare fuori qualche idea interessante dal cilindro, e con Marte e Mercurio in trigono sicuramente non avrete problemi. Voto - 9️⃣

Cancro: settore professionale che inizia a mostrare il fianco secondo l'oroscopo. Purtroppo con Marte e Mercurio che andranno a mettersi in quadratura sarete a corto di idee, e dovrete farvene venire almeno una interessante per andare avanti.

In amore Venere rimane negativa, per cui fare affidamento al partner non sarà una grande idea, soprattutto se si tratta di questioni delicate. Se siete single, prima di corteggiare una persona che conoscete appena, cercate di capire se fa davvero per voi. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo della giornata di martedì 31 agosto che vi vedrà protagonisti indiscussi della vostra relazione di coppia. Con la Luna e Venere in buon aspetto, tra voi e il partner ci sarà un'ottima intesa, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single, non saprete dire di no a certe tentazioni. Piccole e grandi gioie arrivano anche sul posto di lavoro, ora che Marte e Mercurio vi favoriscono. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali non eccezionali, ma neanche così pessime.

Certo, dal punto di vista sentimentale ci sarà la Luna in quadratura a dare un po' di fastidio alla vostra relazione, ma se sapete come dimostrare il vostro affetto non avete nulla da temere. I single dovranno saper dare il giusto peso ai loro sentimenti. Nel lavoro siete un po' insicuri dei risultati, ma forse per questa volta sarà meglio evitare di fare previsioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che brilla di luce propria grazie ad un cielo favorevole nei vostri confronti. Secondo l'oroscopo sarete entusiasti della vostra relazione di coppia, piena di momenti brillanti e progetti importanti per voi e la vostra anima gemella. Se siete single, fare colpo sarà qualcosa che vi riuscirà benissimo grazie alle vostre doti uniche.

In ambito lavorativo vi siete impegnati tanto nell'ultimo periodo, e ora vedrete i risultati del vostro duro lavoro. Voto - 9️⃣

Scorpione: un quadro astrale nel complesso discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 31 agosto, in ambito amoroso ci sarà una discreta complicità tra voi e il partner. Non aspettatevi momenti super romantici, ma una stabile storia d'amore sicuramente. Per quanto riguarda i single, nuove storie d'amore sono possibili con questo cielo. Nel lavoro potreste faticare un po' di più ad ottenere dei buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di martedì che non vi permetterà di chiudere al meglio il mese. Purtroppo la Luna sarà in opposizione, dunque attenzione al vostro temperamento per quanto riguarda la relazione di coppia.

Se siete single, meglio non pressare la vostra fiamma, aspettate che i tempi siano maturi. Settore professionale che invece vi vedrà molto indaffarati e, con tanti astri in sestile, tra cui Marte e Mercurio, i buoni risultati non mancheranno. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ancora in alto mare per voi nativi del segno, e sembra che non stiate facendo granché per cambiare. È vero che gli astri non sono dalla vostra parte al momento, ma bisogna avere la forza di reagire. Anche voi single dovrete provare ad ottenere di più dalla vita. Nel lavoro, proporre dei cambiamenti in questo periodo potrebbe non essere la migliore delle idee, in quanto potreste non essere in grado di gestire questi cambiamenti.

Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo di martedì fantastico per voi nativi del segno. Questo mese si concluderà in modo impeccabile, e vi permetterà di iniziare il prossimo sotto le più rosee aspettative soprattutto in ambito professionale, grazie alla presenza di astri come Giove, Marte e Mercurio. In amore il vostro rapporto sarà splendido, e lo dimostrerete ogni volta che sarete con la vostra anima gemella. Se siete single mettetevi in gioco, prima o poi troverete qualcuno di interessante. Voto - 9️⃣

Pesci: con questa Luna in Gemelli potreste avere la sensazione che ogni cosa che fate non va bene, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia. Ebbene, dimostrate che non è così. Secondo l'oroscopo, voi valete molto più, ed anche voi cuori solitari in cerca dell'amore.

Nel lavoro, i vostri progetti procederanno spediti e senza imprevisti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣