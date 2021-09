L'oroscopo del fine settimana che va dal 18 al 19 settembre prevede la Luna a cavallo tra il segno dell'Acquario e dei Pesci, entrambi più o meno coinvolti in amore, mentre per il Leone la situazione di coppia non sarà delle più rosee. Vita di coppia che sarà discreta per l'Ariete, mentre Bilancia otterrà risultati grandiosi a lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dal 18 al 19 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 settembre 2021, segno per segno

Ariete: periodo nel complesso discreto per voi nativi del segno in questo weekend.

La vostra vita di coppia sarà molto buona grazie alla Luna in sestile. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma siate sempre pronti a ogni imprevisto. Voto - 8️⃣

Toro: secondo l'oroscopo sarà un weekend con ancora diverse criticità. In amore sabato la Luna sarà favorevole, ma in ogni caso non aspettatevi grandi passi avanti. In ambito lavorativo armatevi di pazienza con i vostri progetti, se in futuro volete raccogliere i frutti del vostro impegno. Voto - 6️⃣

Gemelli: oroscopo del fine settimana nel complesso convincente. Per quanto riguarda i sentimenti avrete le idee ben chiare su come far felice il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo userete tutto il vostro ingegno e impegno per ottenere risultati di tutto rispetto.

Voto - 8️⃣

Cancro: un fine settimana tutto da vivere, grazie in particolare al pianeta Venere in trigono dal segno dello Scorpione. Domenica, inoltre, la Luna sarà favorevole dal segno dei Pesci, perfetta per esaltare al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro non siete ancora al top della forma, ciò nonostante l'impegno da parte vostra non manca.

Voto - 8️⃣

Leone: situazione sentimentale non delle migliori per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione e Venere in quadratura, la vostra relazione di coppia non sarà delle più rosee. Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Mercurio in sestile, ma anche qui dovrete faticare molto per ottenere dei risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo del prossimo weekend tutto sommato discreto, anche se nella giornata di domenica la Luna, in opposizione dal segno dei Pesci, potrebbe farvi qualche scherzetto.

Stabili invece in ambito lavorativo: poche novità, ma quello che dovrete fare lo farete abbastanza bene. Voto - 7️⃣

Bilancia: fine settimana che comincia alla grande con la Luna in trigono dal segno dell'Acquario. Avrete modo di vivere momenti davvero romantici con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Settore professionale eccellente, merito di Marte, Mercurio e Giove nel segno. Voto - 9️⃣

Scorpione: potrebbe partire leggermente sottotono questo weekend, a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante, domenica l'astro argenteo giocherà a vostro favore e vi permetterà di chiudere la settimana in modo impeccabile. Nel lavoro non lasciatevi sfumare certe occasioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale più o meno convincente nel corso del prossimo weekend.

Secondo l'oroscopo sabato la Luna sarà in sestile, ma domenica tenderà a sfavorirvi, dunque in amore controllate bene il vostro temperamento. Nel lavoro non avrete problemi a gestire anche i lavori più pesanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali positive per voi nativi del segno. Questo cielo tenderà a favorirvi dal punto di vista sentimentale, regalandovi discrete soddisfazioni con il partner, con un’intesa destinata nuovamente a salire. In ambito lavorativo avere buone idee in testa e una buona organizzazione potrebbe mettervi in una posizione di vantaggio. Voto - 8️⃣

Acquario: oroscopo del weekend che vedrà la Luna favorevole, utile per riprendere fiato in amore e cercare il dialogo con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Settore professionale praticamente impeccabile grazie a questo cielo, non abbiate paura di affrontare anche i lavori più pesanti. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima Luna in congiunzione durante la giornata di domenica, che insieme a Venere in trigono garantirà un'intesa di coppia ottimale tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro un atteggiamento più ottimista sarà quello che vi serve per riuscire a completare i vostri progetti. Voto - 8️⃣