L'Oroscopo settimanale dal 6 al 12 settembre 2021 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi l'Astrologia applicata alla settimana numero due dell'attuale mese. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti gli ultimi sei segni dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A fare un'ottima impressione, secondo quanto messo in luce dai nostri ultimi studi astrologici, tre segni su tutti. Andiamo a scoprirlo insieme analizzando le previsioni dell'oroscopo.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. La settimana scorsa sia pur fra alti e bassi, vi ha fatto bene. In questa che sta per arrivare state ritrovando il vostro spirito guerriero e in questi giorni saprete fare le mosse giuste. Per quanto riguarda la vita sentimentale, ci sono delle idee e delle sensazioni da decodificare meglio ma senz'altro promettono qualche ottima sorpresa. Alzate il tiro in relazione a tutto ciò che riguarda il vostro lavoro e la vostra carriera: avete in mano le carte giuste per raggiungere livelli più alti. Spazzate via i timori che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni, anche perché non hanno ragione d’esistere.

Il responso astrologico di vostra competenza vi attende:

Top del giorno mercoledì 8 settembre (Luna nel segno);

mercoledì 8 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 7, giovedì 9, venerdì 10;

★★★★ lunedì 6, sabato 11;

★★★ domenica 12 settembre 2021.

♏ Scorpione: voto 10. Ricordate una questione che avevate legato al dito? Ebbene questa settimana arriverà il vostro riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E la persona che vi aveva sottovalutati, criticati, forse anche feriti dovrà ritirarsi con la coda fra le gambe. A volte, nella vita, bisogna soltanto saper aspettare... Nonostante sia un periodo fortunato, è molto probabile che debbiate occuparvi di una questione legata alla vostra vita professionale, anche soltanto prendendo una decisione da portare a compimento nei prossimi giorni.

Poco male: il successo vi sta aspettando. Scopriamo quindi come sono state posizionate le stelline da lunedì a domenica in relazione al simbolo astrale d'appartenenza:

Top del giorno venerdì 10 settembre (Luna nel segno);

venerdì 10 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 8, sabato 11, domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7, giovedì 9.

♐ Sagittario: voto 8. Questa nuova settimana che sta per iniziare si prospetta bene, con quella sensazione di relax che tanto aspettate. In rarissimi casi, purtroppo, emergeranno delle preoccupazioni che vi hanno turbato nel corso della settimana passata. L’unica cosa che potreste può fare è cercare di distrarvi, magari anche con l’aiuto della persona che amate. Approfittate di questo prossimo weekend per affrontare un po’ di questioni rimaste “appese” e riguardanti la sfera privata.

Con il trascorrere delle ore avvertirete una sensazione di sollievo e arriverete alla sera con una gran voglia di divertirti. A voi scoprire la situazione relativa alle vostre stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 12 settembre (Luna nel segno);

domenica 12 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 9, venerdì 10, sabato 11;

★★★★ mercoledì 8 settembre;

★★★ lunedì 6 settembre;

★★ martedì 7 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. La settimana passata è stata faticosa e ha richiesto un prezzo alto da pagare in termini di energia, sia fisica che psicologica. Questa in arrivo, però, tutto andrà abbastanza meglio: nella seconda parte del periodo avrete una grossa soddisfazione che vi restituirà fiducia nel futuro e nelle vostre possibilità.

Se siete ancora single, questo fine settimana sarà particolarmente favorito per i nuovi incontri, a patto che voi vi mettiate in gioco senza timori. Se invece siete già in coppia, è arrivato il momento di fare un passo avanti. Per quanto riguarda il lavoro, nella seconda parte della settimana riceverete una risposta che attendevate da un po’. Vediamo di mettere in luce le stelline con i giorni "si" e "no":

Top del giorno giovedì 9 settembre;

giovedì 9 settembre; ★★★★★ lunedì 6, martedì 7;

★★★★ mercoledì 8, venerdì 10;

★★★ sabato 11 settembre;

★★ domenica 12 settembre 2021.

♒ Acquario: voto 6. I prossimi sette giorni sono previsti nella media positività. Vivrete dei momenti di sfiducia, ma non per questo dovete arrendervi o pensare di farlo.

Proseguite pure lungo la strada che ritenete giusta e armatevi di pazienza: ogni cosa arriverà al momento giusto. Trovate del tempo, in questi giorni, da trascorrere in serenità con gli amici di sempre, quelli “collaudati” che sanno capirvi senza bisogno di troppe parole e spiegazioni. Forse a metà periodo dovrete fronteggiare una spesa imprevista o una spesa che avevate messo in conto: non demoralizzatevi, presto arriveranno soddisfazioni anche in termini economici. Prendetevi cura della vostra mente ma anche del vostro corpo: c’è il rischio di poter perdere sane abitudini ormai consolidate. La scaletta con le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 6, domenica 12;

★★★★ martedì 7, venerdì 10, sabato 11;

★★★ mercoledì 8 settembre;

★★ giovedì 9 settembre 2021.

♓ Pesci: voto 6.

Alcune questioni familiari vi preoccupano e prendono tutte le vostre energie: state cercando forse una qualche soluzione e vorreste trovarla al più presto. Cercate, però, di non drammatizzare. Guardate il problema in tutte le sue sfaccettature ma senza aggiungere inutili ansie. Sul fronte lavorativo, per fortuna, avrete una piccola, grande soddisfazione. Da domani tutto andrà meglio, e se non dovesse andare bene, state calmi, questione momentanea. In ambito lavorativo il malumore è andato via e state ritrovando fiducia sia nelle vostre possibilità. Mai reprimere i desideri, a qualsiasi campo essi appartengano. Da domani inizia una settimana durante la quale riuscirete a prendervi belle soddisfazioni.

la scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 6 e mercoledì 8;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 settembre;

★★ sabato 11 settembre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 6 a domenica 12 settembre è valida per l'intero comparto zodiacale. Il segno al "top" per la prossima settimana sarà lo Scorpione. Molto bene i prossimi sette giorni per Bilancia ma non affatto positivo il periodo per i nati sotto al segno del Toro. Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Bilancia, voto 9;

3° posto - Vergine e Sagittario, voto 8;

4° posto - Gemelli, Cancro e Capricorno, voto 7;

5° posto - Ariete, Leone, Acquario e Pesci, voto 6;

6° posto - Toro, voto 5.

Il report astrale sull'oroscopo settimanale dal 6 al 12 settembre 2021 è arrivato a conclusione. Ricordiamo che il nuovo incontro con l'Astrologia della settimana riguarderà il periodo dal 13 al 19 del corrente mese.