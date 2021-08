L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 agosto vedrà i nativi Toro premurosi e sensuali, aiutati dalla Luna e da Venere in trigono, mentre per la Bilancia potrebbe essere il momento di grandi progetti in amore. Periodo di ripensamenti in amore per Gemelli, colpa di questo cielo così cupo, mentre Acquario avrà mille progetti in testa e tanta voglia di realizzarli. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 agosto 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 agosto 2021 segno per segno

Ariete: giornata nel complesso tranquilla dal punto di vista sentimentale, anche se ci sono alcune nubi all'orizzonte.

Certo, per il momento non avete nulla da temere, ciò nonostante cercate di rafforzare il vostro legame. Se siete single potreste vivere ancora qualche giornata davvero piacevole in compagnia di chi amate. In ambito lavorativo precisione e organizzazione saranno importanti per voi per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale al centro dei vostri pensieri nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo. Premurosi, sensibili e sensuali come siete, dalla vostra relazione di coppia potrete aspettarvi grandi cose, in particolare per quelle coppie nate da poco. I cuori solitari invece sapranno come dimostrare al meglio i loro sentimenti. Settore professionale che vedrà Mercurio in una posizione più agiata, ma sappiate che i problemi da risolvere saranno ancora molti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: questo periodo non sarà proprio il massimo in fatto di sentimenti, considerato che voi per primi farete troppi ripensamenti. Secondo l'oroscopo di mercoledì 11 agosto, ritrovare la giusta armonia tra voi e il partner non sarà semplice, non quando Venere e Luna vi complicano così la vita. Per quanto riguarda i single non pretendete di avere sempre ragione, anche quando siete in torto.

Settore professionale che vedrà Mercurio allontanarsi da voi, ma per fortuna rimarranno Giove e Saturno ad aiutarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale questo cielo continua a regalarvi soddisfazioni, con una relazione di coppia che funziona, portando tanta felicità.

I single si godranno questo periodo estivo così come verrà. Nel lavoro gli impegni da svolgere saranno tanti, ma con Marte e Mercurio entrambi in sestile avrete abbastanza risorse da svolgere bene il vostro operato. Voto - 9️⃣

Leone: purtroppo per voi, a partire da questa giornata, Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale, iniziando un nuovo ciclo nel segno della Vergine. Per quanto riguarda il lavoro dunque, le difficoltà potrebbero aumentare, e sarà difficile andare avanti così. Sfera sentimentale nel complesso buona, ma non aspettatevi dolci effusioni insieme alla vostra anima gemella. Se siete single dovrete dare maggiore importanza alla vostra vita sociale, ultimamente un po’ ferma. Voto - 6️⃣

Vergine: un quadro astrale degno di nota per voi nativi del segno.

Secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 11 agosto potrete contare su un altro alleato, ovvero Mercurio, in congiunzione al vostro cielo. Dal punto di vista professionale dunque arriveranno idee più convincenti per svolgere al meglio i vostri progetti. In amore Luna e Venere vi terranno compagnia per un po’, permettendovi di dare ancora più valore alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i single non smettete di sognare, perché presto potrebbero anche realizzarsi. Voto - 9️⃣

Bilancia: situazione astrologica ottima nel corso di questa giornata per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale ci saranno dei progetti interessanti da fare insieme al partner che non vedrete l'ora di iniziare.

Per quanto riguarda i single questa giornata sarà ideale per concedersi qualche svago. Molto bene anche in ambito professionale, anche se Mercurio adesso sarà alle vostre spalle. In ogni caso rimarranno Giove e Saturno a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere e Luna saranno ancora dalla vostra parte, permettendovi di godere di una relazione sana e forte, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari vi concederete anche voi qualche momento di relax. Buone notizie anche nel lavoro, ora che Mercurio torna a favorirvi. Ciò nonostante ci saranno ancora Giove e Saturno negativi, per cui fate attenzione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo della giornata di mercoledì che non promette nulla di buono per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale questo cielo rimane negativo nei vostri confronti, rendendo difficili le cose tra voi e la vostra anima gemella. Ancora una giornata piatta per le emozioni anche per voi single, che difficilmente proverete simpatia per qualcuno. Nel lavoro Mercurio ha deciso di voltarvi le spalle, per cui attenti a quale direzione prenderanno le vostre idee. Voto - 5️⃣

Capricorno: ottima giornata in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, godrete del sostegno di astri come Venere, Luna, Marte e Mercurio per vivere al meglio la vostra relazione sentimentale.

I cuori solitari proveranno grande affetto soprattutto per la loro fiamma, e potrebbero anche finalmente farsi avanti. Per quanto riguarda il lavoro idee e risorse non vi mancheranno in questa giornata, soprattutto per i nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata tranquilla per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, anche se voi per primi potreste provare a fare di più per rendere più dolce e movimentata la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda i cuori solitari avrete bisogno di qualche stimolo in più per avvicinarvi alla vostra fiamma. Nel lavoro la situazione migliora ora che Mercurio non sarà più negativo, e le vostre idee potrebbero avere maggior successo. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che purtroppo per voi tenderà a peggiorare.

Con Mercurio che entra in opposizione, sviluppare bene i vostri progetti potrebbe non essere così semplice. Riflettete bene su quello che state facendo. In ambito sentimentale ancora faticherete a sentirvi in armonia con il partner, e sarà necessario trovare una soluzione. Cercate di essere più aperti, cercando il dialogo. Se siete single provate ad essere più attivi socialmente. Voto - 5️⃣