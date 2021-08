La configurazione planetaria di domani preannuncia una giornata all'insegna del cambiamento. Tante saranno le situazioni inaspettate, soprattutto per chi ama la serenità e preferisce una vita serena alle novità.

In particolare, Ariete e Sagittario metteranno da parte le loro paure per vivere una giornata sorprendente, mentre la Bilancia avrà bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla nuova situazione sentimentale. Cancro e Acquario saranno travolti da sentimenti inaspettati e i Pesci opteranno per uno stile di vita ben strutturato.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 12 agosto.

Previsioni zodiacali di giovedì 12 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: negli ultimi giorni vi siete fatti travolgere da alcune infondate preoccupazioni. Adesso sarete pronti a ripartire senza che alcun ostacolo si metta tra voi e il successo tanto desiderato. Farete di tutto per far si che i vostri meriti vengano riconosciuti, soprattutto sul posto di lavoro. Combatterete l'invidia con l'indifferenza.

Toro: non troverete nulla di stimolante nella giornata di domani. Il caldo soffocante e l'assenza dei vostri amici faranno affievolire la vostra curiosità. Per fortuna, durante il pomeriggio, il partner vi proporrà qualcosa di divertente da fare insieme. Ce la metterete tutta per rivoluzionare questo 12 agosto.

Inoltre, sotto il profilo emotivo, vi sentirete più stabili.

Gemelli: avrete la sensazione di non riuscire più a vivere nel vostro solito ambiente. Sarà necessario inserire degli elementi di novità, sia dal punto di vista emotivo che pratico. Sarà la compagnia delle persone a fare davvero la differenza. Se selezionerete con cura il gruppo da frequentare, tutto andrà per il meglio.

Cancro: non riuscirete a mettere un freno ai vostri sentimenti. Proverete a esercitare un certo controllo, ma ogni tentativo si concluderà con un buco nell'acqua. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciarvi trascinare dalla corrente, senza paura di agire in modo troppo avventato: il fato vi ricompenserà.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 12 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi farete travolgere dai sentimenti negativi. Preferirete vedere il bicchiere mezzo pieno in ogni situazione. Questo aspetto del vostro carattere vi renderà particolarmente socievoli e aperti al dialogo. Tutto desidereranno stare in vostra compagnia e organizzare qualcosa di divertente da fare assieme a voi.

Vergine: proverete ad acquisire uno stile di vita più sano. La vostra priorità sarà quella di lasciarvi alle spalle gli eccessi dell'estate e di concentrarvi su una dieta pulita e su del sano sport. Ovviamente non sarà facile rivoluzionare le vostre giornate e dovrete fare appello a tutte le risorse possibili per riuscirci.

Bilancia: avrete accanto una persona che vi sorprenderà. Nonostante la gioia provata, vi renderete conto che non sarà facile abituarvi ai nuovi sentimenti. Avrete bisogno di tempo e pazienza, soprattutto per conoscere il carattere dell'altro. Ogni scoperta comporterà una nuova consapevolezza e tanta voglia di andare avanti.

Scorpione: la passione prenderà il sopravvento nel rapporto con il partner. Vi sentirete pervasi da una sensazione di forte benessere e non permetterete a nessuno di darvi suggerimenti riguardo alla relazione con la persona amata. Sarete pronti a tutto pur di difendere il legame che, tanto faticosamente, siete riusciti a costruire.

Astrologia di domani 12 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete certi di poter realizzare tutti i vostri sogni, ma nonostante questo lotterete per farcela. Deciderete di abbandonare le vostre vecchie paure per fare spazio al coraggio e a un pizzico d'intraprendenza. Se esprimerete con sincerità le vostre opinioni, potrebbero aprirsi dei percorsi ancora inesplorati.

Capricorno: in ambito sentimentale sarete molto esigenti. Non vi accontenterete delle parole del partner, ma vorrete vedere subito i fatti. Questo potrebbe portare un po' di tensione che, se non risolta subito, rischierà di esplodere. Per fortuna la persona amata sarà comprensiva e pronta a dialogare con voi dei più disparati argomenti.

Acquario: il rapporto con il partner prenderà una piega inattesa. Proverete a fare luce sui vostri sentimenti, ma non sarà un'impresa facile. Infatti, in gioco, ci saranno troppe emozioni. Solo il tempo vi saprà dire come si svilupperà la vostra storia d'amore. Nel frattempo riceverete numerosi consigli da parte degli amici.

Pesci: sarete stanchi di condurre una vita disordinata e confusa. Vorrete migliorare la vostra organizzazione, in modo da essere anche più produttivi a casa e sul posto di lavoro. Sarà un percorso piuttosto lungo che metterà alla prova i vostri limiti e che vi spingerà a esplorare delle abitudini totalmente sconosciute.