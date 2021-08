L'Oroscopo di mercoledì 11 agosto è pronto a mettere in evidenza l'andamento previsto per la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Per soppesare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per conoscere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali movimenteranno la vita di tutti i giorni, è necessario sottolineare i principali aspetti planetari. Tra essi ad emergere sono i seguenti:

Sole in Leone in opposizione a Giove;

Luna in Vergine in trigono a Plutone;

Venere in congiunzione alla Luna;

Nettuno in Pesci in opposizione a Luna e Venere;

Saturno in Acquario in opposizione al Sole;

Urano in Toro in trigono a Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 11 agosto.

Previsioni zodiacali dell'11 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Continuate così: questo mercoledì allegri e sorridenti, siete molto più affascinanti e aumentate in modo esponenziale la possibilità di fare incontri interessanti. Saprete dividervi equamente tra i molti impegni quotidiani e i tanti inviti di chi reclama la vostra compagnia. Nel lavoro, le persone che credono in voi sono molte, perciò potete contare sui giusti appoggi per proporre un progetto molto ambizioso. In amore, lusinghiere prospettive astrali allietano la vostra vita sentimentale. Che siate single o accasati, piccole e grandi seduzioni vi attendono. Anche se, con Marte favorevole, disponete di una riserva di energia davvero fuori dalla norma, non dovete esagerare.

Toro - L’oroscopo dell'11 agosto al segno del Toro predice in cielo favorevole, con la Luna in Vergine già pronta ad approdare nel segno amico della Bilancia. Positivo per quanto riguarda i viaggi, i figli, l’amore e la creatività. Problematico oggi invece potrebbe essere il rapporto con gli amici: il vostro leaderismo non a tutti va a genio.

Nel lavoro grandi idee e tutte realizzabili in tempi da record, a condizione che riusciate a convincere lo staff a collaborare con le buone maniere. In amore, soprattutto la serata si prospetta piacevole, arricchita da incontri stimolanti. I vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno deluse. Giornata ideale anche per rinnovare l’immagine.

Un nuovo taglio o una nuova colorazione dei capelli?

Gemelli - È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Se smetterete di lamentarvi e di polemizzare per ogni sciocchezza dovreste andare sul sicuro. Nel lavoro, mettendo a fuoco gli obiettivi professionali, è evidente che per fare il salto di qualità a cui aspirate dovete migliorare la preparazione. In amore il barometro della passione non segna stabilmente bel tempo, ma questo mercoledì si respira un clima mite, fatto di affiatamento e complicità. Ritmo un po’ fiacco, parlando di fisico, il che evidenzia innanzitutto un bisogno di riposo, ma anche la necessità di distrazione.

Cancro - Una buona idea, questo mercoledì, può trasformarsi in un progetto fuori dal comune e portarvi ad una reale indipendenza sul piano economico e lavorativo. Cominciate pure a sondare il terreno, ma non siate troppo generosi con gli altri riguardo ai particolari. Una nuova iniziativa può portare denaro ma anche un surplus di impegni. Evitate però di creare conflitti tra il vostro tornaconto e gli interessi di chi lavora con voi. In amore, mostratevi disponibili e state alla larga da richieste eccessive. In alcuni casi dovrete fare bene i conti nel bilancio tra il dare e l’avere. Pianificate un’attività sportiva: jogging, palestra, piscina. Non dimenticate di mettere in lista anche dei momenti di riposo.

Oroscopo e consigli delle stelle dell'11 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Amore a tutto campo, condito da tenere parole e da ancor più teneri fatti. La vostra sensibilità in questi giorni va al massimo, siete ispirati come poeti. Progetti e iniziative portati avanti con ottimismo si concretizzano, specie se prevedono collaborazioni. In ambito lavorativo due sono le norme: tenacia e concentrazione nei momenti operativi, intuizione e senso pratico nelle situazioni improvvise. C’è tutto. In amore, buoni propositi, intenzioni ferme. Le promesse fatte a suo tempo vengono ribadite, nonostante tutto siete più innamorati che mai. Un po’ scombinata la forma, ma in questo momento vi sentite forti come "leoni".

Vergine - Entusiasmo alle stelle. Nessuna ansia a turbare la giornata. Tutto sistemato a puntino, non vi resta che godervi questo mercoledì, riscaldato dalla compagnia delle persone care. Qualcuno vi sorprenderà con un dono speciale, ringraziate come merita. Nel lavoro, se potete prendetevi una giornata di vacanza, fatelo! Un’ottima disposizione di spirito bandisce ogni problema o almeno lo ridimensiona. In amore, sempre alla ricerca di conferme e gratificazioni: ne riceverete in quantità. Nuove intriganti conoscenze attirate dalla vostra simpatia. Desiderio di spazi aperti e di movimento: per rendere meno noioso e più piacevole l’esercizio fisico, scegliete attività socializzanti.

Bilancia - Baciati dalla fortuna.

Neanche il fatto che siete al lavoro può togliervi in questo momento il sorriso, grazie alla Luna in Vergine, dispensatrice di creatività, dolcezza e intuito. È il periodo ideale per occuparvi di arte, cambiare look e ultimare l’acquisto di pensierini sfiziosi per se o per chi si vuole bene. Nel lavoro, animati dalle migliori intenzioni di mettere fine ai recenti diverbi, date prova di saggezza e vi adattate a scendere a patti con i colleghi. In amore, la voglia di tenerezza vi fa ingranare la retromarcia: sinceramente pentiti tornate all’ovile, decisi a farvi perdonare a suon di coccole e carezza. Giornata ottima per dare valore all’immagine con estro e fantasia, in previsione di far bella figura in qualche occasione.

Scorpione - Recependo gli stimoli della Luna in trigono a Plutone in Capricorno, non potete rinunciare alle proposte accattivanti che giungono dai vostri contatti. Sarete così al centro dell’attenzione: una volta tanto non guasta affatto anche essere protagonisti. Nel lavoro, volete tutti i riflettori puntati su di voi, ma dovreste dare spazio anche agli altri o rischierete di essere tacciati per sbruffoni. In amore, una maggiore intimità all’interno della coppia vi condurrà a non perdere la vostra libertà, ma a trovarne una diversa e più grande. Consiglio: dalla lettura di un buon libro potreste tirar fuori spunti positivi, vi potreste rilassare e preparare così a un sonno ristoratore.

Astrologia di mercoledì 11 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Grazie alla creatività della Luna in Vergine, vi metterete in luce di fronte agli occhi del vostro principale. Niente di meglio per voi. Forse avete scoperto finalmente qual è il vostro punto forte e su questo avete cominciato a far girare il cervello. Nel lavoro, l’applicazione delle regole porta a determinate conseguenze, ma voi, seguendo l’istinto, sbaraglierete colleghi e concorrenza. In amore, i sentimenti sono più forti e intensi con la Luna in Vergine. Anche le paure purtroppo, ma a quelle non dovete proprio pensare. Meglio conoscere per prevenire e curare in modo naturale, prima che occorrano medicine. Perciò un salto in libreria può essere utile.

Capricorno - Le energie fisiche e mentali sono davvero buone e lavorare fino a tardi non sarà un problema insormontabile. Merito della Luna in vergine. Con un pizzico di risolutezza in più potreste fare molto e molte porte potrebbero essere aperte. Nel lavoro, confrontando le alternative vi potreste accorgere che hanno il sapore dell’avventura. Ok, ma meglio puntare anche sulla concretezza. In amore, se siete alla ricerca dell’anima gemella, l’intraprendenza dell'Astro della Terra in un segno di Fuoco è quello che ci vuole: timidezza addio! Consiglio salutare: prima di colazione occorre fare qualche esercizio di respirazione. Così il cibo sarà meglio assimilato e bruciato dalle cellule.

Acquario - Vi siete stancati della solita routine?

Liberatevene incontrando una persona amica per bere qualcosa insieme e fare quattro chiacchiere in tutta serenità. Cogliete al volo un’occasione improvvisa di svago, senza soppesarne ogni dettaglio come vostro solito. Nel lavoro, qualche novità non proprio piacevole. Non ve la prendete, perché risolverete tutto con il minimo sforzo e un certo guadagno. In amore cercate di coinvolgere il partner in qualche nuova esperienza, mettendo in pratica le vostre mille idee. Il rapporto ne trarrà giovamento. Qualche piccolo dolore alle articolazioni si risolverà, semplicemente facendo moto e abbandonando la consueta sedentarietà.

Pesci - L'oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 11 agosto, indica che questo momento è positivo per le nuove opportunità, in qualsiasi campo esse si presentino.

Non date sempre la preferenza a lavoro e denaro. Non trascurate a priori le possibilità di guadagno interiore: dedicatevi a voi stessi con tranquillità. Nel lavoro, Saturno in opposizione al Sole continuerà a mettervi di fronte a responsabilità in molti casi faticose. Aiutatevi che il ciel vi aiuta. In amore, lasciate perdere le relazioni prive di prospettive e forse illusorie. Cercate piuttosto persone più simili a voi, che sappiano apprezzarvi. Marte in quadratura segnala uno stancante aumento dei ritmi e un incremento della tensione. Riposate di più e meglio possibile.