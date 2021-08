L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 agosto prevede un cielo piuttosto buono per i nativi sotto il segno del Toro, che in particolare nel weekend potranno contare sulla Luna, mentre i tentativi di corteggiamento dei nativi Leone risulteranno più efficaci. Per i nativi Pesci finalmente si apre la possibilità di nuove storie d'amore, mentre la vita professionale dei nativi Sagittario sarà più attiva.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 agosto 2021.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 agosto 2021 segno per segno

Ariete: il cielo sostanzialmente rimarrà simile alla settimana precedente secondo l'oroscopo.

Ciò significa che sarà meglio non avere grandi aspettative. L'unica buona notizia sarà la Luna in congiunzione tra mercoledì e giovedì, utile per dare una scossa alla vostra relazione sentimentale. Se siete single controllate bene le vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo ci saranno ancora discrete soddisfazioni, ma se dovete portare a termine un progetto, sarebbe il caso di farlo al più presto. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali positive per i nativi del segno. In amore, avere una persona come il partner al vostro fianco significherà molto per voi, e la vostra relazione procederà verso la giusta direzione. Se siete single questo cielo offrirà le giuste occasioni per divertirsi e fare ciò che volete.

In ambito lavorativo con Marte e Mercurio favorevoli potrebbero esserci delle belle opportunità da sfruttare, ma attenzione sempre a Giove e Saturno in quadratura. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'oroscopo della prossima settimana non può partire con il piede giusto per via della Luna in quadratura. Nulla di grave in fondo, perché potrete contare su Venere in buona posizione.

Inoltre da mercoledì l'astro argenteo sarà favorevole, dunque fate valere i vostri sentimenti. I single potranno mostrare maggior interesse verso una persona in particolare. In ambito lavorativo riprenderete l'attività lavorativa con grande interesse, ma per il momento non aspettatevi grandi risultati. Aspettate che Marte e Mercurio siano in una posizione migliore.

Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana inizierà benino secondo l'oroscopo, grazie alla Luna in trigono dal segno dei Pesci. Purtroppo però, la situazione cambierà da mercoledì. Infatti Venere rimarrà ancora negativa nei vostri confronti, e il vostro rapporto sarà ancora sterile in fatto di sentimenti. Se siete single non lasciatevi coinvolgere in discussioni che non vi riguardano. Sul fronte professionale la situazione sarà più che soddisfacente grazie ad astri come Marte e Mercurio favorevoli. Porterete avanti le vostre idee con convinzione, ma attenti ai rapporti con i colleghi. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale piacevole dal punto di vista sentimentale. Venere rimane al vostro servizio, mentre la Luna sarà in trigono tra mercoledì e giovedì.

Che siate single oppure no, il vostro modo di corteggiare e amare sarà molto apprezzato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale ancora poco soddisfacente, ma prossimamente le cose potrebbero cambiare, per cui abbiate pazienza. Voto - 7️⃣

Vergine: la oroscopo della prossima settimana partirà leggermente sottotono per voi nativi del segno a causa della Luna opposta. Per fortuna la situazione migliorerà già da mercoledì, per poi diventare eccellente nel fine settimana, quando l'astro argenteo sarà in trigono. La vostra vita sentimentale rimarrà più che soddisfacente, con momenti speciali sia per voi single, sia per chi è innamorato. Nel lavoro sarete pronti ad accettare nuove sfide, e con Marte e Mercurio in congiunzione avrete tutte le risorse necessarie per portare a termine i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Bilancia: vi attende un'altra settimana più che soddisfacente secondo l'oroscopo, ma stavolta con qualche piccola sbavatura. Intendiamoci, tra voi e il partner le cose vanno davvero bene, ma tra mercoledì e giovedì fate attenzione alla Luna, in opposizione dal segno dell'Ariete. Se siete single non mancherà in voi il desiderio d'affetto e di amore, in particolare verso la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro non sbaglierete un colpo, e la vostra precisione e puntualità saranno impeccabili. Voto - 8️

Scorpione: oroscopo settimanale positivo in fatto di sentimenti. Non mancherà la passione tra voi e la vostra anima gemella, ma attenzione nel weekend, perché la Luna sarà opposta.

Se siete single fare favori agli altri vi verrà naturale. Sfruttate questa vostra particolarità per poter interagire con una persona che vi intriga molto. Se siete già impegnati ci saranno giornate piuttosto emozionanti, adatte non solo per lasciar trasparire i vostri sentimenti. In ambito lavorativo andrete discretamente bene, ciò nonostante attenti a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita professionale più attiva in questa settimana. Giove e Saturno in sestile dal segno dell'Acquario saranno di grande aiuto per le vostre attività, inoltre presto potrete mettere le mani su progetti ben più ambiziosi. Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci alti e bassi, ma dimostrando quello che provate, vedrete che il vostro rapporto continuerà a funzionare.

Se siete single penserete all'amore con una mentalità differente. Voto - 8️⃣

Capricorno: non sarà facile per voi continuare una relazione di coppia, con Venere che continua il suo transito nel segno della Bilancia. Il vostro atteggiamento potrebbe essere un po’ troppo rigido, e così non va bene. Sfruttate il fine settimana, quando la Luna sarà in trigono dal segno del Toro per provare a risollevare il vostro rapporto. Se siete single forse è meglio non pretendere troppo dagli altri al momento. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non rovinare quanto fatto in precedenza. Questo cielo è piuttosto valido per provare a fare bene le vostre mansioni, dunque non datevi per vinti. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale più che discreta secondo l'oroscopo della prossima settimana.

La posizione di Venere in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di godere di un rapporto che funziona davvero, pieno di grandi aspettative e progetti da mettere in cantiere. Se siete single le interazioni sociali funzioneranno davvero bene, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete pronti a dei cambiamenti, e con Giove e Saturno favorevoli vi preparerete al meglio. Voto - 9️⃣

Pesci: ottimo cielo durante la settimana secondo l'oroscopo. In ambito amoroso non mancheranno tante belle emozioni tra voi e la vostra anima gemella, in particolare tra lunedì e martedì, quando la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Se siete single il vostro modo di essere intriganti e maturi vi porterà presto dalla persona che amate.

In ambito lavorativo Mercurio purtroppo continua a rovinare i vostri piani, ma presto le cose potrebbero cambiare. Voto - 8️⃣