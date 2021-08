Le previsioni zodiacali di martedì 10 agosto 2021 sono pronte a sfoderare le nuove analisi astrologiche relative alla terza giornata dell'attuale settimana. Ad essere messi in relazione all'amore e al lavoro i segni della prima sestina. A questo punto qualcuno si starà chiedendo se il proprio segno di nascita rientri o meno tra i sei sotto analisi. In questo caso diciamo che rientrano nella prima metà zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L'Astrologia di martedì indica che ad avere il piacere di indossare la corona della buona sorte - rappresentata ovviamente dalla prima posizione in scaletta - saranno gli amici nativi in Ariete, a questo giro considerati "segno del giorno".

Nel frangente ad avere ottime probabilità di centrare i propri obbiettivi saranno quasi certamente coloro appartenenti alla Vergine, valutati in giornata a cinque stelle. Invece ad essere ritenuti in difficoltà, decisamente indirizzati dalle stelle verso una giornata "flop", quasi certamente saranno coloro appartenenti al Toro.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 10 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete

2° posto - ★★★★★: Vergine;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Gemelli, Leone;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 10 agosto, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'.

L'oroscopo del 10 agosto al segno dell'Ariete indica che possa essere davvero splendido questo secondo giorno della nuova settimana, senza nessun tipo di riscontro negativo da parte degli astri. In amore, troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno, un suo sguardo e vi sentirete a casa e non serviranno parole.

La Luna amica vi renderà sensibili, dolci, teneri e affettuosi con chiunque abbia la fortuna di trascorrere con voi almeno parte della sua giornata. Single, tante delusioni hanno messo a dura prova il vostro ottimismo, eppure le amiche stelle vi rassicurano sulla possibilità d'incontrare finalmente l'amore che produrrà scintille.

Mentre per i nati nella seconda decade andranno incontro a svolte eccitanti, da vivere con spirito innovativo e mai distruttivo. Nel lavoro, avrete dei transiti eccellenti anche per mettere ordine nelle vostre finanze, per pensare al futuro ed a forme alternative di guadagno o di risparmio.

Toro: ★★. L'oroscopo prevede una giornata "flop", ossia da prendere con le dovute accortezze, sappiatelo fin da subito. La vita sentimentale in questo momento è a un bivio, da un lato vorreste cedere alla tentazione, dall'altro vi sforzate cercando di mascherare desideri inconsci. Ascoltate il buon senso o il consiglio di una persona amica che senz'altro saprà dare buoni spunti per capire come comportarsi: rimettete ordine nella vostra vita e soprattutto in quella di coppia!

In certi casi invece, il malumore che vi sentirete addosso non sarà tutta farina del vostro sacco; come robuste carte assorbenti lo recepirete dall'ambiente circostante e, se gli aspetti planetari in cielo saranno disarmonici, la disarmonia si riverserà, per prima, su di voi e voi la trasmetterete al partner. Single, la mente e i riflessi potrebbero subire cali di forma, ma le buone occasioni di farvi valere non vi troveranno completamente impreparati. Un buon consiglio: non siate pessimisti, non lasciatevi condizionare dalla paura di non farcela. Nel lavoro, piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora, nel presente, per non ripeterli in futuro.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo di domani al segno indica che la giornata interessante questa parte della settimana potrebbe evolvere quasi tutta sulla falsariga dei periodi "sottotono".

Qualcuno di voi nativi con una certa faccenda da portare in sicurezza, anche di stampo lavorativo, potrebbe trovarsi decisamente in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari. In amore, potrebbero esserci dei piccoli screzi nel rapporto di coppia: i conflitti nella sfera familiare si potranno risolvere, solo se farete la vostra parte e se ne avrete l'intenzione. Quindi non esitate a chiarire le vostre esigenze, altrimenti rischierete di rinunciare ad una vita serena oppure perdere appeal con chi amate. Single, non siete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascia in pace: ricordatevi che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi.

Dunque, sappiatelo, non c'è niente che non possiate fare per migliorare la vostra condizione e non preoccupatevi degli altri, vedrete che capiranno. Nel lavoro, pazientate ancora un momento. Se il lavoro non girasse nel modo desiderato e il denaro non entrasse nella quantità desiderata nelle vostre tasche non abbattetevi: sono in arrivo un pacco di opportunità.

Oroscopo e stelle di martedì 10 agosto

Cancro: ★★★★. L'Astrologia sulla giornata di martedì annuncia a voi nativi un periodo tutto sommato buono, anche se valutato con quattro semplici stelle. Pertanto l'oroscopo invita a prepararsi per tempo: riaccendere la fiammella di una passione che sembrava sopita oppure cercare nuovi spunti per dare slancio alla quotidianità non sarà cosa facile ma nemmeno impossibile.

Per i sentimenti, sarete sereni e questo si rifletterà positivamente sui legami affettivi, che saranno più distesi, piacevoli e armoniosi. Per esprimere le emozioni non vi occorreranno parole, il partner vi capirà al volo perché la sintonia, costruita giorno dopo giorno, andrà sempre più perfezionandosi. Single, questo martedì potete approfittare per concedervi un momento di riflessione, di valutazione in merito all'andamento della vostra vita. Ponetevi tutti gli interrogativi del caso, ma non chiudetevi in voi stessi per l'intera giornata: qualcuno potrebbe sentire il bisogno della vostra compagnia. Nel lavoro, le stelle esalteranno la sensibilità e il desiderio di realizzare grandi progetti, magari creando situazioni promettenti per tutti.

Leone: ★★★. In arrivo una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno relativo ai periodi "sottotono". Pertanto, questo martedì non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia. Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta, spronandovi a credere che il meglio debba ancora venire. In amore, ci potrebbero essere dei problemi tra le mura domestiche per la posizione di alcuni astri: da troppo tempo manca il dialogo ed è questa la prima cosa da ripristinare. La colpa non è solo vostra, ma occorrerà grande forza di volontà per ammettere i propri difetti e le proprie mancanze. Ascoltate quello che il partner avrà da dire e sistemate le cose insieme.

Single, se i ritmi del momento risultano rallentati avete comunque le idee abbastanza chiare e una grande forza di volontà per aprirvi a nuovi orizzonti, magari per cercare soluzioni ai vari dilemmi esistenziali. Toccherà a voi saperle sfruttare con tempismo e abilità, proseguendo per la vostra strada come un bulldozer, senza lasciarsi condizionare da niente e nessuno. Nel lavoro, forse non riuscirete in tutto, almeno non subito come è nel vostro stile, ma puntando al massimo centrerete opportunità eccezionali.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 10 agosto, svela un periodo sicuramente felice in molti campi. Pertanto non vi saranno "effetti collaterali" ma solo belle novità e buone sorprese a fine giornata.

In campo sentimentale, impostata su sensibilità e sentimenti spensierati, la vita amorosa attraverserà una fase appagante, felice. In generale affetti, amicizie e famiglia saranno sempre in primo piano: per le coppie consolidate sarà un buon periodo per progetti di una certa importanza. Le stelle vi faranno sentire incredibilmente forti e coraggiosi: sapete di avere un grande potere, quello di saper dominare le vostre profonde emozioni. Single, gli astri vi favoriscono riservando delle piacevoli sorprese che porteranno presto delle importanti novità. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più, nel caso sfruttate l'occasione e buttatevi alla sua conquista. Qualcuno intanto avrà modo di festeggiare una lieta notizia in compagnia delle persone più care.

Nel lavoro, avrete dei rapporti più chiari tra i colleghi: grazie a una regola tacita riuscite a far concordare caratteri e obiettivi, anche diversi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per scoprire la classifica completa di martedì 10 agosto.