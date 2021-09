Lunedì 13 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre Giove assieme a Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Mercurio, invece, proseguirà il moto in Bilancia, così come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci e Urano continuerà la sosta in Toro. Sole e Marte resteranno nel domicilio della Vergine, come Venere permarrà in Scorpione. Infine Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: speranzosi.

Nel bel mezzo del Primo Quarto nel loro segno in sestile a Mercurio d'Aria, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero trascorrere la giornata inaugurale della settimana con un mood decisamente più speranzoso, figlio delle ultime scelte professionali messe all'opera o in procinto di essere attuate.

2° posto Acquario: briosi. Lunedì che parrà cominciare col piede giusto in casa Acquario, almeno per ciò che riguarderà l'eccelso tono umorale nativo, il quale li aiuterà ad affrontare le eventuali problematiche del quotidiano sempre col sorriso sulle labbra e una soluzione in tasca.

3° posto Leone: osservatori. Il 13 settembre, come d'altronde sarà probabilmente anche martedì, avrà buone chance d'indurre i felini ad assumere un atteggiamento maggiormente legato all'osservazione degli eventi, piuttosto che all'azione e/o alla comunicazione.

Per far tornare scorrevole la parola e i fluidi i gesti ci sarà bisogno della congiunzione Marte-Mercurio in Bilancia, in onda da mercoledì.

I mezzani

4° posto Bilancia: nuove abitudini. La dodicesima casa sarà illuminata dal trigono tra Mercurio nella loro orbita e Giove nell'amico Acquario parlandoci, con tutta probabilità, di una viscerale voglia in casa Bilancia di mutare le loro abitudini giornaliere.

Inserire un regime alimentare più sano oppure iscriversi in palestra saranno le innovazioni quotidiane favorite dalle stelle.

5° posto Vergine: amore top. La stimolante Venere in Scorpione potrebbe rendere il lunedì del secondo segno di Terra particolarmente stimolante sotto il profilo sentimentale, specialmente quando la coppia nativa si ritroverà sotto le lenzuola.

6° posto Capricorno: concentrati. Il sestile tra Plutone nel segno e Nettuno retrogrado d'Acqua avrà ottime possibilità di acuire la concentrazione del segno Cardinale, rendendo i nativi spiccatamente attenti durante lo svolgimento delle attività pratiche e professionali. Amore sottotono.

7° posto Ariete: incontri. Ventiquattro ore dove il primo segno zodiacale potrebbe incontrare delle persone legate al passato, che non vede da parecchio tempo. Peccato, però, che servirà armarsi di molta pazienza per non perdere la calma durante uno scambio di vedute, condito da ruggini pregresse con le stesse. Serata di coccole nel ménage amoroso.

8° posto Toro: indaffarati. Tante, forse troppe, le incombenze famigliari che i nati Toro dovranno, c'è da scommetterci, portare a compimento durante questa giornata di fine estate.

Accompagnare i figli a scuola e nelle attività extrascolastiche oppure sbrigare delle commissioni richieste dalla consorte, renderanno impegnato il primo segno Fisso per l'intero lunedì.

9° posto Scorpione: schietti. La smodata sincerità che metterà in campo i nati Scorpione nel settore sentimentale farà storcere il naso alla dolce metà, la quale si sentirà sotto pressione e poco capita dal secondo segno d'Acqua.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: novità inaspettate. Giornata di metà settembre dove, con ogni probabilità, servirà un cambio di prospettiva ai nati Gemelli per affrontare alcune novità inaspettate che giungeranno al loro cospetto, o che sono arrivate dal Novilunio quadrato di giorno 7 in poi.

11° posto Pesci: carpe diem. Il suggerimento per questo lunedì del parterre planetario sarà cogliere l'attimo nel settore sentimentale, ma sarà difficile che i nati Pesci colgano tale consiglio, in quanto le loro menti saranno offuscate dai bisticci che il Sole ingaggerà con Nettuno sui loro gradi.

12° posto Cancro: relax. Lo stress derivante da alcuni pressanti impegni da ultimare dovrebbe, durante questo lunedì, essere alleviato dai nati Cancro con qualche meritata pausa di relax, così da ritemprare il loro benessere psicofisico.