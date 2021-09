L'Oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 settembre prevede l'entrata di Marte nel segno zodiacale della Bilancia che, di conseguenza, sarà molto più attivo e pieno di risorse in ambito lavorativo, così come Gemelli.

Per il Leone arriveranno alcune difficoltà in ambito amoroso, mentre il transito dei pianeti non favorirà molto i nativi in Toro.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 13 al 19 settembre.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 settembre 2021 segno per segno

Ariete: non è il periodo migliore in assoluto, ma sicuramente qualche soddisfazione arriverà.

Per quanto riguarda i sentimenti, infatti, sarete aiutati dalla Luna, ma considerate anche che ci saranno delle giornate poco favorevoli proprio a causa dell'astro argenteo, dunque bilanciate bene il vostro umore. Se siete single e siete impegnati a corteggiare, prendetevi il tempo che vi serve. In ambito lavorativo, con Marte che sarà opposto a partire da mercoledì 15 settembre, la vostra produttività potrebbe calare, dunque attenzione. Voto - 7️⃣

Toro: questo transito dei pianeti non vi aiuterà molto secondo l'oroscopo dal 13 al 19 settembre. Questo cielo vi metterà alle strette e, soprattutto dal punto di vista sentimentale, vi servirà ritrovare quell'intesa che tanto caratterizza il vostro rapporto.

Per quanto riguarda i cuori solitari, non fatevi intimidire da sentimenti di solitudine o nostalgia. In ambito lavorativo, nervosismo e agitazioni potrebbero farsi sentire, considerato che tanti pianeti come Giove e Saturno vi mettono in crisi. Voto - 5️⃣

Gemelli: oroscopo settimanale nel complesso più che soddisfacente per voi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Certo, forse le prime due giornate non saranno un granché a causa della Luna, tuttavia a partire da mercoledì 15 settembre, quando anche Marte sarà in trigono dal segno della Bilancia, darete il meglio di voi in ogni ambito. Che si tratti di amore o di lavoro, farete tutto all'insegna del buon umore, con quella voglia di interagire con gli altri e di vivere intense emozioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: finalmente tornate a splendere anche voi dal punto di vista sentimentale, ora che Venere vi sorride dal segno dello Scorpione. In questo periodo avrete più voglia di dedicare del tempo alla vostra vita di coppia, e farete del vostro meglio affinché il partner possa essere felice. Per quanto riguarda i cuori solitari, presto anche voi troverete una persona in grado di amarvi per quello che siete. Sul fronte lavorativo, Marte e Mercurio si metteranno contro di voi, per cui attenzione a come porterete avanti le vostre idee. Voto - 7️⃣

Leone: non un cielo particolarmente allegro per voi, considerato che Venere in quadratura non vi darà tregua. Infatti arriveranno alcune difficoltà in ambito amoroso, e ci vorrà calma e grande maturità per risolvere eventuali problemi.

Se siete single, tentennate a lasciarvi andare a nuove avventure. Sul posto di lavoro arriverà Marte a sostenervi, e insieme a Mercurio vi verrà in mente qualche buona idea. Nonostante ciò, fate attenzione a Giove e Saturno che rimangono in opposizione. Voto - 6️⃣

Vergine: inizio di settimana forse non particolarmente soddisfacente a causa della Luna in quadratura. Fortunatamente da mercoledì 15 settembre la situazione tenderà a migliorare, e in amore riuscirete a dissipare ogni dubbio. Se siete single sarà periodo di scelte, soprattutto per coloro che sono nati nella seconda decade. In ambito professionale, poter lavorare su progetti più importanti vi entusiasma, tenendovi attivi e vogliosi di fare sempre del vostro meglio.

Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale che vi permetterà di essere molto più attivi ora che Marte entra nel vostro cielo. Insieme a Mercurio, infatti, sarete pieni di idee ed energie da sfruttare al meglio per i vostri progetti. In amore ci sarà un'ottima stabilità di coppia, ma attenzione alla Luna che sarà sfavorevole nella parte centrale della settimana. Se siete single, mantenete il controllo e lasciatevi andare piano piano a queste belle emozioni che provate. Voto - 8️⃣

Scorpione: un'altra settimana piacevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Venere rimane stabile nel vostro cielo, e vi assicura momenti magici in amore. Un po' d'attenzione sarà richiesto nel weekend, ma sicuramente ve la caverete bene.

Se siete single, una persona che avete conosciuto tempo addietro potrebbe piombare nella vostra mente e non andare più via. In ambito lavorativo mantenete il controllo, perché non siete nella posizione più adatta per fare la voce grossa. Rimanete dove siete e fate bene il vostro lavoro. In questo modo gradualmente potrete risalire la china. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale convincente secondo l'oroscopo dal 13 al 19 settembre. Lunedì e martedì godrete della Luna in congiunzione, che in ambito amoroso amplifica i vostri sentimenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, sogni e desideri si faranno sempre più insistenti nella vostra mente.

In ambito lavorativo, il vostro atteggiamento positivo vi permetterà di portare avanti con più serenità i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo settimanale che dal punto di vista professionale porta una brutta notizia. Purtroppo Marte si aggiunge ai pianeti in quadratura dal segno della Bilancia, rendendo più difficile la vostra scalata verso il successo. Nulla da dire invece in ambito sentimentale, grazie a Venere in sestile. Inoltre tra mercoledì 15 e giovedì 16 settembre la Luna entrerà nel vostro cielo, permettendovi di vivere dei momenti romantici insieme al partner. Se siete single, potrebbero esserci delle novità intriganti e interessanti. Voto - 7️⃣

Acquario: un po' sofferenti dal punto di vista sentimentale.

Venere in quadratura sarà un pessimo cliente per voi, e renderà difficile la comunicazione con il partner. I cuori solitari sicuramente proveranno delle belle emozioni, ma non sarà affatto facile riuscire a concretizzarle. In ambito lavorativo, invece, arriva Marte a completare la lunga serie di pianeti favorevoli, e dai vostri progetti otterrete solamente il meglio. Voto - 7️⃣

Pesci: settimana che inizierà un po' sottotono a causa della Luna in quadratura, ma già da mercoledì 15 settembre la situazione sarà decisamente migliore. In amore, infatti, ritroverete subito la retta via, e il vostro rapporto tornerà a viaggiare sui giusti binari. Se siete single, pazienza e saggezza vi permetteranno di avvicinarvi per bene alla vostra fiamma. Nel lavoro, Marte non sarà più un problema per voi, e avrete le idee più chiare su come gestire i vostri progetti. Voto - 8️⃣