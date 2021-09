Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 13 settembre i nati sotto il segno dei Gemelli dovranno essere più attenti. I Pesci saranno sottotono, mentre i Bilancia vivranno un periodo florido per gli affari.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: inizio settimana un po' demotivante per i nati sotto questo segno. Non vi sentite in forma e questo potrebbe compromettere anche la sfera relazionale. Cercate di pensare positivo, questo periodo passerà.

11° Leone: ci sono delle scelte da fare e la cosa potrebbe turbarvi parecchio. Se state pensando di cimentarvi in un grande cambiamento, sarebbe opportuno ridimensionarsi leggermente: non siate megalomani.

10° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 13 settembre denotano un lunedì un po' fiacco. Cercate di dedicarvi a fare le cose che vi piacciono di più. In amore dovete essere più presenti e partecipativi.

9° Capricorno: alti e bassi per quanto riguarda la sfera emozionale. Siete sulle montagne russe e la cosa potrebbe portarvi qualche turbamento. Siate cauti se dovete prendere qualche decisione importante.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: le stelle non sono contrarie, allo stesso tempo, però, dovete cercare di essere più intraprendenti. In campo professionale potrebbe esserci una novità in arrivo, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

7° Scorpione: l'oroscopo del giorno 13 settembre denota una giornata alquanto introspettiva.

Questo è il momento di guardarsi dentro e di capire se il percorso fatto fino a questo momento vi stia conducendo verso i vostri reali obiettivi.

6° Acquario: in amore potreste trovarvi ad affrontare qualche piccola controversia. In campo professionale, invece, ci sono delle belle novità in arrivo. Restate sull'attenti, però, e non fidatevi di tutti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

5° Toro: giornata positiva per quanto riguarda le faccende di cuore. In questo momento vi sentite particolarmente propensi a cimentarvi in nuove opportunità. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti da valutare e a cui abituarsi.

Oroscopo 13 settembre segni fortunati

4° in classifica Gemelli: dal punto di vista del lavoro potreste ricevere qualche piccola delusione.

In campo sentimentale, invece, l'importante è essere chiari, sia con voi stessi che con gli altri.

3° Vergine: siete molto propositivi in amore, le persone che vi circondano verranno inondate dal vostro entusiasmo. Non perdete mai questo smalto. Dal punto di vista professionale, invece, questa è una settimana impegnativa.

2° Sagittario: l'oroscopo del 13 settembre vi invita a essere più aperti dal punto di vista sentimentale. Non siete persone da troppi grilli per la testa, tuttavia stavolta potete concedervi qualche piccolo sfizio.

1° Bilancia: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Se state attraversando un periodo di transizione valutate attentamente i pro e i contro. In amore, invece, siete più tranquilli. La fortuna comincia a girare dalla vostra parte.