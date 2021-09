Per la giornata di venerdì 17 settembre 2021, l'oroscopo prevede bei momenti per i segni del Sagittario e dello Scorpione, mentre Cancro e Capricorno saranno nelle ultime posizioni della classifica giornaliera. Ci saranno alcune piccole novità per Ariete, mentre si prevede della stanchezza per i Pesci.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 17 settembre per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del 17 settembre: Scorpione ottimo in amore

1° Scorpione: la complicità negli affetti piano piano troverà un punto di contatto anche all'interno della vostra relazione sentimentale.

Con il partner, infatti, troverete molta di quella sintonia che stavate cercando, facendola incrementare a vista d'occhio.

2° Sagittario: avrete una certa vivacità sul lavoro che vi permetterà di interagire in maniera del tutto favorevole con i colleghi. Questa atmosfera vi sarà utile anche per i progetti in comune, con tanta voglia di rendere la squadra sempre più affiatata.

3° Leone: i guadagni saranno ottimali, dunque potrete finalmente pensare a come utilizzarli per voi stessi oppure per la famiglia. Le spese fortunatamente non vi prenderanno troppe risorse e non vi creeranno scompensi di sorta.

4° Bilancia: la fortuna che si sta espandendo, nel corso della settimana toccherà anche la sfera amorosa in vista del weekend.

Difatti venerdì 17 settembre potrete iniziare a captare i primi segnali di un'intesa sentimentale eccellente.

Novità per Ariete

5° Gemelli: dovrete riflettere su alcune questioni che richiedono la massima concentrazione, mentre in amore qualche piccola discussione potrebbe risolversi prima di quanto pensiate. Secondo l'Oroscopo, dovrebbe arrivare una bella novità in serata.

6° Ariete: avrete qualche bella novità positiva, oltre che un rialzo negli affari e nelle opportunità che potrebbero arrivare fin dal mattino. Probabilmente anche qualche malessere o nostalgia potrebbe arrivare al capolinea.

7° Pesci: avrete qualche segnale di stanchezza che purtroppo potrebbe rallentarvi sul lavoro, facendovi anche perdere dei guadagni ingenti.

Per ora, staccare la spina e fare qualcosa per voi stessi potrebbe essere l'unica soluzione.

8° Toro: dovrete far fronte a qualche spesa in più che probabilmente era del tutto inaspettata. Vi sentirete meno oppressi da alcune faccende che, altrimenti, avrebbero potuto peggiorare il vostro umore in modo significativo.

Vergine impegnato

9° Vergine: avrete poco tempo per lo svago e molti impegni di cui occuparvi. Purtroppo le cose, con l'incedere del fine settimana, potrebbero richiedere un ulteriore incremento dell'impegno. Fate in modo che tutto fili il più liscio possibile.

10° Cancro: non avrete del tempo materiale per dedicarvi agli hobby, e la voglia scarsa potrebbe contribuire ad acuire il vostro malumore.

Per il momento, gli affetti potrebbero costituire un'ancora per trascorrere al meglio questo periodo difficile.

11° Acquario: lo stress potrebbe sciupare alcuni momenti che potrebbero darvi del buonumore, dunque sarà necessario superarlo prima che possa causare danni. Il riposo potrebbe darvi la serenità che state cercando.

12° Capricorno: avere un po' di rabbia per una faccenda sul piano lavorativo vi metterà in ansia. Ad ogni modo, il partner saprà come rendervi la giornata meno faticosa e più agevole dal punto di vista produttivo.