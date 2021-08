L'oroscopo del 22 agosto sarà caratterizzato da intense emozioni e da importanti cambiamenti. Gli astri avranno una forte influenza sulla nostra quotidianità e in particolare sull'ambito romantico, sociale e personale.

I Gemelli e la Bilancia saranno mossi da una grande curiosità, mentre il Cancro, la Vergine e il Sagittario intraprenderanno un percorso di crescita interiore. Il Capricorno deciderà di dare una svolta alla sua vita e i Pesci si riveleranno degli ottimi amici.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 22 agosto.

Previsioni zodiacali di domenica 22 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: lo shopping non avrà alcun segreto per voi! Non vedrete l'ora di uscire con i vostri amici per divertirvi tra le vetrine dei negozi. Non sarà importante acquistare, quanto condividere un momento insieme ai vostri affetti più cari. Avrete anche tempo per il partner e per le sue attenzioni. Sarà una domenica davvero molto positiva.

Toro: avrete qualche dubbio riguardo al rapporto di coppia. Ci saranno alcuni comportamenti del partner che non vi convinceranno completamente, ma cercherete di compensare. Sarà importante avere un confronto con lui, in modo da lasciarvi alle spalle inutili perplessità. Attenzione, però, a trovare il momento giusto.

Gemelli: userete tutte le risorse disponibili per poter adattarvi all'ambiente circostante. Vorrete avere delle risposte alle vostre domande e non vi fermerete fino a quando non le avrete ottenute. Forse ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine sarete soddisfatti di voi stessi. L'amore non sarà una delle vostre principali priorità.

Cancro: avrete una visione positiva della vostra vita. Sarete sicuri di poter fare molto di più per essere felici, ma dovrete trovare le giuste strategie per rendere possibile il cambiamento. In questo percorso non sarete soli. Amici e parenti vi suggeriranno idee inaspettate che potrebbero rivelarsi molto utili.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 22 agosto: dall'Ariete allo Scorpione

Leone: finalmente, sarete pronti ad aprire il vostro cuore al partner. Gli rivelerete aspetti importanti del vostro carattere e spererete che lui ne faccia tesoro. Una parte di voi non sarà del tutto convinta che ciò porti a risultati positivi nella coppia, ma i cambiamenti inizieranno a vedersi fin da subito. Sicuramente, non ne rimarrete delusi.

Vergine: non vorrete più rinunciare ai vostri sogni nel cassetto. Avrete dei progetti per il prossimo futuro e inizierete a organizzarvi per poterli portare a termine. Avrete bisogno di tutte le vostre risorse, sia fisiche che mentali, ma se ce la metterete tutta verrete ricompensati.

Inoltre, il fato sarà dalla vostra parte.

Bilancia: avrete un grande spirito d'osservazione e questo vi metterà in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Riuscirete a indagare cosa si cela nell'animo dei vostri amici e a inquadrare fin da subito i desideri del partner. Purtroppo, qualcuno potrebbe non gradire la vostra curiosità e accusarvi di essere troppo invadenti.

Scorpione: non vi sentirete pronti ad affrontare una nuova giornata. Preferirete rimandare tutti i vostri impegni per dedicarvi al relax. Trascorrerete una giornata serena dove darete spazio ai vostri hobby preferiti. Accetterete di uscire con gli amici, ma solo se vi proporranno qualcosa di tranquillo da fare.

Astrologia di domani 22 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete pronti a lasciarvi i brutti momenti alle spalle. Seguirete cuore e istinto per darvi la possibilità di conoscere persone nuove e di crescere a livello interiore. Vi sentirete molto meglio con voi stessi e capirete di dover curare maggiormente il vostro benessere per poter essere sempre in forze.

Capricorno: sentirete il bisogno di apportare dei cambiamenti alla vostra quotidianità. Vorrete rivoluzionare il percorso di vita fatto fino a ora in modo da poter affrontare nuove esperienze. L'oroscopo di domani consiglia di non farlo da soli, ma di coinvolgere un amico o il partner. Sarà molto più divertente e stimolante.

Acquario: non sarà una domenica molto serena in famiglia.

Faticherete per trovare il vostro equilibrio e il rapporto con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Avrete bisogno di qualche distrazione, come un'uscita con gli amici o un pomeriggio al mare. Una persona speciale riuscirà a comprendere le vostre emozioni.

Pesci: sarete fieri dei vostri amici e per voi sarà impensabile tradire la loro fiducia. Farete di tutto per stargli accanto e per donargli il giusto supporto. I vostri consigli si riveleranno davvero preziosi, soprattutto perché potranno essere messi in pratica facilmente. Inoltre, riceverete parole ricche di stima e di affetto.