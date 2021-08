L'Oroscopo del giorno, di giovedì 12 agosto, è pronto a rivelare come andrà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti: Sole in opposizione a Giove in Acquario; Luna in Bilancia in trigono a Saturno; Venere in Vergine in trigono a Plutone; Nettuno in Pesci in opposizione a Venere; Urano in Toro in Marte; Giove in opposizione a Mercurio in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 12 agosto.

Previsioni zodiacali di giovedì 12 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - In arrivo, probabilmente, positive e inattese soluzioni in ambito sentimentale quindi la parola d'ordine per questo giovedì è "concentrazione". Meglio non rischiare, rimanete su un terreno di gioco sicuro, in modo da evitare di farsi pescare impreparati quando la buona sorte deciderà di dare una mano. La Luna in Bilancia, in armonia al segno, vi permetterà di fare affidamento non soltanto sulla fortuna, ma anche su eventuali scelte che eventualmente decideste di fare. Nel lavoro, mettendovi in gioco, riuscirete a ribaltare tutto a vostro vantaggio. Se qualcuno ancora cercasse di ostacolarvi, siate saggi: ciò significa anche accettare i propri errori e da essi trarne lezione di vita.

Ultimamente avete avuto giornate sregolate e molto caotiche, è ora di rimettersi in sesto con un meritato relax.

Toro - L’oroscopo del 12 agosto al segno del Toro preannuncia una giornata d'introspezione: non mancano le questioni da approfondire e su cui riflettere. Accoglietela con piacere, ne trarrete insegnamenti. Non sottovalutate le esperienze già fatte e procedete senza cedimenti.

Mieterete numerosi consensi. Nel lavoro, in primis nell’attività quotidiana, avete messo in campo tutto: coraggio, forza, risorse economiche. I risultati sono stati modesti, ma la partita è avvincente. In amore momenti felici per i sensi. Sintonizzati sulla lunghezza d’onda della passione con il partner di sempre, con l’amore top secret farete faville.

Come si intuisce dalle posizioni astrali, le batterie sono adeguatamente cariche: un po’ di moto aumenterà anche l’efficienza e l’agilità.

Gemelli - Sarete più che soddisfatti di ciò che porterete a termine grazie all’amica Luna, nel periodo presente in Bilancia. Credete sempre in voi stessi e in quello che fate. Molti orizzonti si stanno aprendo, la nebbia si dirada e la strada da imboccare è più che certa. Nel lavoro lasciate immediatamente ciò che non promette bene e pensate invece a concretizzare seriamente qualcosa di duraturo e ben remunerato. In amore sensibilità e attenzione ai dettagli vi fanno guadagnare punti e stima. Potete prendere decisioni importanti in questo momento. Un buon massaggio, nel frattempo, può certamente aiutare a eliminare eventuali disturbi, alleviando dolori muscolari.

Cancro - Riguardo ai sentimenti, se state cercando la grande rivelazione della vostra vita potreste rimanere un po’ delusi, ma se invece vi accontentate della normalità troverete gioia e anche qualcosina di piacevolmente inaspettato. A volte non riuscite a scorgere la bellezza di ciò che avete soltanto perché desiderate qualcos’altro. Nel lavoro se focalizzate il pensiero verso il vostro obiettivo più importante, la confusione sparirà in un baleno e vi si schiariranno le idee. In questi giorni le novità stimolano in maniera eccitante il vostro interesse. Questo non vuol dire che dovete iniziare per forza una nuova storia. Se ultimamente avete poltrito, potreste aver bisogno di una buona camminata all’aria aperta.

Un bel tuffo tra le onde del mare è più che consigliato.

Oroscopo e consigli del 12 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Sapete bene come primeggiare nella vita di tutti i giorni e, nello stesso tempo, come farvi amare dagli amici e ammirare addirittura dai nemici. Merito dell’unione Luna-Saturno in trigono. Approfittate di questa occasione per estendere i vostri orizzonti lavorativi in maniera proficua. Nel lavoro spaziate con la mente e lasciate che le possibilità vengano a bussare alla vostra porta. Certo, però, dovrete essere voi i primi ad aprire. In amore alcune responsabilità potrebbero essere un po’ pesanti, come suggerisce il vecchio Saturno, ma almeno dovreste averle sperimentate.

Con la blanda congiunzione della Luna con Venere potreste avere la tendenza a mangiare un po’ troppo, pur magari senza volerlo: moderazione e attività fisica raccomandati.

Vergine - La Luna in Bilancia di questo giovedì depone, finalmente, a vostro favore e vi aiuterà ad affrontare con savoir-faire una situazione familiare delicata. Mettete una volta per tutte una bella pietra sopra a questioni superate. Siate pazienti e comprensivi. Nel lavoro non cercate negli altri conferme, tanto meno in quei colleghi che nutrono una soffusa rivalità nei confronti del vostro estro e della vostra fantasia. In amore interrogatevi sul da farsi, invece di stare lì a pensarle tutte, prima che la relazione nasca.

Se tanto vi dà tanto, dopo che farete? Sforzatevi di non cadere nell’ipocondria ma, appena possibile, fate un bel check-up. Sintonizzatevi senza indugiare con i vostri bisogni più autentici.

Bilancia - Non cominciate troppe cose per volta, perché risulterebbe poi molto difficile, se non forse quasi impossibile, riuscire a portarle tutte a termine. Sarebbe meglio accontentarsi, facendo di necessità virtù ed evitando le distrazioni fuorvianti. Nel lavoro se avete dovuto affrontare qualche grattacapo, ora vorrete che tutto fili liscio: non tollerate che qualcuno vi venga a disturbare. In amore, specie nella vostra mente, tutto sembra chiaro, ma quando poi vi trovate proprio di fronte al dubbio, allora potreste andare un po’ in confusione.

Tutto ciò è positivo, per cui state tranquilli. L’attenzione per il cibo è anche un modo per dire “ti voglio bene” al proprio corpo e alle persone per le quali cucinate.

Scorpione - Questo giovedì 12 agosto, se imparerete ad andare oltre le vostre paure più nascoste, farete molti progressi e potrete tagliare il traguardo ai primi posti. Forse non vincerete la medaglia d’oro, è vero, ma non disdegnerete mica quella di bronzo o d’argento. Nel lavoro ogni tanto fare qualcosa di bello e di positivo per la vostra società potrebbe essere fonte di felicità interiore. Non basta solo guadagnare, spesso collaborare paga! In amore fate un passo verso l’altro senza preoccuparvi troppo di quello che potreste perdere, perché in realtà ne trarrete soltanto cose positive.

Per il lato salutare più frutta fresca e meno grassi saturi per il benessere delle vostre arterie. Da evitare cibi fritti di qualunque tipo.

Astrologia di giovedì 12 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La Luna in Bilancia vi rimette in sesto in un baleno, facendo salire di molto il vostro rendimento, soprattutto dove servono cura e attenzione. Nel vostro campo rasentate la perfezione e molti vi chiedono quale sia mai il vostro segreto. Nel lavoro, con un pizzico di determinazione, potrete riuscire anche laddove altri hanno fallito. La porta resta ancora chiusa? Bussate di nuovo! In amore, anche se non sceglierete la via più facile, non vi sentirete inadeguati. Sapete che con l’impegno potete cambiare il vostro destino.

Per la salute, con la Luna posizionata in un segno di Aria, è meglio non esagerare con il cibo. Se potete saltare la cena, il corpo vi ringrazierà disintossicandosi a dovere.

Capricorno - Fantasia ed energie non vi mancano in questo giovedì, giusto per appianare le difficoltà. D’altronde, pensateci bene, se i risultati non sono sudati che soddisfazione c’è? Sarete presi di contropiede e sbaglierete il giudizio su una situazione. Salvatevi dall’imbarazzo. Nel lavoro, intanto, forse faticherete a liberarvi dalla pesantezza della quotidianità. Con Giove parzialmente avverso vi dovrete confrontare con inquietudini e insoddisfazioni. In amore, se siete single, ci sono piacevoli incontri in vista.

Riuscirete a dare un indirizzo più interessante e solido alla vostra vita sentimentale. Cercate di vivere il più possibile in contatto con la natura, per ricaricare anima e corpo. Progetti che riguardano l’amore e la casa presto si presenteranno senza preavviso.

Acquario - Una persona si allontanerà da voi e questo, in un primo momento, vi turberà, ma poi ve ne farete una ragione e non vi abbandonerete ad alcuna recriminazione. Accetterete la decisione presa e non penserete neanche lontanamente alla possibilità di ricucire. Nel lavoro occhio alle spese che potrebbero prendervi la mano. Esaminate al meglio le vostre scelte per non ritrovarvi con un pugno di mosche! In amore il partner vi sorprenderà più di una volta: distratti e con la testa fra le nuvole, vi farà una bella ramanzina.

Armonia difficile nonostante gli sforzi. Riguardo lo stato fisico, fate più movimento. Rischiate di veder aumentare il girovita in modo esagerato. Siate più saggi e meno buongustai.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 12 agosto vede in maniera positiva questo giovedì. Rassicurante il connubio Luna-Saturno, sia per le vostre finanze che per portare a termine presto e bene le vostre incombenze lavorative. Nella professione oggi andate spediti: serenità, buonumore e collaborazione aumentano il rendimento. Ordine e cura dei dettagli saranno i vostri assi nella manica, sia nel caso di ostacoli da superare che per tacitare le recenti critiche. In amore, intanto, un cambiamento di ambiente cancella le ombre nella relazione affettiva. Sensualità in rialzo, approcci audaci senza perdere in dolcezza. Salute ottima, dunque giornata per sottoporsi a camminate veloci o corsette leggere, al lungomare o al parco. Buoni risultati per chi sta seguendo un programma per il fisico.