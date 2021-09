Il termine equinozio deriva dal latino “aequa-nox", ossia “notte uguale" in cui le ore di luce compensano quelle del buio. La particolarità di questo giorno è che ogni anno l’equinozio d’autunno capita in un giorno diverso. Inoltre questa ricorrenza annuale si lega a delle tradizioni. Ad esempio in Inghilterra, vestiti da vichinghi, danno fuoco alla cosiddetta “barca dell’equinozio” durante un evento all'interno della Butser Ancient Farm.

Il 22 settembre alle ore 20:21 è iniziato l’equinozio d’autunno

Non date spazio alla troppa meditazione perché ci pensa già questo giorno dell’anno a conferire una sensazione di calma al periodo.

A voi resta l’atto e a volte vi sembrerà, con la giusta motivazione, che le cose si compiranno da sole come se fossero uno step di un disegno divino. Contate su di voi. Queste caratteristiche sono dovute al ruolo della Bilancia, di carattere riflessivo che influenza l'oroscopo.

Ariete: avrà delle buone intuizioni dal punto di vista sentimentale portando benessere in coppia. Questo cercherà di alleviare alcuni dolori fisici.

Toro: avete un certo prestigio nelle situazioni lavorative e l’influenza della luna avrà maggior potere sulla vostra forza magnetica. Non temete, siete voi che avete una grande mente lucida che sa fare i giusti piani.

Gemelli: per i Gemelli la fortuna proveniente dal l’equinozio permetterà di sentirsi tranquillo per realizzare tutti i nuovi piani per questo autunno.

Cancro: dovrete prendere decisioni per chiarire rapporti che possono avere svolte sentimentali o far rimanere amicali.

Leone: forse importanti avvenimenti caratterizzeranno la giornata da Leone che da tempo sta aspettando degli incontri speciali con la persona che ama. In ogni caso non mancherà il miglioramento personale. Il cuore del Leone merita tutte e due le occasioni.

Vergine: nel lavoro tutto ok, ma cercate di cercare nuove sfide. Questo vi porterà a scorgere chi apprezza il vostro modo di approcciarvi agli impegni della vita.

Bilancia: non mandate tutto a monte, eventi e progetti, solo per uno stupido malumore e non affogare i vostri dispiaceri troppo nel cibo. Tutto andrà per il verso giusto a meno che non vogliate che vada così.

Potresti essere i più fortunati con l’arrivo dell’equinozio perché la vostra saggezza vi porta lontano, non siate ancorati a ciò che poi vi butta giù.

Scorpione: pare che questo segno d’acqua sia il più sfortunato in questo periodo, in cui avrà discussioni con il proprio partner e andrà incontro anche a non facili questioni lavorative che non si riveleranno gestibili al primo acchito.

Sagittario: il Sagittario ha aspettato molto in una situazione a livello psicologico abbastanza stressante e che adesso può uscirne e andare avanti con tranquillità.

Capricorno: la vostra creatività darà più sentimentalismo alla coppia ma vi aiuterà anche nella vostra carriera stimolando altre persone a lavorare con voi, il che vi risulterà una novità estremamente d’aiuto per la vostra carriera.

Pesci: la luna piena sarà sulla costellazione dei Pesci con ascendente in Cancro. Il plenilunio infatti con la sua energia rivolta alla stabilità aiuterà i Pesci anche per questioni in cui bisognerà affermare con audacia le proprie convinzioni.

Acquario: l’Acquario avrà occasione, grazie a eventi a cui parteciperà di poter mettere da parte le sue preoccupazioni perché ogni incontro sarà per lui favorevole e saprete gestire bene la vostra economia.