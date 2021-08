L'oroscopo della giornata di martedì 10 agosto vedrà un Toro più affascinante in ambito sentimentale, ora che la Luna si trova in trigono dal segno della Vergine, mentre Sagittario potrebbe trattare le persone con un po’ troppa franchezza. Marte in trigono per il segno del Capricorno garantirà una buona dose di energie da spendere, mentre Leone potrebbe iniziare a sentire il peso delle responsabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 10 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 10 agosto 2021 segno per segno

Ariete: cielo tutto sommato valido nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo.

Tuttavia, molte cose sono cambiate, soprattutto dal punto di vista sentimentale, e voi dovrete dimostrare di essere pronti, soprattutto se volete una relazione davvero stabile. Se siete single chiudere rapporti non fa per voi, anzi, vi piacerà fare ulteriori conoscenze. Settore professionale stabile e che continua a darvi soddisfazioni grazie a questo cielo. Voto - 8️⃣

Toro: mostrerete maggior tenacia secondo l'oroscopo della giornata di martedì 10 agosto. La Luna in trigono dal segno della Vergine vi rende affascinanti e anche un po’ più coraggiosi. Che siate single oppure no, riuscirete a stare più vicini alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sta per spostarsi in una posizione favorevole.

Non sarà una rivoluzione, ma almeno avrete un alleato in più per provare a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Gemelli: un atteggiamento un po’ vago e sfuggente nel corso di questo martedì. Dal punto di vista sentimentale potrebbe non essere la strategia più adatta, perché il partner, o la vostra fiamma potrebbe dubitare di voi. Anche se Venere e Luna sono negativi, provate a manifestare i vostri sentimenti.

In ambito lavorativo riuscirete a convincere colleghi e superiori, trovando importanti consensi. Voto - 6️⃣

Cancro: cielo che convince secondo l'oroscopo di martedì 10 agosto. Luna e Venere in sestile nei vostri confronti saranno di grande aiuto per la vostra relazione di coppia. Questa infatti sarà basata sulla fiducia e rispetto, e quando ci sono questi elementi, sicuramente voi e il partner andrete molto lontano.

Se siete single parlerete a cuore aperto, giocandovi il tutto per tutto. Settore professionale tutto sommato positivo. Anche se con qualche piccolo rallentamento, riuscirete a svolgere molto bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: un buon momento per voi considerato questo cielo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Grande giornata d'amore dunque per chi è già impegnato. Vi sentirete leggeri e estremamente felici, anche nei momenti meno importanti, darete grande valore alla vostra relazione. Se siete single sarete più maturi, e tratterete la vostra fiamma con molta più cura. In ambito lavorativo è ancora un periodo di alti e bassi, e Mercurio sta per andarsene. Sarà difficile ottenere buoni risultati dai vostri lavori.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna entra nel segno e aumenta il vostro buon umore a dismisura. Dal punto di vista sentimentale, dunque, non potrete chiedere di meglio dalla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i cuori solitari non vi saranno ostacoli tra voi e la vostra fiamma, dunque fatevi avanti con coraggio, determinazione e un po’ di fascino. Settore professionale nel complesso soddisfacente. Non sarete tra i migliori in assoluto, ma non potrete lamentarvi. Voto - 9️⃣

Bilancia: ancora una volta teneri e pieni d'amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì 10 agosto. Se siete single la giornata potrebbe essere adatta per manifestare quei sentimenti difficili da far uscire.

Se siete già impegnati farete tante cose insieme alla vostra anima gemella, solidificando ulteriormente il vostro rapporto. Molto bene anche nel lavoro, grazie ad un potente Giove in trigono che vi tiene pieni di idee e risorse. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che procede verso la giusta direzione secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, potreste ottenere molto dal vostro rapporto crescendo insieme alla vostra anima gemella giorno dopo giorno. Se siete single con il vostro atteggiamento da romanticone far fiorire una nuova relazione è possibile. In ambito lavorativo il coinvolgimento e la motivazione a volte sono importanti per dei progetti di successo. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale non proprio soddisfacente per i nativi del segno.

Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale non sarà facile venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella, causando spesso incomprensioni e litigi. Per quanto riguarda i single meglio non correre troppo con la vostra fiamma. In ambito lavorativo qualche risultato arriverà, ciò nonostante meglio non trattare colleghi e clienti con franchezza o sufficienza. Voto - 6️⃣

Capricorno: oroscopo di martedì che vi vedrà particolarmente attivi grazie a Marte in trigono dal segno della Vergine. In ambito lavorativo avrete una buona dose di energie da spendere al meglio per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito amoroso voi single sarete disposti a provare nuove emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se avete una relazione stabile godrete di un'intesa di coppia più che soddisfacente per portare avanti i vostri progetti e vivere belle emozioni. Voto - 8️⃣

Acquario: un cielo più che valido per quanto riguarda il lavoro. Tenderete ad avere grande fiducia delle vostre capacità, mettendo a segno ottimi risultati. Giornata un po’anonima, invece, dal punto di vista sentimentale. Questo cielo avrà poco da dirvi a riguardo, dunque per far scattare la scintilla della passione tra voi e il partner, dovrete impegnarvi un po’. Se siete single l'originalità sarà ben apprezzata. Voto - 8️⃣

Pesci: va bene che il vostro cuore batta forte, soprattutto per voi cuori solitari, ciò nonostante con astri come Venere e la Luna in opposizione non sarà facile esprimere bene quello che provate.

Anche se siete già impegnati, non date per scontata la vostra relazione di coppia, e fate qualcosa che dimostri il vostro amore. Nel lavoro, meglio rimanere sui vostri passi e non sbilanciarsi più di tanto. Voto - 6️⃣