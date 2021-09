L'oroscopo della giornata di domenica 26 settembre prevede una bella Luna entrare nel segno dei Gemelli, pronta a rendere dolcissima la propria vita sentimentale, al contrario i nativi Sagittario potrebbero non essere così romantici. per ottenere buoni risultati al lavoro, non basterà avere buona volontà per l'Ariete, mentre Vergine potrebbe prendere le distanze da una persona in particolare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 26 settembre.

Previsioni oroscopo domenica 26 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che rimane più che discreta, considerato inoltre che la Luna si troverà in sestile dal segno dei Gemelli.

Che siate single oppure no, in questa giornata potrete ritenervi soddisfatti della vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il settore professionale avere buona volontà a volte non è sufficiente per poter portare a termine con successo i vostri progetti, soprattutto se a ostacolarvi ci sono astri come Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna andarsene dal vostro cielo. Secondo l'oroscopo della giornata di domenica 26 settembre, in amore è il momento di smettere di sognare, mettersi la testa a posto e pensare prima di tutto alla felicità del partner. Per quanto riguarda voi single, gli appuntamenti al momento non fanno per voi, ma non è detto che qualcuno non possa aprirvi il cuore.

In ambito professionale lavorare con gli altri potrebbe rivelarsi utile. Mettete inoltre in pratica i consigli che ricevete. Voto - 7️⃣

Gemelli: arriva la Luna nel vostro segno zodiacale, e in ambito sentimentale avrete modo di esaltare il vostro rapporto. Questo potrebbe essere il periodo giusto per fare una piccola sorpresa al partner, o per mettere in piedi un progetto davvero interessante.

Per quanto riguarda i single le stelle cercheranno di aiutarvi a corteggiare la vostra fiamma. In ambito lavorativo prosegue la voglia di impegnarvi in quel che fate, motivati dai buoni risultati e da questo cielo favorevole. Voto - 9️⃣

Cancro: relazione di coppia stabile per voi nativi del segno, dominata da questa fantastica Venere in trigono dal segno dello Scorpione.

Ciò nonostante, il pianeta dell'amore non sarà ancora lì a lungo, dunque è arrivato il momento di consolidare il vostro rapporto. Per quanto riguarda i single non mancheranno sensazioni romantiche sicuramente molto gradite, ma che andranno concretizzate. Nel lavoro una giornata storta può capitare a chiunque, ma non per questo dovrete prendervela e continuare questa striscia negativa. Voto - 7️⃣

Leone: oroscopo di domenica che vi permetterà di rialzare la testa dal punto di vista sentimentale. La Luna in Gemelli vi aiuterà con la vostra relazione di coppia e in questa giornata sarà necessario dedicare più tempo alla vostra dolce metà. Se siete single forse non vi sentite pronti a conoscere qualcuno, ma potrebbe essere il momento adatto per lavorare di più sulla vostra immagine.

Per quanto riguarda il lavoro continuate a credere nelle vostre idee, perché la situazione potrebbe presto cambiare. Voto - 8️⃣

Vergine: non un cielo ideale in quest'ultima giornata della settimana secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà nel segno dei Gemelli, contrastando il pianeta Venere a voi favorevole. In amore dunque potreste non sentirvi a vostro agio con il partner, o con la vostra fiamma qualora siate single, oppure ancora potreste decidere di prendere le distanze da una persona. Settore professionale pressoché invariato. Non otterrete risultati al top, ma neanche così deludenti. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di domenica 26 settembre.

Arriverà la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, e tra voi e il partner ci saranno tante occasioni per far uscire fuori tutto il vostro romanticismo. Per quanto riguarda i single fare i gelosi potrebbe essere una strategia strana ma funzionante per attirare l'attenzione verso la persona che vi piace. Motivati come non mai, in ambito lavorativo v'impegnerete al massimo per completare con successo i vostri impegni. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo di domenica che vedrà un cielo migliore in ambito sentimentale. La Luna non sarà più così sfavorevole, e avrete la possibilità di chiudere questa settimana abbastanza bene in amore. Chiedete perdono al partner se avete commesso degli errori, e riprendete in mano la vostra relazione di coppia.

Se siete single cercate di dedicare maggior attenzione alle questioni sentimentali o sociali. Nel lavoro questa sarà una giornata di pausa, dunque prendetevi il vostro tempo per tornare al lavoro preparati. Voto - 7️⃣

Sagittario: piccole difficoltà in arrivo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Le prossime 48 ore saranno difficili in amore, per voi e il partner considerato che la Luna si troverà in opposizione dal segno dei Gemelli. Cercate di non agire d'impulso, prendendo sempre una decisione insieme alla vostra anima gemella. Voi single potreste sentirvi tesi e inquieti, forse non è il momento adatto per chiedere un appuntamento. Nel lavoro starete attenti a ogni imprevisto, e i buoni risultati che otterrete saranno la prova del vostro impegno.

Voto - 7️⃣

Capricorno: godetevi questa giornata di domenica tranquillamente insieme alla vostra anima gemella. Secondo l'oroscopo, ci penserà Venere a portare stabilità nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single Venere spinge a farvi incontrare nuove persone, e tra queste, potrebbe esserci quella che fa per voi. Nel lavoro non sarà una giornata molto impegnativa, dunque non sciupate tutte le vostre energie, anche perché Marte si trova in quadratura, dunque potreste non essere in perfetta forma. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo di domenica che vi vedrà più romantici e maturi in amore grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Le prossime giornate potrebbero rivelarsi molto importanti per risalire e riavere un rapporto che funzioni al meglio.

Per quanto riguarda i single le emozioni non mancheranno, ciò nonostante godetevele in piena leggerezza. Settore professionale che vi vedrà ancora una volta tra i migliori dello zodiaco, dunque non preoccupatevi. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale non così ottimale secondo l'oroscopo di domenica. Ci sarà infatti la Luna in quadratura, e in amore sarà meglio fare attenzione a come gestirete la vostra vita di coppia. Se siete single pretendere a tutti i costi un appuntamento non farà di voi una persona galante. Aspettate che i tempi siano abbastanza maturi. Nel lavoro ci metterete tutto il vostro impegno per svolgere bene le vostre mansioni, ma in caso di imprevisto, non entrate nel panico. Voto - 6️⃣