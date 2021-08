Nella settimana dal 16 al 22 agosto troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno della Vergine (dove risiedono Mercurio e Marte) ai gradi dell'Acquario (dove sostano Saturno e Giove). Venere, invece, cambierà domicilio passando dall'orbita della Vergine alla Bilancia, mentre il Sole stazionerà in Leone. Urano, infine, proseguirà il moto in Toro, così come Plutone permarrà nel segno del Capricorno e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Gemelli, meno roseo per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: audaci.

Eccezion fatta per la routinaria giornata di lunedì, la settimana di casa Gemelli avrà buone chance di godere a piene mani del doppio trigono che la Bianca Signora, fresca d'entrata nel loro Elemento, ingaggerà col duetto Giove-Saturno in Acquario. Tale doppio transito, nascendo in prima casa, renderà il primo segno d'Aria particolarmente audace, specialmente quando si tratterà di investimenti finanziari, con ottimi riscontri al seguito.

2° posto Bilancia: lavoro top. La prima decade nativa, grazie allo sbarco venusiano sui loro gradi da martedì ed al Sole favorevole, riuscirà probabilmente a vivere le fatiche professionali con meno patemi d'animo, divenendo anche più conciliante coi colleghi.

Grazie a questo rinnovato mood affabile, sarà più semplice per i nativi che operano alle dipendenze altrui respirare un clima di maggiore serenità nell'ambiente lavorativo.

3° posto Leone: flirt. Il troppo rimuginare nelle questioni affettive, che perdura dal 23 luglio, tenderà presumibilmente ad affievolirsi dal 16 agosto, per merito del cambiamento venusiano nell'amica Bilancia accompagnato, sino a mercoledì sera, da una trasgressiva Luna in Sagittario.

A centro settimana, difatti, i felini avranno, con ogni probabilità, più chiaro il quadro generale delle loro faccende affettive, comprendendo se la 'preda' adocchiata meriterà una chance o meno. L'estrema selettività di Venere in Vergine, fortunatamente, verrà spazzata via lasciando spazio a uno o più appassionanti flirt estivi, ancor meglio se con Leone o Sagittario.

I mezzani

4° posto Acquario: weekend top. Settimana che sembrerà migliorare giorno dopo giorno come il buon vino, sino a giungere a uno sfavillante weekend colmo di gratifiche e soddisfazioni morali per il quarto segno Fisso. Sabato e domenica, difatti, la quinta casa sarà illuminata dalla Luna nel segno in trigono a Venere e congiunta a Saturno che permetterà presumibilmente al terzo segno d'Aria di avanzare nella scala gerarchica professionale, grazie anche al duro e meticoloso lavoro svolto nei mesi addietro.

5° posto Vergine: volitivi. La propulsiva spinta marziale nel segno, avvalorata dalle favorevoli lunazioni di lunedì, giovedì e venerdì, renderà probabilmente i nati Vergine di terza decade particolarmente vogliosi di rimboccarsi le maniche, specialmente sul fronte pratico.

Il focus potrebbe essere incentrato principalmente sull'abitazione, dove i nativi si prodigheranno con solerzia ad adempiere ad alcune attività spesso rimandate.

6° posto Sagittario: tra due fuochi. Adesso che il Luminare diurno e Venere (da martedì) remeranno dalla loro parte, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero trovarsi a fare i conti con una certa indecisione sul da farsi nel settore lavorativo. Nel luogo professionale, difatti, il terzo segno di Fuoco si troverà, c'è da scommetterci, di fronte a un bivio: cantargliene quattro a un collega o un referente (Saturno e Giove retrogradi in Acquario) oppure lavorare a testa bassa facendo orecchie da mercante (Sole-Venere nell'asse Fuoco-Aria).

7° posto Capricorno: hobby. Un po' per allentare la tensione derivante dal nucleo famigliare e sentimentale e un po' per svagarsi dalle pressanti mansioni professionali, i nati Capricorno decideranno presumibilmente di trascorrere gran parte del periodo focalizzati sui loro hobby prediletti. Che si tratti di collezionismo, tiro con l'arco o bungee jumping riusciranno con grande facilità a ritrovare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Scorpione: step by step. Ad inizio e fine settimana, complici alcune pressanti osticità planetarie, i nati Scorpione comprenderanno, c'è da scommetterci, che bisognerà avanzare coi piedi di piombo nella professione per ottenere qualche risultato rilevante. I più bersagliati dal parterre astrale saranno i liberi professionisti, ai quali Urano, il Sole e Saturno sconsiglieranno qualsiasi genere di investimento, in particolar modo se pubblicitario.

9° posto Cancro: fiacchi. Plutone e Marte avversi potrebbero rendere scarno il bottino energetico di casa Cancro, inducendo i nativi a rinviare le mansioni pratiche più gravose a data da destinarsi. Nel weekend, invece, ci sarà grande spazio per le coccole nel ménage amoroso per i nativi che hanno da poco intrapreso una relazione sentimentale.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nervosi. L'insoddisfazione legata al mondo professionale e qualche equivoco che ha reso meno scorrevoli i dialoghi amorosi renderà, con ogni probabilità, il primo segno di Terra incline al nervosismo durante martedì, mercoledì e nel weekend. Nelle giornate citate sarà bene per i nati Toro evitare come la peste di rivangare vecchie gelosie o rinfacciare qualsiasi genere di favori fatto al partner in precedenza.

11° posto Ariete: amore flop. I rapporti relazionali, soprattutto quelli sentimentali, risentiranno del cambio venusiano che, dalla giornata di martedì, passerà in opposizione. Le paturnie amorose con le quali probabilmente i nati Ariete dovranno fare i conti in questa settimana, in particolar modo da giovedì, saranno soltanto il preludio di ciò che accadrà dal 23 agosto, quando anche il Sole saluterà il loro Elemento. Per evitare rotture amorose, però, basterà che i nativi mettano da parte l'orgoglio e tengano a freno la lingua.

12° posto Pesci: letargici. Cellulare spento, citofono disattivato e tapparelle chiuse potrebbero essere tre gesti che i nati Pesci compiranno in questa settimana, al solo scopo di isolarsi dal mondo circostante.

Tale letargo nativo, sebbene potrebbe risultare decisamente più blando, li aiuterà a fare il punto della situazione e, al contempo, a evitare inutili e controproducenti battibecchi con qualche persona indisponente.