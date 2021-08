L'Oroscopo di martedì 10 agosto è pronto a rivelare come andrà la seconda giornata della settimana appena iniziata. In evidenza nel contesto le previsioni su amore e lavoro relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Come di norma, per apprezzare al meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più esauriente possibile su come gli influssi astrali incideranno sulla vita quotidiana, è consigliabile conoscere i principali aspetti planetari. Tra quest'ultimi a emergere per importanza sarà la Luna in congiunzione a Marte e Venere e in opposizione a Nettuno.

In Toro, Urano risulterà stretto nella morsa della quadratura con il Sole in Leone. Il Pianeta Venere in Vergine si troverà invece in trigono a Plutone con Nettuno, stabile in Pesci, in sestile allo stesso Plutone. Sui gradi dell'Acquario intanto a dominare la scena astrologica sarà ancora Saturno in Acquario, in diretta opposizione al Sole.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 10 agosto.

Previsioni zodiacali del 10 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Approfittate di questa giornata per concedervi un po’ di relax. Mettete da parte tutti i vostri pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby. Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito.

Nel lavoro, avete bisogno di ricaricarvi e di chiarire le idee: chiedete a un collega cosa pensa di voi e se è sincero lo sarà sempre. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma per il mese appena entrato. In amore, se le cose non vanno nella vostra coppia, cambiate registro mettendo in chiaro le esigenze di entrambi ed evitando di prevaricarvi.

Toro - L’oroscopo del 10 agosto al segno del Toro indica un martedì pensieroso. Riflettete sulle questioni personali, ma non cedete alla pigrizia tanto da rinunciare a una serata piacevole in compagnia. Se volete essere felici, date un indirizzo alla vostra vita, senza aspettare che altri lo facciano per voi. Nel lavoro, la settimana è appena iniziata e già avete perso mordente e motivazione.

Critiche alle vostre iniziative vi fanno chiudere in voi stessi. In amore, costretti a destreggiarvi in tante situazioni che non vi sono gradite, apparite nervosi. Evitate coinvolgimenti in problemi a voi estranei.

Gemelli - Ottimo periodo per il segno. La giornata è ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere i conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. Occupatevi delle piccole cose: non saranno all’altezza dei vostri agognati desideri, ma vi faranno sentire utili. Nel lavoro non mancano le offerte e le proposte, ma farete meglio a lasciar passare ancora qualche giorno prima di prendere iniziative importanti. In amore, il cuore oggi batte tranquillo, senza ansie né turbamenti; i rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani migliore e speranzoso.

Cancro - Sarà perché gli affetti li date per scontati o per la vostra indole che non ha mai mezze misure, ma sta di fatto che oggi tutto ruota intorno al lavoro. Per avere più probabilità di successo, cercate di concludere in giornata un progetto in sospeso. Nel lavoro, a metà settimana sembra che gli impegni si moltiplichino, ma voi sarete abili a mantenere l’equilibrio e a impostare le attività. In amore calma piatta sul fronte dei sentimenti. E forse è meglio così, visto che con Saturno contrario è facile prendere decisioni sbagliate.

Oroscopo e consigli delle stelle del 10 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - È tempo di scelte: progetti da ridimensionare, proposte da prendere o lasciare e tanti punti interrogativi da soddisfare.

È quasi Ferragosto, ma voi non siete proprio l’immagine della serenità, con mille cose da fare. Responsabile dei vostri crucci la Luna in Vergine. L’eccessiva rigidità in merito a idee e convinzioni vi aliena molte simpatie. Contenete l’individualismo e sarete felici! Nel lavoro, prendete coscienza dei problemi e usate l’intelligenza, senza fretta, senza tentare scorciatoie ma con la giusta determinazione. In amore invece, è naturale che se siete di umore nero per questioni estranee alla vita di coppia e che poi questa ne risenta con malintesi, incomprensioni ed equivoci.

Vergine - Questo martedì per qualunque problema legato all’attività, per fare pace con un amico, per far colpo su una persona, potete far conto sulla buona Luna in Vergine.

Con cortesia e diplomazia otterrete i risarcimenti dovuti e riceverete consensi dal vostro ambiente. Nel lavoro, il rendimento personale, alimentato dallo spirito di collaborazione, è eccellente. Per ora non forzate la situazione: le risposte che aspettate non tarderanno. In amore, chi è innamorato cotto e non ha ancora trovato il coraggio o l’occasione per dichiararsi, avrà nella Luna una preziosa alleata e una sensale d’eccezione. La salvaguardia della linea impone ahimè qualche sacrificio.

Bilancia - Dopo un inizio di settimana poco brillante questo martedì è di recupero. Vi rifarete in un attimo grazie alla Luna in transito in Vergine e alla voglia d’intraprendenza. Ora volete davvero raggiungere al più presto una maggiore autonomia e magari staccarvi del tutto.

Nel lavoro, freschi e riposati siete pronti a togliervi qualche bella soddisfazione, grazie a scelte sicure e decise ma mai scontate o banali. In amore, conoscete già molto della persona che desiderate incontrare, oppure vi siete semplicemente fidati di ciò che si racconta in giro? Molto tempo in piedi procura fastidio alle gambe: tenetele sollevate poggiandole su una sedia.

Scorpione - In questa giornata avete la possibilità di dare una svolta a un rapporto d'amore. L’opposizione lunare vi dice però di fare in fretta. Cercate di non nascondervi dietro scuse banali e parlate senza maschera. La sincerità avrà la meglio. Nel lavoro, iniziare un nuovo progetto potrebbe essere la fonte di quell’entusiasmo senza il quale non potete proprio dare il cento per cento.

In amore, grazie a un pizzico d’intraprendenza, una porta che sembrava chiusa ora si spalancherà del tutto. Cosa aspettate a raggiungerla? Nel frattempo per sentirsi in forma serve prima di tutto convinzione e volontà di fare, poi decidete qualunque cosa.

Astrologia di martedì 10 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Invece di correre a destra e sinistra senza riuscire a portare a termine nulla, fareste meglio a dedicarvi a una sola cosa per volta. È vero che vorreste avere il controllo su tutto, ma una tantum dovreste anche pensare a delegare. Nel lavoro, l’occasione delle ferie estive vi ha permesso anche di riposare. Prima di arrivare agli sgoccioli occorre subito una strategia. In amore, se state riflettendo sul costo di un regalo per il partner, pensate che per far bella figura non serve per forza svenare il portafogli.

Per il benessere dell’apparato circolatorio evitate di esagerare con i grassi.

Capricorno - Con la Luna nel segno della Vergine, l’amicizia con una persona che vi sta a cuore da tempo diventerà particolarmente profonda e appassionante. Le cose in sé non hanno alcun valore, siamo noi a darglielo a seconda della nostra filosofia di vita. Nel lavoro, anche Mercurio è contro e potrebbe amplificare la tendenza a un eccessivo elucubrare. Siate più concreti, nel senso di avere un po' di più i piedi a terra. In amore, sarà bene controllare certe battutine all'indirizzo del partner, se non volete andare dritti verso una giornata di antipatici battibecchi. Intanto, spazio libero ai vostri hobby preferiti.

Serata da passare in famiglia.

Acquario - Questo martedì la Luna fa l’occhiolino a Urano. Guardatevi intorno con rinnovato interesse, e scoverete ciò che vi sarà utile per attività gratificanti. Vi darete da fare per cogliere al volo l’occasione di realizzare un sogno che avete finora coltivato in silenzio. Nel lavoro, sarete un turbine di idee, di proposte anche se forse non ancora organiche e ben finalizzate. Prendetevi del tempo per metterle a punto. In amore, grazie all’effetto salutare di una perspicace Luna in vergine in trigono a Urano, riuscirete ad affrontare le controversie con estro e fantasia.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 10 agosto è convinto che supererete efficacemente un lieve calo di energia.

Occupatevi prima delle cose meno stressanti, poi una volta caldi farete il resto. Provate ad affidare un compito a un familiare, facendogli capire che non potete fare tutto da soli. Nel lavoro, fidandovi di un collega lo metterete sicuramente alla prova, anche se però poi non riuscirete a stare del tutto tranquilli. In amore, invece di pensare troppo, dovreste forse fare qualcosa di più nel concreto per meritarvi attenzioni e dolci sguardi di approvazione. Nell'impossibilità di potersi lavare i denti, masticare un buon chewing-gum senza zucchero di certo aiuta.