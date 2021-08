L'oroscopo di sabato 21 preannuncerà una giornata sorprendente. Secondo la configurazione astrale di domani, gli astri influenzeranno soprattutto le questioni di cuore. I segni zodiacali in cerca dell'amore potranno esprimere tutto il loro potenziale, mentre gli altri dovranno trovare il modo per rendere il loro rapporto ancora più vivo.

In particolare, il Toro, lo Scorpione e il Capricorno si lasceranno guidare dalla passione, mentre la Vergine e il Sagittario preferiranno un approccio più sofisticato. Il Leone non avrà voglia di impegnarsi, al contrario dell'Ariete e dell'Acquario che cercheranno una storia d'amore seria.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 21 agosto.

Previsioni zodiacali di domani 21 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete a vivere in modo sereno questa giornata. Vi concentrerete sui vostri progetti, sia lavorativi che relazionali. Vorrete dare alla vostra vita una direzione bene precisa, ma non sarà semplice. Ci vorrà impegno, determinazione e un pizzico di leggerezza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di dare spazio anche al relax.

Toro: sarete così presi dalla vostra relazione sentimentale da non riuscire a pensare a nulla di diverso. Amici e parenti passeranno in secondo piano perché vorrete trascorrere tutta la giornata con il partner. La passione prenderà il sopravvento e vi spingerà a fare dei progetti per il futuro.

Potrebbe essere il momento giusto per prendere decisioni importanti.

Gemelli: alcuni imprevisti, purtroppo, rischieranno di mandare a monte i vostri piani. In un primo momento vi farete prendere dallo sconforto, ma poi troverete la forza per reagire. Non sarà così difficile trovare una strategia valida, vi basterà aguzzare l'ingegno e avere fiducia nelle vostre capacità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, potrete contare sull'aiuto degli amici e del partner.

Cancro: avrete bisogno di prendere le distanze da una persona in particolare. Non sarà facile per voi accettarlo, ma ne andrà del vostro benessere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non alimentare le discussioni e di parlare in modo chiaro, ma pacato.

Lo scoppio di una lite, infatti, non vi aiuterà.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 21 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete voglia di impegnarvi in una relazione sentimentale seria. Preferirete vivere alla giornata, senza preoccuparvi di ciò che verrà. Il partner potrebbe non comprendere il vostro punto di vista e chiedere maggiori spiegazioni. Starà a voi decidere come impostare la conversazione. Attenzione a non ferire i suoi sentimenti.

Vergine: non sarete pronti a lasciarvi andare con il partner. Vi ritaglierete un piccolo angolino sicuro, dove poter nascondere pensieri ed emozioni. La persona amata se ne accorgerà, ma sarete irremovibili. Servirà del tempo affinché riesca a conquistare la vostra fiducia.

Parlerete più volentieri con i vostri amici.

Bilancia: sarete leali con gli amici. Rispetterete la vostra parola e non darete modo agli altri di farsi un'idea sbagliata su di voi. Cercherete di portare a termine i vostri incarichi, anche se alcuni di questi potrebbero occupare gran parte della vostra giornata. Nonostante la stanchezza, il vostro senso del dovere vi spingerà ad andare avanti.

Scorpione: condividerete con il partner un legame speciale. Sarete in sintonia e riuscirete a intuire l'uno i pensieri dell'altra. Non avrete voglia di pensare al futuro, ma preferirete concentrarvi sul presente e su ciò che potrete fare insieme. Famiglia e amici saranno entusiasti di starvi accanto e di darvi dei consigli.

Astrologia di sabato 21 agosto: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: cercherete di dare spazio solo alle emozioni positive. Reprimerete i brutti pensieri e allontanerete chi cercherà di darvi il suo aiuto. Anche nel rapporto di coppia sarete piuttosto distaccati. Parlerete di tutto, ma non dei vostri pensieri. La vostra paura sarà quella di apparire vulnerabili agli occhi altrui.

Capricorno: il partner non potrà non cedere davanti al vostro fascino. Sprigionerete un carisma inaspettato, che rischierà di attirare attenzioni indesiderate. Attenzione al fuoco della passione perché le sue fiamme potrebbero consumarvi. La cosa migliore sarà agire in modo equilibrato e senza eccessi.

Acquario: vi lascerete alle spalle spensieratezza e superficialità.

Sentirete il bisogno di investire tutto nel rapporto di coppia, in modo da poter costruire qualcosa di concreto. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di coinvolgere il partner in questa vostra idea. Infatti, potrete essere mossi da intenti differenti.

Pesci: vi renderete conto di aver bisogno di intraprendere una strada diversa, sia dal punto di vista professionale che sociale. Avrete voglia di mettervi alla prova con un nuovo lavoro e di conoscere persone nuove. Se procederete a piccoli passi, senza pretendere che le cose cambino subito, andrà tutto per il meglio.