L'Oroscopo del 4 settembre illustra un sabato decisamente interessante. Innanzitutto sarà bene tenere presente che la giornata si svilupperà sotto l'influenza della Luna in Leone, destinata a portare energie ma anche stanchezza. Dopo un avvio pesante e complicato della settimana, giungerà il momento del fatidico riposo, anche se non sarà così per tutti.

Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata. A fine articolo chiudiamo con la classifica.

Previsioni astrologiche 4 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - In queste 24 ore avrete mille idee per la testa e risulterete distratti.

Cercate di non ostacolarvi da soli e non date sempre per scontato che le cose possono solamente riuscirvi male. Necessitate di soldi perché avete difficoltà economiche.

Toro - Nella vostra vita sembra esserci un po’ di negatività che andrà eliminata il prima possibile. Lavorate su voi stessi, perché dovete allargare gli orizzonti e aprire la mente. Cercate di vedere solo gli aspetti positivi di ogni singola faccenda e non immischiatevi nelle discussioni altrui. Arriverà il momento della vittoria, dovete solamente continuare a insistere.

Gemelli – Giornata piena di grinta, potrete osare di più. Ultimamente avete avuto un bel po’ di grane, ma tutto sarà in via di risoluzione. In famiglia si respirerà un clima sereno e non ci saranno amare discussioni.

Anche in amore tutto andrà in maniera positiva, anzi con il partner di sempre tornerà la passione e la voglia di fare dei nuovi progetti.

Cancro - Siete un segno fin troppo ingenuo, tendete a fantasticare, talvolta illudendovi. Per tale ragione molte volte nella vita avete incassato amare delusioni. A ogni modo cercate di andare fieri di questa caratteristica perché vedere sempre positivo aiuta a illuminare le giornate e a non arrendersi mai.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Qualcosa bolle nel vostro pentolone, ma attenzione alle cocenti delusioni. Non è tutto oro quel che luccica. Prima o poi nella vita è necessario imparare a camminare con le proprie gambe, perciò se siete genitori allora dovete far sì che i vostri figli spicchino il volo, mentre, al contrario, se siete giovani dovete necessariamente essere più responsabili e indipendenti.

La Luna nel vostro segno invita a riposare.

Vergine - L’oroscopo prevede una giornata così così. Potrebbero emergere delle discussioni riguardanti il denaro o l’eredità. Avete necessità di liquidità. Delle questioni rischieranno di protrarsi troppo per le lunghe e voi non siete un segno paziente. Cercate di non essere precipitosi altrimenti rischierete di giocarvi il tutto.

Bilancia - Ogni cosa necessita del suo tempo, ma voi state procrastinando perché pretendete tutto e subito. Una persona a voi vicina sta soffrendo ma è piuttosto brava a simulare. Occhio ai mal di schiena e mal di testa, siete un segno che tende a soffrire spesso in salute e questo perché portate all’estremo il vostro corpo.

In giornata sarete chiamati ad eseguire il vostro dovere, non abbiate timore.

Scorpione - Giornata ok, sarete di umore sufficientemente buono e non vi sentirete abbattuti o sconvolti dagli ultimi accadimenti. In amore, ogni scelta sentimentale spunterà sotto una buona influenza astrale. Chi lavora non sembra soddisfatto, forse il superiore è troppo dispotico o forse la busta paga è deprimente. I genitori di questo segno saranno un pochino preoccupati per i figli.

Dal Sagittario al Pesci, l'oroscopo del giorno

Sagittario - Qualcuno vi strapperà una risata, trasformandovi l’andazzo di questa giornata. Sono previsti incontri di lavoro o di affari. Da tempo avete intenzione di comprare un immobile o un certo oggetto costoso, ma l’idea di prosciugare il conto corrente vi terrorizza.

Non tirate la corda troppo a lungo altrimenti rischierà di spezzarsi.

Capricorno - Sabato nella media, anche se qualche calo di energia sarà da mettere in conto. Le stelle rivelano che entro la fine del 2021 sarete al centro di nuove dinamiche. Godetevi questo weekend e lasciatevi andare, del resto avete avuto una settimana fin troppo stressante e in alcuni casi con qualche problema di salute.

Acquario - La mattinata comincerà regalandovi energie a volontà e tanta voglia di crescere e migliorare. Ci sono dei lavori in corso nella vostra vita, le stelle annunciano che questa cosa andrà a gonfie vele e potrebbe anche aprirvi degli enormi portoni. Puntate in alto, non accontentatevi delle briciole.

Chiarimenti in amore, in particolar modo per le coppie di vecchia data.

Pesci - Giornata piena di sprint e voglia di fare. Dopo un lento avvio della settimana, finalmente potrete cominciare a premere il piede sull'acceleratore e puntare dritto ai vostri obiettivi. Si prospetta un weekend adatto al rinnovamento, magari la disposizione dei mobili o il guardaroba. Inizia a far sempre più fresco, perciò ultimamente dormite meglio e vi soffrite di meno in termini di salute.

Classifica del giorno

Gemelli 1°

Sagittario 2°

Pesci 3°

Acquario 4°

Scorpione 5°

Bilancia 6°

Leone 7°

Cancro 8°

Capricorno 9°

Ariete 10°

Vergine 11°

Toro 12°