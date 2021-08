L'Oroscopo di martedì 24 agosto è pronto a rivelare come andrà la giornata. In evidenza, nel contesto, le previsioni su amore e lavoro relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La volta celeste del periodo vede il Sole in Vergine dominare le scene astrologiche di martedì. A fargli da spalla una dolce Luna in Pesci pronta a passare in Ariete, e poi una meravigliosa Venere in Bilancia in trigono a Saturno. Da sottolineare l'opposizione tra Marte e Nettuno e quella tra Giove e il Sole.

Scopriamo quali sono le dirette conseguenze dovute al quadro astrologico, in modo da comprendere più precisamente quali sono le novità relative all'oroscopo del 24 agosto.

Previsioni zodiacali del 24 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Non è la via vecchia da seguire quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della giornata ad attività creative. Nel lavoro, il periodo è redditizio e ci sono buoni presupposti per incrementare i guadagni. Non abbassate la guardia, fiutate l'aria e state all'erta. In amore molti incontri, forse non troppo coinvolgenti ma per certi versi comunque interessanti. Accettate un simpatico invito. Per la salute buon periodo ma, per migliorare ancora, la regola sarebbe "meno cibo e più movimento". Non dimenticate di esercitarvi in modo regolare e senza affaticarvi troppo.

Toro - L'oroscopo del 24 agosto al segno del Toro indica una Luna armonica a Plutone e Nettuno. Dunque per voi si preannuncia una giornata frizzante, movimentata e ricca di occasioni fortunate. L'ideale per chi ha il desiderio e soprattutto il tempo di divertirsi, socializzare e folleggiare un po'. Nel lavoro sarete socievoli, brillanti nelle attività di routine e anche pieni di buoni propositi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Resta solo da augurarvi che non li perdiate a metà strada. In amore, messaggini intriganti in arrivo. Occhio alle illusioni, però: un conto è un insieme di frasi simpatiche, un conto l'amore nella realtà. Per la salute, le belle giornate vi spingono naturalmente al movimento. Passeggiare a lungo all'aria aperta gioverà sia al fisico che alla mente.

Gemelli - Giornata fortunata. Riuscendo a guardare le cose con occhi sgombri da pregiudizi raccoglierete, lungo la via, la fortuna che le stelle hanno in serbo per voi. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare dappertutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione. Nel lavoro dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un tangibile riconoscimento. In amore, nella quotidianità gli affetti sono sereni e stabili, peccato non sappiate apprezzarli, sognando avventure impossibili con una star del cinema. Riguardo lo stato salutare, invece, un consiglio: tenetevi leggeri a tavola, così avrete la digestione facile. Evitate i cibi in scatola e affumicati, e le pietanze troppo elaborate.

Cancro - La Luna ancora in ottimo sestile a Plutone, almeno per la mattina del 24 agosto, è dalla vostra, anche se l'ostilità di Mercurio la rende meno accondiscendente e più battagliera. Polso fermo con i figli adolescenti: sì al dialogo, ma le regole sono tali e vanno rispettate. Nel lavoro, pomeriggio impegnativo sul fronte professionale. Il periodo pone una quantità smisurata di cose da portare a termine, da smaltire entro sera. In amore, la coppia è solida, ma mancano gli stimoli. Il rischio è darsi per scontati, soprattutto se state insieme da tanto tempo. Per la salute, concedetevi un acquisto sfizioso per curare l'immagine: sentirvi "a posto" vi dà sicurezza e mordente anche sul lavoro.

Oroscopo e consigli delle stelle del 24 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Avete il vizio di lanciarvi in imprese colossali, seguendo ambizioni smisurate, ma di tirarvi indietro non appena si presentano le prime difficoltà. Anche nella sfera sentimentale, meglio una strategia di basso profilo che chiacchiere senza seguito. In ambito lavorativo, desiderare grandi soddisfazioni è un punto di forza, ma per raggiungere gli obiettivi rischiate di dimenticare le buone maniere. In amore, molte le promesse fatte, ma scarsa la voglia di tener fede a tutte: forse è preferibile lasciar perdere. Meglio soli che male accompagnati. In merito alla stato salutare, le stelle indicano che potrete riposarvi e passare al meglio la giornata, ma non esagerate con "le bollicine" o con i peccati di gola.

Vergine - Un po' di stress all'orizzonte. Il Sole nel vostro segno bersaglia Giove in Acquario, con la Luna che tiene in scacco il vostro Mercurio: tenete lontani il pessimismo e la sfiducia, non è il momento di confondere i vostri obiettivi. Nel privato, evitate di esprimere giudizi non richiesti, lasciate che due amici si chiariscano da soli. Nel lavoro, non disprezzate a priori l'ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterla valutare con serenità: per rifiutare c'è sempre tempo. In amore, intanto, qualche ora di relax allontana i musi lunghi, ma se non dovesse bastare e avvertite ancora elettricità nell’aria, datevi alla fuga. Per il fisico, se siete sotto stress cercate rifugio in luoghi silenziosi, magari con l'acqua che scorre o in un posto di mare un po' appartato: respirate lentamente e a pieni polmoni.

Bilancia - Una giornata da incorniciare grazie alla presenza della Luna in Pesci che crea l'habitat ideale per esprimere la vostra originalità. Contatti, relazioni, spostamenti: il tutto condito da spirito allegro, disinvoltura e divertimento. Nel lavoro, una sana competizione è utile per rendere la partita più interessante: chi trionferà dovrà però concedere la rivincita allo sconfitto. In amore, le discussioni con il partner sono una conseguenza diretta e inevitabile della vostra facilità a estraniarvi dai problemi: parlatene. Per la salute, la giornata vi vedrà euforici e molto indaffarati: un pizzico di fiato corto, però, suggerisce di non esagerare soprattutto in serata.

Scorpione - La Luna amica nel segno dei Pesci vi consiglia d'impegnarvi sul lavoro, ma anche di non impigrirvi: uscite all'aria aperta con amici e familiari.

Avete voglia di coccole, ma pretenderete dal partner l'impossibile, creando qualche schermaglia. Nel lavoro non fatevi condizionare dagli stati d'animo di un collega. Continuare a sintonizzarvi su un'onda ottimistica vi aiuterà a mantenervi equilibrati. In amore, se siete single e pensate che non è ancora giunto il momento di incontrare la persona per voi, aspettate tempi migliori, ma intanto divertitevi. Per la salute, sarà il caso di riconoscere che avete ancora diversi scheletri nell'armadio di cui dovete liberarvi. Sarebbe meglio non tergiversare ancora.

Astrologia di martedì 24 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Se venite assaliti alle spalle dall'inquietudine che vi blocca e vi crea anche qualche fastidio muscolare, provate a metabolizzare i ricordi.

Fate spazio a ciò che irrompe nella vostra vita, sarà qualcosa di nuovo che spazzerà via il vecchio. Nel lavoro, avrete una buona disposizione ai contatti e saprete approfittare dei nuovi assetti lavorativi per inaugurare una stagione di successo. In amore, se avete l'esigenza di chiarirvi con il partner, scegliete un posto romantico, magari uno di quelli dove il vostro sentimento è nato e cresciuto. Per la salute, a volte un'eccessiva accondiscendenza è un segno di debolezza, ma in questo momento è invece solo una manifestazione di buonsenso.

Capricorno - Il vostro inappagabile desiderio di novità troverà sfogo in un'interessante occasione in ambito sociale, che non vi lascerete scappare di certo.

Occupatevi però anche delle questioni di sopravvivenza: seguite con più oculatezza le vostre finanze. Nel lavoro, non pretendete più del necessario dai collaboratori: sarete perfettamente in grado di risolvere con le vostre forze certe situazioni. In amore, una persona vivace e brillante attira la vostra attenzione, al punto da spingervi a farvi avanti senza pensare a ciò che sarà domani. Per la salute, sfruttate questa bella energia che vi sentite addosso, per dare scacco alla pigrizia e dedicarvi a quelle attività rimandate da tempo.

Acquario - Venere intreccia fili iridescenti con Saturno, e la giornata si colorerà di simpatia, gioia, calore, estroversione, divertimento e festosità. Limitando l'orgoglio e le troppe pretese, raggiungerete di sicuro un piacevole stato di soddisfazione.

Nel lavoro, con il Sole contrario a Giove, vi si richiederà un surplus di rigore e pazienza. Una battaglia legale presto si concluderà a vostro favore. Festeggiate in amore: un colpo di fulmine in arrivo, che siate single o no. Il fatto è che siete così affascinanti che farete colpo pure senza volerlo. Per la salute, il fisico riceve una benefica scossa dalle stelle positive del vostro cielo. Fate una puntatina al Superenalotto, ma senza strafare.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 24 agosto indica che Nettuno e Luna sono benevolmente accudite da Plutone in Capricorno, ma con Mercurio contro siete un po' tesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte, troppo incentrato su di voi.

Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza. Nel lavoro, sotto l'opposizione di Mercurio sarebbe il caso di essere più prudenti nelle spese a causa di entrate e uscite disordinate e poco prevedibili. In amore, grande affiatamento e tanto coinvolgimento con la persona amata. Condividerete momenti profondi e intensi. Lo slancio vi farà ritrovare il sorriso. Per il tempo libero, avrete modo di abbellire la vostra casa, di renderla più accogliente e originale. Gli amici loderanno il vostro gusto e la fantasia.