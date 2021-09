Le previsioni zodiacali di venerdì 10 settembre 2021 portano in primo piano la classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di venerdì vista con l'occhio critico dell'Astrologia quotidiana? Bene, iniziamo subito con il mettere la spunta sull'indice di positività/negatività attribuita dagli astri alla giornata in analisi. Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la "corona" di segni super-fortunati, questo venerdì saranno i nativi nel segno del Cancro, posizionati al "top del giorno".

Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo gli amici dei Gemelli e dell'Ariete, rispettivamente valutati in periodo sottotono e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 10 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: Gemelli;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 10 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 10 settembre al segno dell'Ariete, a scanso di equivoci, vi dice subito che questo quinto giorno della settimana non sarà proprio come ve lo sareste aspettato. Potreste essere soggetti a stress o tensioni di vario genere: calma, non siate impulsivi ma sappiate aspettare che passi il periodo "no".

In amore, decisamente non siete al massimo della forma, così la voglia di rimandare le responsabilità per isolarvi su un'isola di pace, sarà forte. Cercate in voi la determinazione per fare una scelta precisa, perché ci potrebbero essere dei momenti di tensione con il partner. La causa? La vostra pigrizia e il suo atteggiamento un poco scontroso.

Single, è arrivato il tempo di fare grandi pulizie attorno a voi. Nei rapporti che non funzionano, negli atteggiamenti improduttivi, nei pensieri negativi che minano l'autostima, cambiate atteggiamento e vedrete che tutto si sistemerà. Nel lavoro, vi verrà fatta una proposta lavorativa da non sottovalutare, ma accettate solo dopo averne valutato tutte le caratteristiche e peculiarità.

Toro: ★★★★. La giornata del 10 settembre non si prospetta troppo euforica o fortunata, anzi, sarà abbastanza generica e con pochi contenuti davvero buoni a cui attingere. In campo sentimentale, la parola d'ordine del momento sarà "tenerezza". L'Astrologia vi sollecita ad un comportamento improntato all'estroversione verso il partner, perché con stelle finalmente in grado di cancellare le inquietudini e i nervosismi, l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Single, arrivano dei momenti in cui e necessario cambiare qualcosa: ora potete farlo in modo semplice, veloce e indolore. Non perdete questa occasione, perché in seguito sarà sicuramente più difficile! Nel lavoro, contate sull'appoggio di un collega: vi aiuterà a concludere in fretta e bene alcune vostre incombenze.

Senza, probabilmente non ce la fareste mai, perciò ringraziate con calore offrendo un aperitivo o una cena.

Gemelli: ★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi nativi nel segno dei Gemelli partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". In amore, le stelle faranno sì che le solite piccole increspature diventino delle onde minacciose: così per non essere spazzati via, dovrete ancorarvi saldamente a qualcosa di stabile e solido, come il vostro partner. Purtroppo per molti nativi a portare ansia saranno alcune gravose situazioni trascinate da un po' di tempo a questa parte. Single, in molti vi sentirete senz'altro più affascinanti e questo potrebbe fare da calamita ad eventuali pretendenti proprio in questo imminente fine settimana.

Non si tratterà solo di conflitti oggettivi, con le persone vicine; tenete presente anche le lotte che avvengono dentro di voi. Ma state tranquilli perché con il tempo vi renderanno più sicuri e solidi. Nel lavoro, il cielo di questo giorno non è molto incoraggiante e qualche nuvola potrà offuscare l'orizzonte di quanti di voi lavorano in gruppo con altri.

Oroscopo e stelle di venerdì 10 settembre

Cancro: ★★★★★. Si annuncia una giornata molto fortunata, solare e portatrice di buone notizie nelle situazioni più importanti. Per i sentimenti, la buona sorte ritornerà a bussare alla vostra porta: lasciatela entrare! E quando parlano di fortuna, le stelle intendono quella parte di realtà capace di dare più amore, più occasioni per esprimere la vostra natura grintosa e vivere felicemente queste ultime giornate d'estate, piene di amore nei confronti del vostro partner.

Single, ecco uno dei periodi migliori per vivere fino in fondo le emozioni che sognate. Se l'amore è la vostra benzina, di certo con il serbatoio pieno andrete davvero dove vorrete, perché sarà un giorno tinteggiato di azzurro, molto appagante e intenso. Nel lavoro, vi dimostrerete particolarmente inclini al dialogo ed accettare di buon grado i consigli altrui.

Leone: ★★★★. Una giornata serena invogliata da tanta pace ed altrettanta buona voglia di fare. In amore, Venere vi consiglia di trascorrere più tempo in compagnia dei vostri familiari, anche se ci sono tanti segreti tra voi e il partner. Vi piace molto l'idea che tra voi si crei un'atmosfera enigmatica e misteriosa, rendendo il vostro rapporto ancora più interessante.

Single, grazie a un cielo favorevolissimo non vi sarà difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia, e al vostro desiderio d'impegnarvi. Potrete così aprirvi alle novità, tra le quali non mancherà di certo qualcuno che meriti la vostra massima attenzione. Nel lavoro, pur di conseguire gli obiettivi prestabiliti siete disposti a uno sforzo supplementare. Sarà un gesto forte, che non passerà certo inosservato, così il senso di responsabilità dimostrato vi varrà la stima dei superiori.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 10 settembre, indica una giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo assolutamente spensierato.

Infatti il periodo è stato valutato con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In campo sentimentale, gli astri prevedono una giornata particolarmente positiva, chi è legato sentimentalmente potrà ritrovare pieno entusiasmo nei confronti del partner, rinnovando il rapporto con passione e armonia. Single, avrete veri e propri lampi di genio, grazie ai quali approderete a soluzioni talmente impensabili da essere assolutamente vincenti. E non solo, avrete anche la grinta e la determinazione necessarie per realizzare concretamente quanto avete pensato. In ambito lavorativo sarete molto creativi e, se lavorate nel mondo dell'arte, potrete sicuramente raggiungere obiettivi molto ambiziosi.

