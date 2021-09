L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre 2021 è pronto a mettere in chiaro le nuove previsioni con i voti e le stelle quotidiane, ovviamente il tutto "condito" da consigli utili. Speranzosi sulla buona riuscita del periodo? Le stelle certamente sono pronte a dare appoggio positivo e consenso, ovviamente non a tutti i segni. In questo caso approfondiamo i seguenti simboli oggetto delle analisi odierne: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Parlando in merito a quest'ultimi dunque, gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi della Vergine (voto 8), favoriti nel frangente da una meravigliosa Luna in ingresso nel comparto.

Periodo abbastanza positivo anche per quelli dei Gemelli (voto 7) e del Cancro (voto 7) tallonati a breve distanza dagli appartenenti all'Ariete (voto 6) e al Leone (voto 6). Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non annunciano un periodo buono ai Toro (voto 5).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 6 a domenica 12 settembre, come sempre andremo a mettere in evidenza quali saranno i transiti relativi alla Luna del periodo. A dare il via ai passaggi lunari nel comparto dei segni interessati sarà la Luna in Vergine, presente nel segno di Terra lunedì 6 settembre, alle ore 1:05. L'Astro d'Argento farà un nuovo cambio di segno mercoledì 8 settembre alle ore 5:20, mettendo sul piatto astrologico la figura relativa alla Luna in Bilancia.

Successivamente ci sarà una terza fermata, venerdì 10 settembre alle ore 8:05 con la Luna in Scorpione. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Sagittario previsto per domenica 12 settembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. L'oroscopo della prossima settimana si prevede abbastanza sotto le attese, almeno riguardo la parte di avvio del periodo.

Qualche malessere di stagione potrebbe buttarvi un po’ giù: fareste bene a trascorrere questa settimana a non esporvi a sudate senza motivo. Il meglio del periodo lo troverete fra le pareti domestiche. Approfittate per dedicarvi alla persona che amate e, magari, chiamate a raccolta gli amici di una vita. In questo periodo la vostra voglia di evadere aumenta, ma non è detto che si basi su una necessità “concreta”: molto più probabile che si tratti di un’insoddisfazione personale.

Forse dovreste valutare con più lucidità tutto ciò che avete e ciò che non avete; state sottovalutando dei beni preziosi già in vostro possesso. Le stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 7 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 settembre;

★★ venerdì 10 settembre.

♉ Toro: voto 5. La settimana in analisi potrebbe generare più complicanze del solito a voi del Toro. In vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno pronti a scatenare flussi negativi abbastanza impegnativi da debellare. Non ambite a volere "tutto e subito", soprattutto per quanto riguarda la vostra vita privata. Desiderare è bello e lecito, ma i tempi vanno rispettati e la pazienza è fra le più preziose delle virtù.

Del resto voi lo sapete bene, no? Intanto cercate di rilassarvi il più possibile, facendo quelle piccole cose che più amate: anche soltanto una passeggiata in compagnia della persona a cui tenete andrà bene. Nella mente vi frullano tante idee per il futuro, lascia che maturino senza mordere il freno. Scopriamo insieme le vostre stelle quotidiane:

★★★★★ lunedì 6 settembre;

★★★★ martedì 7, venerdì 10 e sabato 11;

★★★ mercoledì 8 e domenica 12;

★★ giovedì 9 settembre.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana decisamente tranquilla su molti fronti per voi, carissimi amici dei Gemelli. Da prestare un po' più di attenzione durante la fine del periodo, preventivato con un venerdì 10 sicuramente 'sottotono' e ancor più attenzione nella giornata seguente, prevista con un sabato segnato dal 'ko'.

Sono entrate nuove persone nella vostra vita, e fra esse c’è qualcuno in grado di arricchire il vostro animo o donare belle sensazioni. Cercatele, frequentatele, ma ritagliatevi anche del tempo per il dolce far niente: avete davvero bisogno di ricaricare le pile. La scaletta con le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 7 settembre;

martedì 7 settembre; ★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 settembre;

★★ sabato 11 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. L'oroscopo della settimana prevede un periodo buono. Diciamo pure non male davvero le giornate sotto analisi in questo contesto, soprattutto perché è stato messo il buon voto del sette in pagellino.

Ottime pertanto le giornate di inizio e fine settimana, a scapito della parte centrale. Intanto il consiglio è quello di staccare la spina, cambiare ambiente, regalarsi un viaggio sia pur breve: avete davvero bisogno di cambiare aria. Se possibile, “fuggite” con la persona che amate e, per un paio di giorni, tagliate i contatti con tutto il resto: è l’unico modo per rigenerarsi fino in fondo. Andiamo pure a mettere in chiaro quando poter agire e quando invece restare fermi, alla finestra:

Top del giorno sabato 11 settembre;

sabato 11 settembre; ★★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6 e giovedì 9;

★★★ martedì 7 settembre;

★★ mercoledì 8 settembre.

♌ Leone: voto 6. Si preannunciano sette giorni poco performanti complessivamente, però, se presi uno ad uno vi permetteranno di pianificare al meglio tutto il periodo.

Non trascurate ti tenere sotto controllo le due giornate peggiori. Curiosi di sapere quali sono? Ebbene, lunedì e martedì, quindi ad inizio settimana, non tutto scorrerà secondo i vostri desideri. Nel frattempo una persona fidata vi aiuterà a sciogliere un nodo e renderà tutto più facile: ogni tanto succede anche questo, per fortuna! All’orizzonte c’è inoltre la possibilità di stringere nuovi accordi che si riveleranno ottimi e fruttuosi in un futuro prossimo. Non perdere la concentrazione, almeno fino a mercoledì, poi si vedrà. A seguire le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni in calendario attribuite al vostro segno:

★★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12;

★★★ lunedì 6 settembre;

★★ martedì 7 settembre.

♍ Vergine: voto 8.

L'oroscopo della settimana 6-12 settembre: preannuncia un periodo non male per tutti voi nativi nel simbolo astrale di Terra. Diciamo subito che, escludendo la sola parte finale del periodo, nelle restanti parti avrete campo libero quasi su tutto. Qualcosa di inaspettato colorerà la settimana e vi darà una grande carica di fiducia: è molto probabile che riguardi la vita sentimentale. In tutti i casi, godetevi ciò che arriva senza farvi troppe domande e senza cercare di razionalizzare a tutti i costi. Fate soltanto attenzione a non spendere troppo, e soprattutto per cose inutili. Non è il momento e finireste per pentirvene. Le stelle di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 6 settembre (Luna nel segno);

lunedì 6 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 settembre;

★★★ sabato 11 settembre;

★★ domenica 12 settembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.