Per la giornata di domani, lunedì 13 settembre 2021, l’Oroscopo prevede ancora qualche difficoltà per i nati sotto il segno del Leone, mentre rimarranno stabili alle ultime posizioni il Capricorno e il Cancro. In testa si troverà indiscutibilmente il segno della Bilancia, mentre l’Ariete conoscerà un breve periodo di tranquillità.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni e la relativa classifica.

L’oroscopo di domani: autostima per Gemelli

1° Bilancia: avrete fin da subito i presupposti per vivere una giornata lavorativa all’insegna del successo e la collaborazione all’interno della vostra squadra professionale conoscerà una stagione encomiabile.

Continuate così, potreste fare faville ancora per molto tempo.

2° Sagittario: avrete qualche colpo di fortuna sul lavoro, che probabilmente vi renderà un affare significativo molto accessibile rispetto ad altri. Secondo l'oroscopo avrete a che fare con un incontro che potrebbe farvi battere il cuore.

3° Vergine: avrete del tempo a vostra disposizione e molta più energia rispetto alle giornate precedenti. Con le amicizie vivrete dei momenti indimenticabili, che potrebbero trasformarsi in trampolino di lancio verso una creatività inaspettata.

4° Gemelli: avrete molta autostima sul lavoro e tanta voglia di mettervi in gioco, con un progetto che varrà la pena condividere con la vostra squadra di lavoro.

Secondo l'oroscopo finalmente avrete a portata di mano anche una bella novità.

Ariete buono

5° Ariete: dovrete sfruttare questa giornata per concludere un affare a cui tenete particolarmente, perché ci potrebbero essere degli ostacoli futuri a rendervi le cose difficili sul piano pratico del vostro lavoro, ma anche sotto l’aspetto burocratico.

6° Scorpione: sicuramente l’oroscopo avrà in serbo per voi un periodo ricco di emozioni positive, che potrebbero provenire dal lavoro, dalla famiglia o dal partner. Sfoggerete una creatività che probabilmente non riuscivate più a trovare nell’ultimo periodo.

7° Leone: anche se in mattinata potreste non essere molto soddisfatti, soprattutto sul fronte lavorativo, avrete ancora molti spiragli che vi prometteranno delle vicissitudini positive nelle giornate successive.

8° Pesci: dovrete fare i conti con una vecchia amicizia che purtroppo vi ha precedentemente deluso e che adesso potrebbe spuntare all’improvviso. I recenti cambiamenti nella vostra vita, però, vi hanno fortificato abbastanza da affrontare al meglio determinate situazioni.

Incomprensioni per Acquario

9° Toro: un po’ di malumore potrebbe non essere l’ideale in questo momento, in quanto potrebbe conoscere un ulteriore peggioramento. Sicuramente le amicizie e la famiglia sapranno come rendervi le cose più semplici.

10° Acquario: avrete qualche incomprensione con il partner, che molto probabilmente vi porterà a essere leggermente taciturni e pensierosi. Per ora distrarvi senza forzare la situazione sarà l’ideale per affrontare la giornata a viso aperto.

11° Cancro: dovrete evitare che il vostro malumore coinvolga la sfera professionale, perché mantenere una collaborazione discreta fra colleghi sarà fondamentale, affinché ogni progetto finisca per il meglio e senza troppe complicazioni.

12° Capricorno: avrete un po’ di malumore che purtroppo potrebbe assorbire molta della vostra concentrazione iniziale e che in un batter d’occhio potrebbe essere deleterio per un progetto in corso. Secondo l'oroscopo sarà doveroso fare attenzione.