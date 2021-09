Le previsioni zodiacali di sabato 18 settembre 2021 svelano il passaggio della Luna in Pesci, in uscita dal comparto dell'Acquario a fine giornata, senz'altro in grado di influenzare queste nuove previsioni astrali. In primo piano l'Astrologia applicata alla giornata di inizio weekend, qui posta in relazione agli ultimi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo all'amore e al lavoro?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 18 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 18 settembre

Bilancia: ★★★★★. Si prevede una splendida partenza di weekend, in special modo se nativi di prima e seconda decade. La Luna, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In alcuni momenti del periodo vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti. In amore, se vi sentite incerti o avete qualche dubbio in merito al partner, magari sulla validità del vostro rapporto di coppia, allora troverete la soluzione perfetta per voi. Avvertite sensazioni che vi rendono irrequieti? Niente paura: in realtà questo è un periodo eccellente per la vostra sfera sentimentale, al di là di certe impressioni che potrebbero indurre il vostro cuore sensibile a palpitare.

Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, dimenticate le preoccupazioni perché un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Nel lavoro, datevi un piccolo obiettivo da raggiungere e senz'altro riuscirete a fare centro.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato portano in dono solo quattro stelle: tutto il periodo o giù di lì è stato classificato come normale, dunque comportatevi come sempre, magari evitando rischi inutili. In qualche caso sarete un po’ distratti o poco presenti nelle varie situazioni: la colpa? Di certo sarà da addebitare alla troppa poca voglia di interagire con la routine quotidiana.

Per i sentimenti, venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna in transito dall'Acquario verso Pesci, faranno esplodere la vostra vita amorosa. Lasciate che le ispirazioni fluttuino liberamente, il vostro partner sarà più che felice di rappresentare la fonte dei vostri desideri più intimi. Single, in questo periodo potrete sicuramente godere della ritrovata serenità sentimentale accanto ad una persona davvero speciale, trascorrendo una giornata romantica e piena di allegria. Nel lavoro invece, "la calma è la virtù dei forti" recita un famoso proverbio. E sarà proprio la calma che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 18 settembre al Sagittario predice una giornata poco convincente in molti settori.

In massima parte inizierà abbastanza in salita il periodo per voi nativi: eventuali tensioni e/o frecciatine scagliate un po' alla rinfusa senza un obbiettivo preciso non risolveranno di certo eventuali problemi. Dunque, meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo. In amore, tenete un profilo basso con la persona amata, perché a volte non vi accorgete che certe vostre aspettative sono eccessive o esageratamente pretenziose nei suoi confronti. Riflettendo un pochino sul modo di porsi verso chi si ha di fronte e nel cuore, forse eviterete tante polemiche. Per i single, l'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta, ma tanti di voi non saranno ancora pronti al gran salto.

Se non ve la doveste sentire, allora (forse) meglio non aprire "quella porta". Consiglio: cercate di farvi coraggio e indagate a fondo per sciogliere eventuali dubbi che vi tormentano. Nel lavoro invece, qualche ripicca di troppo potrebbe favorire la nascita di spigolosità: usate la testa!

Oroscopo e stelle del giorno 18 settembre

Capricorno: ★★★★★. Una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Secondo le previsioni di venerdì, per quanto concerne l'amore, specialmente per voi che state attraversando un fase abbastanza positiva, il periodo regalerà momenti di gioia e serenità.

In merito agli affetti, la vostra vita procederà senza intoppi e soprattutto in questo quinto giorno della settimana riuscirete a essere intraprendenti e carichi di energie. Il partner sarà felice per voi e di certo non rovinerà il momento con qualche uscita fuori luogo, come fa di solito. Single, vi aspetta una giornata abbastanza ricca di novità sentimentali, in vista c'è qualcosa di davvero di interessante da far vostro. Chi sta bene in amore invece, passasse del tempo con gli amici e provasse a divertirsi in altra maniera, ok? Nel lavoro, parlando di attività o meglio ancora, di soldi, le stelle annunciano un leggero incremento delle entrate.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata di routine in generale, un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni.

Dunque, calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontati, ma anche più problematici, eventuali rapporti interpersonali o di tipo lavorativo. In campo sentimentale, se siete in coppia qualcosa da chiarire ci sarà, senz'altro. Allora lo farete guardandovi negli occhi con affetto, perché solo in modo amorevole si potrà dire qualsiasi cosa in massima sincerità. Se ne avrete voglia mettetecela tutta e organizzate una serata a lume di candela, magari sforzandovi di dimenticare eventuali problemi pregressi. Single, questo weekend finalmente potrete rilassarvi, magari in riva al mare o in montagna e conoscere gente interessante. Il periodo proseguirà tranquillamente senza sosta, però riuscirete a tirare un sospiro di sollievo solo a fine giornata.

Nel lavoro invece, sarete fortunati specialmente nelle trattative d'affari: avete carisma da vendere, dunque sappiate essere convincenti.

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno 18 settembre valuta il periodo arrivato al giro di boa finale, con il weekend pronto a subentrare alla solita quotidianità. Il periodo sembra promettere molto bene per voi del segno, almeno sulla carta: complice l'ingresso di una formidabile Luna nel segno. In generale, parlando di sentimenti, sicuramente sarete molto più sereni e pacati rispetto ai giorni scorsi. Le stelle consigliano di risvegliarvi dal torpore che ultimamente vi assale, anche perché il cielo vi promette grandi cose. Intanto, chi ha già la persona giusta al proprio fianco, di certo potrebbe iniziare a notare grandi cambiamenti, alcuni in atto e altri in arrivo prossimamente.

Per coloro che sono ancora single, rilassarsi e godersi questa splendida giornata risulterà una scelta vincente, siete d'accordo? Di sicuro vi attende un ottimo periodo, specialmente se vi lascerete andare dolcemente sulle ali della vita. Prendendo le cose per il loro verso, il divertimento sarà garantito: fatelo, ovviamente insieme agli amici di sempre. Nel lavoro, diciamo pure che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività. Forse anche per creare diversivi professionali in grado d'incrementare i guadagni.

Classifica oroscopo del 18 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 18 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Il periodo particolarmente foriero di novità in merito agli astri promette di regalare enormi opportunità a quei (pochi) segni che avranno il piacere di avere il loro sostegno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 18 settembre: