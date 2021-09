Le previsioni zodiacali di lunedì 13 settembre 2021 sono pronte a mettere sul piatto della bilancia la giornata di partenza della nuova settimana. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Bene, iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 13 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 13 settembre

Bilancia: ★★. Una giornata abbastanza impegnativa si profila all'orizzonte, a tratti anche abbastanza negativa per molti di voi della Bilancia. In primis occorrerà tenere alta la concentrazione. Talvolta il vostro tono di voce deciso e sibillino disorienta chi avete di fronte, cercate quindi di mantenere un certo autocontrollo nell'esprimere idee e concetti. In amore altresì, il momento non sarà proprio roseo per chi è in coppia: l'intesa affettiva potrebbe vacillare e perciò pazientare qualche giorno prima di poter rimettere in discussione quelle cose che sapete potrebbe essere una saggia scelta. Non provocate la persona amata toccando "certi tasti": sapete di quel detto che raccomanda di non scherzare con il fuoco?

Ebbene, sappiate che potreste rimanere scottati. Single, dovreste avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con la vostra anima gemella, quando? Questo a noi non è dato saperlo, comunque arriverà di certo quando meno ve lo possiate immaginare. Nel lavoro, invece, le vostre attuali pretese nei confronti dell'ambito professionale sono troppo elevate: cercate di contenervi e di attendere un momento più consono.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano che partirà in modo speciale questa parte della settimana, con una giornata preventivata sicuramente "alla grande!". Esito positivo per ciò che riguarda le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle impreviste capaci di mandarvi in panico. Per i sentimenti, sarà una perfetta giornata per organizzare qualcosa con il partner e vivere momenti di divertimento e relax.

L’intesa sarà quindi buona, allora approfittate del momento favorevole, anche perché avete bisogno di svagarvi e staccare la spina da problemi e problemini. Single, qualcosa bolle in pentola, molto più forte del solito. Un sentimento appassionato nei confronti di una persona molto interessante, magari incontrata ultimamente, farebbe pensare che, forse, sta per arrivare il vero amore. Nel lavoro, giornata importante questa di lunedì. Secondo le stelle, avrete abbastanza linfa vitale per ottenere quei giusti riconoscimenti che aspettavate da tempo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 13 settembre al Sagittario pronostica l'arrivo di un lunedì giudicato a piena positività da parte delle stelle. Il periodo relativo al primo giorno della corrente settimana sarà più che ottimo, da sfruttare nelle questioni quotidiane.

Sarebbe opportuno fare scelte economiche perché il cielo offrirà occasioni per fare soldi in più. In amore, specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo. Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Per alcuni di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare, dovete decidere. Per i single, strepitosa giornata! Sprigionerete un fascino sottile, difficile da ignorare, il che attirerà l'interesse delle persone che più vi piacciono. Dunque, puntate tutto sulla sincerità, così da raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Nel lavoro finalmente una buona notizia: curiosi di sapere di cosa si tratta? Forse, potrebbe trattarsi di una nuova proposta.

Oroscopo e stelle del giorno 13 settembre

Capricorno: ★★★★. La giornata del prossimo 13 settembre è prevista in gran parte semplice e ordinaria per voi del Capricorno. Con astri, in questo caso parzialmente a favore, si presume possiate avere poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale, in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. In merito agli affetti, gli astri prevedono senza meno un po' di maretta all'interno del rapporto. Problema riscontrabile soprattutto in ambito di coppia: qualcuno di voi con situazioni particolari alle spalle potrebbe trovare soluzioni soddisfacenti grazie ai provvidenziali consigli di un/a amico/a.

Single, il vostro bisogno di emozioni sarà riempito grazie alla presenza della Luna amica a voi favorevole. Se esprimerete ad alta voce (nei vostri pensieri, ovviamente) i vostri desideri più profondi, sicuramente più di qualcuno tra questi saranno esauditi, lasciandovi stupiti ma molto felici. Nel lavoro infine, le stelle esalteranno la creatività, sollecitando sicuramente nuove aperture verso esperienze mai vissute, magari in campi inesplorati: provare non costa nulla.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un inizio settimana classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi da "sottotono". Parlando in generale, se adotterete un atteggiamento perseverante senz'altro avrete la possibilità di anticipare i tempi in alcune situazioni di vostro interesse.

In campo sentimentale, poche o nessuna novità rispetto al solito. Ultimamente, soprattutto per qualche Acquario con già vecchi dissapori alle spalle, si è vissuta una situazione difficile con la persona amata. Questo fatto non farà altro che aumentare lo stress già portato dal periodo un po' così. In molti casi vi sentirete un po' come smarriti, senza trovare soluzioni ai vari casi: tranquilli, tutto passa e ogni cosa si aggiusta. Single, il vostro obiettivo in questo momento è quello di cercare una certa stabilità affettiva con l'intento di iniziare un nuovo rapporto sentimentale basato sulla fiducia e soprattutto duraturo. Nel lavoro, se non volete essere ripresi fareste meglio a rispettare tutti gli impegni.

Non sarà infatti la giornata ideale per sgarrare, quanto piuttosto per fare ordine a livello pratico.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 13 settembre preannuncia l'arrivo di una giornata in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Secondo l'Astrologia applicata al vostro segno, il motivo di tale nefasta previsione è dovuta all'opposizione della coppia Sole-Marte nei confronti di Nettuno, vostro pianeta di settore. In amore, le previsioni di lunedì invitano alla prudenza: qualunque progetto abbiate in mente, condividetelo col partner se non volete che si senta escluso; poi vederselo col broncio sarebbe inopportuno (visto il periodo poco positivo!). Fatelo partecipe della vostra vita attivandolo e/o coinvolgendolo in qualunque vostra iniziativa, vedrete che così facendo andrà molto meglio.

Per coloro ancora single si prevede un brusco cambiamento del cielo astrale: contrasti e discussioni, specialmente con le persone vicino a voi saranno molto probabili. Fidatevi di voi stessi e seguite l'istinto che non potrà di certo tradirvi proprio ora. Nel lavoro, in alcuni casi sarà la giornata ideale per fare delle scelte. Proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni: valutate e poi procedete nel fare la cosa che vi sembrerà razionalmente quella più giusta.

Classifica oroscopo del 13 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 settembre è pronta a mettere in evidenza quali saranno i segni ad avere una giornata positiva e chi invece sarà costretto ad attendere tempi migliori.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 13 settembre: