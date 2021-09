Secondo le previsioni dell'oroscopo del 17 settembre, i nati sotto il segno del Leone sono piuttosto fortunati sul lavoro. Gli Ariete sono sottotono, mentre gli Scorpione, finalmente, tornano in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata controversa sul lavoro. Oggi potrebbe nascere qualche polemica di troppo dovuta alla divergenza di opinioni. Se le persone che vi circondano non la pensano come voi non dovete reputarle dei nemici.

11° Toro: nel lavoro così come in amore è necessario essere tolleranti. Questo, chiaramente, non vuol dire che bisogna accettare tutto, ma è opportuno venirsi in contro.

Il periodo non è esattamente il migliore per fare investimenti importanti.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 17 settembre denotano una giornata un po' controversa. Ci sono alti e bassi dal punto di vista delle relazioni, pertanto, potrebbe essere più semplice del previsto cadere in qualche discussione.

9° Vergine: le provocazioni non vanno raccolte in questo periodo. Cercate di farvi scivolare un po' di più le cose addosso senza dare troppo peso a cose futili. Sul lavoro, invece, avete bisogno di recuperare un po' le forze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: le stelle denotano l'inizio di un periodo piuttosto bilanciato. Se siete in procinto di prendere una decisione importante cercate di seguire la vostra testa.

In amore, invece, siate più spigliati, non avete nulla da perdere.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 17 settembre vi invitano a cimentarvi in nuove conoscenze. Siete molto loquaci dal punto di vista professionale, pertanto, saranno favoriti coloro i quali svolgono mansioni a contatto con il pubblico.

6° Cancro: se una cosa vi fa stare bene non fermatevi a fare troppe domande.

Godetevi le emozioni fino in fondo e non vi ponete dei freni inibitori solo per paura di incorrere in qualche delusione. Sul lavoro siete un po' instabili.

5° Gemelli: non siate troppo irruenti. Se siete indecisi su di una decisione da prendere fermatevi un attimo a riflettere con attenzione. Le scelte fatte d'impulso, specie se riguardano la sfera professionale, potrebbero generare conseguenze spiacevoli.

Oroscopo 17 settembre segni fortunati

4° in classifica Leone: interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera professionale. In questi giorni avrete molta voce in capitolo, pertanto, non fermatevi al primo intoppo e continuate a lottare per le vostre cause.

3° Sagittario: giornata piena di risposte. Oggi avrete molte cose a cui badare, pertanto, cercate di mantenere la calma e di organizzare tutto al meglio. Di solito, amate vivere alla giornata, ma stavolta è opportuno pianificare.

2° Bilancia: l'oroscopo del 17 settembre esorta i nati sotto il segno della Bilancia ad essere più propositivi in amore. Talvolta è necessario mettersi in gioco e non fermarsi solamente alle apparenze. Sul lavoro, invece, siete grintosi.

1° Scorpione: prima posizione per i nati sotto questo segno che, finalmente, tornano a respirare. In questi giorni siete stati un po' con il fiato sospeso e vi siete sentiti sotto esame. Ad ogni modo, a partire da oggi tornerete a splendere sia sul lavoro sia in amore.