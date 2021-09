Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 settembre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere audaci. I Cancro devono mantenere la calma, mentre i Leone vivranno un momento sfavillante sul lavoro.

Oroscopo 18 settembre ultimi segni

12° in classifica Cancro: in amore è necessario mantenere la calma. Evitate di cedere alle provocazioni in quanto potreste dire cose che, in realtà, non pensate. Dal punto di vista professionale dovete essere più propositivi.

11° Vergine: se avete un problema con qualcuno, affrontatelo. Spesso tendete a tenere tutto dentro, ma questo non fa altro che acuire problemi che potrebbero essere risolti con semplicità.

10° Pesci: l'Oroscopo del 18 settembre vi invita a non trascurare gli affetti. A causa del lavoro o degli impegni quotidiani spesso siete portati a mettere da parte le persone che amate. Attenzione, però, che chi è stato comprensivo fino a questo momento potrebbe stancarsi.

9° Acquario: siete un po' incerti su una decisione da prendere. Talvolta la vita vi pone dinanzi qualche bivio e non sempre la strada apparentemente più semplice è quella migliore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: piccoli intoppi in amore. Oggi potrebbe esserci qualche piccola divergenza dal punto di vista delle relazioni. Cercate di mantenere la calma e di non commettere gesti inconsulti.

7° Scorpione: l'oroscopo del 18 settembre 2021 vi invita ad essere più risoluti. Talvolta tendete a crearvi dei problemi anche laddove non è necessario. Questo è il momento della leggerezza, quindi, regolatevi di conseguenza.

6° Ariete: questo sabato sarà decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti. Se siete stati in ansia per qualcosa, adesso potete gettarvela alle spalle.

In campo sentimentale, invece, è opportuno fare delle valutazioni.

5° Toro: la Luna torna ad essere favorevole, pertanto, approfittatene per cimentarvi in nuovi progetti. In amore dovete essere audaci e anche pazienti. Dal punto di vista economico, invece, è meglio non fare sprechi.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Gemelli: le stelle vi invitano a rischiare il tutto per tutto in amore.

Se c'è qualcuno che vi piace non tiratevi indietro. Si vive una volta sola e nella vita è importante non avere mai rimpianti.

3° Capricorno: importanti risvolti sul lavoro. Se eravate in attesa di un cambiamento, sappiate che esso sta per cominciare. La cosa importante, però, è darsi da fare e farsi trovare sempre pronti.

2° Bilancia: l'oroscopo del 18 settembre denota una giornata piuttosto positiva. Oggi finalmente potete godervi qualche momento di relax con le persone care, non sprecate il vostro tempo.

1° Leone: vi aspettano grandi successi sul lavoro, questo è il vostro momento. Cogliete le occasioni al balzo e non siate timorosi. Anche in campo sentimentale potreste vivere momenti molti piacevoli e non è escluso che possiate pensare in grande.