L'Oroscopo di sabato 4 settembre è pronto a rivelare come andrà il primo giorno del weekend. Pronti a scoprire cosa dicono le previsioni per i dodici segni dello zodiaco? Per qualcuno sarà una giornata quasi esclusivamente imperniata sulle solite cose già da tempo in programma. Altri, invece, saranno brillanti e di ottimo umore, non avendo troppe difficoltà nel portare a termine eventuali impegni o altro.

Per valutare in modo adeguato il quadro astrologico, in modo da poter capire nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sul periodo in analisi, è consigliabile conoscere i principali aspetti planetari del momento.

Tra questi, a emergere saranno i seguenti:

Sole in Casa 7 e Marte in Casa 8 nel segno della Vergine;

Luna in Casa 7 nel segno del Leone;

Venere in Casa 8 nel segno della Bilancia;

Nettuno in Casa 2 nel segno dei Pesci;

Saturno e Giove in Casa 1 nel segno dell'Acquario;

Plutone in Casa 12 nel segno del Capricorno.

Di seguito, tutti i dettagli dell'oroscopo di sabato 4 settembre.

Previsioni astrologiche del 4 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Una Luna in Leone gentile e sensibile allenterà, con un pizzico di sano romanticismo, la giornata piena di affari e questioni da risolvere. Curiosità e acume mentale vi sproneranno a frequentare ambienti per voi inediti e molto stimolanti. Nel lavoro, siete in attesa della prima occupazione?

Non state sempre lì a lamentarvi e guardatevi intorno con rinnovato ottimismo. Osate! In amore, chi è in coppia vivrà uno scambio intenso e appagante. Anche i single entreranno piacevolmente nel gioco intrigante della seduzione. Per la salute, possedete lo smalto migliore grazie a Marte e Giove propizi che vi danno la capacità di adattarvi alle condizioni destabilizzanti.

Toro - L'oroscopo del 4 settembre al segno del Toro vorrebbe mettere la cosiddetta "pulce nell'orecchio": di fronte a certe situazioni, l’atteggiamento più difficile da assumere, ma anche il più saggio, è quello di fermarsi o di tornare sui propri passi. Non è il caso di procedere forzando gli eventi o di accettare persone di cui non condividete il senso morale.

Nel lavoro, l'azione della Luna avversa è ancora potente. Se volete evitare fastidi, critiche e pettegolezzi, mettete al bando la presunzione. In amore vivrete un innamoramento travolgente per una persona piena di charme, anche se forse non potrà essere vissuto alla luce del sole. Per la salute, non fatevi carico dei problemi altrui, se non è più che necessario. Approfittate di questo momento favorevole per risolvere questioni personali.

Gemelli - Se siete d'umore grigio in questo primo giorno del weekend, la colpa è di Urano in quadratura alla Luna, a sua volta in conflitto con un agguerrito Saturno. Tutto in discussione: obiettivi, relazioni, famiglia. Vi sentite stonati e perdete di vista il lato buono di ogni cosa.

Nel lavoro piccole ansie: la famiglia vi vorrebbe di più a casa, ma il capo però la pensa in modo contrario, chiedendovi ore di straordinario. In amore, alle vostre sfuriate il partner è abituato, questa volta però non si limita a passarci sopra, ma reagisce in modo altrettanto bellicoso. Per la salute, mal di testa, raffreddore o mal di schiena improvvisi: sono le reazioni del corpo al sovraccarico di tensione o ai soliti sbalzi di temperatura.

Cancro - Realizzare i vostri desideri questo sabato 4 settembre diventa molto più facile, anche perché la Luna in Leone, in amichevole sestile con Mercurio, vi sostiene con buone energie e nuovi appoggi. Se siete liberi dagli impegni di lavoro, non impigritevi ed approfittate del weekend per fare moto.

Atmosfera frizzante nelle attività quotidiane, buona la collaborazione con i colleghi: né vincitori né vinti, ma un gruppo che lavora all'unisono per lo stesso obiettivo. In amore, il bisogno d'affetto, quindi di essere ricambiati, sarà la motivazione che vi spingerà a cercare una maggiore complicità con il partner. Per la salute, state bene e starete ancor meglio se continuerete a rigare diritto. Un rubino o un topazio come talismano, giusto per esaltare i valori dello spirito.

Oroscopo e consigli delle stelle del 4 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ci sono tutti gli ingredienti per l'inizio di una fase più leggera. Saturno e Urano vi tengono ancora sotto scacco, ma Mercurio sgombra il campo.

Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo. Nel lavoro il miracolo della riuscita si compirà con il tempo, però dal 4 settembre, cosa non da poco, avete un potente avversario in meno da fronteggiare. In amore, le barriere della timidezza sono dure da buttar giù, ma Giove le abbatterà come birilli, regalandovi maggiore scioltezza nelle relazioni. Per la parte salutare, buona ripresa dopo giornate di fiacca, ma occhio alle ricadute. Prestate attenzione soprattutto alla schiena, il vostro punto debole.

Vergine - Gli impegni lavorativi non mollano, ma tirando le somme le soddisfazioni non mancano. Guadagni inaspettati e obiettivi raggiunti. State dando prova di originalità e apertura mentale, cosa che si riflette positivamente nei rapporti umani.

Nel lavoro, di certo sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese. Attenzione, sollecitudine e disponibilità valgono più di mille parole. In amore, la relazione di coppia mostra il suo lato più rassicurante. Ideale per riscoprire il piacere di condividere abitudini consolidate. Per la salute, poche e scontate le regole per stare bene: cibo sano, praticare sport senza ansie da prestazione, soste per recuperare le energie.

Bilancia - Inizio weekend, e prosieguo, davvero favolosi. Affinché tutto riesca per il meglio, prendete le cose con calma com'è nel vostro stile, quindi controllate l'ansia che potrebbe rendervi impazienti. Non nascondete le vostre paure dietro una maschera di formale serenità, sforzatevi di essere spontanei.

Nel lavoro, ora più che mai, per avanzare nella professione e raggiungere i traguardi sperati dovete essere elastici, flessibili e aperti alle novità. In amore, per vivere una stagione radiosa, superate le incertezze frutto di un'inguaribile gelosia, e sforzatevi di integrare le diverse esigenze. Riguardo la salute, per compensare uno squilibrio curate l'armonia interiore, scegliendo abiti dai colori tenui e dalle linee sciolte, e musiche rilassanti.

Scorpione - Sarete risucchiati da una girandola di incontri, occasioni, novità stimolanti. Occhio però a Mercurio e Plutone, che continuano a remarvi contro. La pazienza non è uno dei vostri pregi, ma saprete incanalare in modo costruttivo la vostra energia.

Nel lavoro, con Plutone contrario vi sentirete un po' vittime di situazioni avverse. Date il via a un nuovo indirizzo della vostra vita. In amore, anche in coppia dovete reagire alle complicazioni con decisione. Mettetevi in testa che non è periodo di grandi gratificazioni e aspettate stelle migliori. Per la salute, per ritrovare l'armonia con voi stessi e con gli altri, dedicate più tempo all'introspezione, alla meditazione, alla contemplazione.

Astrologia di sabato 4 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Si prevede un meraviglioso weekend. Con Urano nel segno del Toro che fa amicizia con uno splendido Sole in Vergine, chiedete a un amico di condividere i progetti. Insieme centrerete un fortunato bersaglio.

Darete il meglio di voi in una causa comune, con fiducia e comprensione, cose diventate merce rara. Nel lavoro, creativi e alla ricerca di qualche novità: vi guarderete intorno con rinnovato interesse e scoverete ciò che vi sarà utile per attività producenti. In amore siete protagonisti di una passione creatrice di turbolenze emotive stupende, anche se non facili da vivere. Non vi tirerete indietro sapendo di essere dalla parte di chi "la sa lunga...". Per la salute, frequentate luoghi silenziosi e persone positive. Dedicatevi a yoga e hobby artistici, e vedrete che la vostra qualità della vita migliorerà.

Capricorno - Ecco una bella giornata da vivere in tutta spensieratezza. L'intuizione funziona a meraviglia, facendovi intravedere soluzioni insperate.

Fantasia e creatività si concretizzano in espressioni artistiche di pregevole fattura. Sorprese piacevoli anche nel lavoro. Progetti da portare avanti con determinazione anche a dispetto di chi non vuole agevolarvi o non approva il vostro modus operandi. In amore si prevede un sabato idilliaco per i sentimenti. Tenerezza, passionalità e una calda complicità, in pratica tutto quello che di meglio potete desiderare. Per la salute, avere un ritmo elevato nel fare le cose è stimolante, ma se amate la tranquillità e la routine, potreste avvertire il desiderio di avere qualche minuto di pausa.

Acquario - Che bellezza l'accoppiata Mercurio-Marte in trigono al tandem Saturno-Giove entrambi nel segno.

Siete pieni di energie e sentimenti, una fonte inesauribile di simpatia. Fortunati in amore e anche al gioco, una volta tanto cuore e finanze si tengono a braccetto. Nel lavoro porterete avanti nuove iniziative o riprenderete in mano vecchi progetti che, presentati in una nuova veste, diventano più interessanti. In campo sentimentale tutto procede a gonfie vele. In partenza per il weekend, la coppia si sorride e si stuzzica come ai bei tempi del corteggiamento. Per la salute, per poter sviluppare la massa muscolare, oltre a seguire specifici esercizi fisici, curate l'alimentazione. Legumi e pesce sono ricchi di proteine.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 4 settembre indica che saprete dare risposte appropriate e significative a tutti coloro che, per un verso o per un altro, vi troverete a incrociare sulla vostra strada. La vostra umanità vi farà capire le difficoltà degli altri: darete una mano per aiutarli a risolverle. Nel lavoro, l'affabilità, l'empatia e il rispetto che metterete in gioco con altre persone saranno così evidenti che vi conquisterete molte simpatie. In amore, la Luna in Leone, amica preziosa, vi rende generosi con coccole e parole dolci. Coronerete finalmente un sogno d'amore a lungo accarezzato. Per la salute, rintracciate gli amici più cari per fare un giro in campagna, oppure per godervi un bel film insieme al cinema o in casa vostra.