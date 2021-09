L'oroscopo del fine settimana 18 e 19 settembre porta una ventata di novità. Una chiamata stravolgerà i programmi dei nati in Leone, mentre i nativi della Vergine saranno tormentati dalle indecisioni di carattere amoroso. Per lo Scorpione arriverà il momento di chiudere con il passato, mentre i nativi del Capricorno dovranno lasciarsi andare di più all'amore. E per gli altri segni cosa accadrà in queste 48 ore? Quali sorprese, cambiamenti, novità ci saranno nel reparto dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? A soddisfare le vostre curiosità, l'astrologia per le giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre, e le previsioni astrologiche dedicate ai 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo di sabato 18 e domenica 19 settembre: dall'Ariete a Cancro

Ariete – In amore, gli incontri che avvengono in questo fine settimana sembrano essere promettenti, potreste avere maggiore fortuna se vi avvicinerete a Scorpione o Pesci. In campo lavorativo, cercate di essere più socievoli con i collaboratori e colleghi. Meglio non strafare nella giornata di sabato, altrimenti arriverete esausti domenica. In salute, fate una breve disintossicazione. Eliminate tutto il cibo spazzatura e mangiate più frutta fresca, verdura e insalata. Dopo qualche giorno, vi sentirete più energici e riposati.

Toro – In campo amoroso, dovete tenere bene a mente che la testardaggine non è mai di grande aiuto, la ragionevolezza invece sì.

Se state vivendo una relazione altamente tossica, è inutile portarla avanti, bisogna verificare l’autenticità dei sentimenti e decidere sul da farsi. Sul fronte lavoro, arrivano delle novità per coloro che hanno un’attività indipendente; molti lavoratori devono fare delle scelte importanti che riguardano la carriera. La salute è debole, tornerete a casa spossati.

Se perdete il sonno o saltati i pasti, è molto probabile che diciate cose di cui potreste pentirvi. Tenete a freno quella lingua e trasformate quelle parole in pensieri e lasciate perdere. Lo yoga è quello che fa per voi.

Gemelli – In amore, c’è una persona che vi piace tantissimo e con cui vorreste farvi avanti, ma la paura vi blocca.

Per alcune coppie che sono da poco uscite da un periodo di difficoltà nasce la voglia di fare nuovi progetti. In campo lavorativo, ci sono delle questioni di carattere legale da sistemare. Non è facile mantenere l’equilibrio sul lavoro. In casa vi accusano di essere assenti. In salute, per la vostra dieta l’Oroscopo consiglia di eliminare la caffeina, perché influisce negativamente su di voi. Inoltre, includete frutta e verdura fresca. Questa deliziose fonti hanno sicuramente un sapore migliore di qualsiasi medicina.

Cancro – In amore, state pensando a un vecchio amore, a quella frase di troppo che ha rovinato tutto. Se vi piace una persona che vi fa innervosire spesso, l'oroscopo consiglia di non cadere nella sua rete e di guardare altrove.

In campo lavorativo, potreste ricevere un’offerta che potrebbe cambiare o migliorare la vostra carriera: coglietela al volo. In salute, lo stress accumulato in famiglia non vi dà pace, nemmeno nel sonno. Cercate di dedicare più tempo ai vostri passatempi, alla cura della vostra persona e vedrete che vi sentirete meglio.

Previsioni astrologiche del weekend 18-19 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, i vostri sentimenti sono davvero nobili, ma qualcosa non vi permette di esprimerli. L’oroscopo vi sprona a dire ciò che realmente provate. I single del segno dovrebbero smettere di vivere una vita solitaria e frequentare più gente. In campo lavorativo, chi sta aspettando qualche riposta deve fare doppia attenzione: non contano i soldi.

Se avete un lavoro indipendente una chiamata capovolgerà i programmi della giornata. In salute, potreste essere leggermente nervosi, quindi riducete la caffeina. La cosa più importante è non agitarsi per nulla.

Vergine – In campo amoroso, le indecisioni portano troppo stress, siete ancora tormentati da ciò che è successo nel tempo passato. Con il segno Cancro potrebbe scoppiare una polemica, quindi se non volete rovinarvi la giornata è meglio tenere la bocca chiusa. Tuttavia, potete dare il meglio nelle situazioni lavorative. Siete poco soddisfatti del vostro guadagno, per il momento non si può fare molto. In salute, un leggero nervosismo potrebbe causare lievi mal di testa, ma la camomilla può aiutare.

Prendetevi cura anche dei vostri piedi.

Bilancia – In amore, potete fare molto di più. A fine mese termina il periodo di incertezze. Nel frattempo, cercate di non discutere troppo e di non fare passi azzardati. In campo lavorativo, il livello di concentrazione è abbastanza alta, potete completare tranquillamente un progetto avviato tempo fa, oppure mettere in cantiere uno nuovo. In salute, se avete lavorato duramente e non vi siete riposati abbastanza, potreste essere più suscettibile alle infezioni. Meglio non strafare in questo fine settimana. È tempo di prendersi una pausa in un momento in cui non ci sono grandi sfide da affrontare.

Scorpione – In amore, vi pesa tantissimo il distacco da una persona insostituibile.

Cercate di dare il gusto peso alle diverse situazioni. I single si apprestano a fare un incontro promettente. Sul fronte lavoro, zittite i vostri timori e avanzate le vostre richieste, proposte, idee, e vedrete che molti apprezzeranno le vostre intuizioni. In salute, potreste sentirvi emotivi, ipersensibili, più stanchi del solito e non del tutto all’altezza. Riposatevi e rilassatevi quando potete, e coccolatevi se vi sentite sotto pressione. Tornerete in forma a breve. Lasciar andare il passato vi aiuterà anche a sentirvi meglio.

Il weekend 18 e 19 settembre secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, in questo fine settimana regna il nervosismo, forse volete mettere alla prova una persona indecisa.

Non esagerate. Molti single del segno si sentono come un puzzle difficile da completare, ma presto riusciranno a trovare i pezzi mancanti. Sul fronte lavoro, addosso avete una grande smania, siete disposti a rimettere in gioco tutto. In questa giornata è meglio non strafare, rimandate le situazioni complesse alla prossima settimana. In salute, potreste andare a qualche evento importante. Attenzione, però, c’è la possibilità di un piccolo incidente. Non abbuffatevi per silenziare quei sentimenti potenti che non volete far uscire. Provate ad allenarvi all’aperto per sentirvi meglio, oppure immergetevi in un bagno caldo e ascoltate le vostre canzoni preferite.

Capricorno – Dovete lasciarvi andare di più all’amore, sfruttate questo weekend per ritrovare la passionalità.

I cuori solitari del segno che hanno ricevuto un invito devono accettarlo. In campo lavorativo, in questo periodo non è facile ricevere risposte; potreste anche ritenervi insoddisfatti del vostro operato. Potrebbero venire a galla alcuni problemi di salute. Non sperare che scompaiano. Rivolgetevi a un medico per essere tranquilli. Se vi sentite fiacchi, senza energia, alleggerite il vostro programma quotidiano e rilassatevi.

Acquario – In amore, vi aspetta un fine settimana decisamente caldo, anzi bollente. Legami molto intensi con i nati in Capricorno, Scorpione e Toro. In campo lavorativo, se ci sono delle difficoltà affrontatele con cautela. Non fatevi prendere dall’istintività, anche sul lavoro è necessario tenere a bada la voglia di fare polemica.

In salute, sembrate pieni di energia e amate la vita. Il vostro benessere è sempre sotto il vostro controllo, quindi preparate la strada per il successo. Se avete una reputazione come pantofolaio, è tempo di mostrare al mondo che anche voi potete essere atletici.

Pesci – In amore, se avete in mente di far ingelosire il vostro partner solo per vedere quanto ci tiene a voi, non è un’idea davvero vincente. Complicazioni e ostilità possono nascere nel rapporto con i parenti. Anche se il dialogo è difficile, le serate del weekend sono piacevoli. La situazione lavorativa sembra positiva, cercate di vedere le cose con più ottimismo. Con intelligenza riuscirete a superare qualsiasi tipo di ostacolo o imprevisto.

In salute, se avete intenzione di uscire di più e di fare il giro professionale, assicuratevi di bere molta acqua e dormire a sufficienza. Gli incontri sociali sono meravigliosi, ma possono farvi innervosire. Prendete l’aria fresca di tanto in tanto. Non dimenticatevi di prendervi cura del vostro corpo.