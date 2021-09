Le previsioni zodiacali di sabato 25 settembre 2021 portano in primo piano l'Astrologia relativa al primo giorno del weekend. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Prima di partire a spron battuto, è opportuno dare risalto al segno migliore nonché al peggiore, ovviamente in relazione alla seconda sestina zodiacale.

Si prevede un fine settimana molto interessante soprattutto per l'amore al Capricorno, favoriti da una super Luna in Toro. Altresì, si pronostica un super-weekend anche a coloro nativi del Sagittario, sostenuti anch'essi dalla Luna, perciò valutati in giornata a cinque stelle

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 25 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 25 settembre

Bilancia: ★★★★. Partirà bene questo vostro sabato? Vista l'attuale Carta del Cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativa né altrettanto troppo positiva. Insomma una via di mezzo. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, sarà un periodo migliore del solito, anche per fare scelte per un prossimo futuro. Se però non prenderete voi l’iniziativa non potete pretendere che qualcuno lo faccia al posto vostro. Single, il cielo stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più simpatici, come non mai avvenuto prima. Conoscerete altresì persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni e organizzatevi. Chi non ha programmi invece, il consiglio è quello di mettere in agenda una bella rimpatriata con gli amici.

Nel comparto lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Scorpione: ★★★. Giornata ciclica messa in preventivo come abbastanza 'sottotono'. A molti di voi Scorpione le predizioni di sabato annunciano un periodo anche a tratti dubbioso: diciamo che non avrete a disposizione quella sicurezza che tanto vi aiuta nel credere in voi stessi.

Per i sentimenti, l'atmosfera potrà sembrare inizialmente un po' fredda: potrete trarne vantaggio ugualmente, cercando di vivere il vostro rapporto su base amichevole. Lo scopo, per la maggior parte di voi in coppia, dovrà essere quello di saper migliorare la comprensione (leggasi pure "pazienza") nei confronti della persona amata.

Single, le persone che incontrate al momento non sono poi così male come sembrano, quindi non fatevi scoraggiate da un rifiuto iniziale o dall’eventuale attesa snervante. Sappiate che presto tutto potrebbe cambiare in meglio e potrete godere dei buoni frutti dell'amore. Nel lavoro, non inquietatevi se gli eventi vi obbligheranno a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo. Sfruttate invece l'occasione per studiare la situazione.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 settembre al Sagittario indica un avvio di weekend che arriverà portando in dono tanta fortuna da investire nelle cose che più vi aggradano. Pertanto, il frangente per molti di voi nativi si profila brioso, giusto quel tanto che occorre per risolvere eventuali situazioni in stallo.

In amore, le stelle vi daranno la possibilità di vivere in piena serenità, dunque al meglio, la relazione regalando (in camera da letto) appassionanti "fuochi d'artificio" il tutto unito da un'intensa carica erotica da rivisitare insieme al vostro lui o alla vostra lei. Per i single si prevede un fantastico sabato, specialmente per i sentimenti: praticamente la Luna vi renderà irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare, sappiatelo. A tal proposito, le predizioni del giorno ricordano che ogni opportunità lasciata è una persa, dunque approfittatene. Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi Sagittario. In questo periodo non mancheranno certo le energie per produrre e migliorare.

Oroscopo e stelle del giorno 25 settembre

Capricorno: 'top del giorno'. In agenda un giorno davvero spettacolare, tutto all'insegna della Luna in Toro. Dunque, una super giornata si intravvede all'orizzonte? Diciamo che è così, almeno sulla carta: davvero splendide le performance sentimentali/affettive previste a tavolino dalle effemeridi, valutate nelle previsioni come certamente importanti. In merito agli affetti, quasi tutto si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. Molti di voi si riavvicineranno di più agli interessi del partner rispetto ai giorni passati. Single, cercate di stare sereni, mettete pure in bella mostra la vostra indole generosa.

Qualcuno di voi in ascendente Leone, Cancro o Capricorno potrà contare senz'altro su nuovi amori, affascinanti e passionali, solo che potrebbero non avere il futuro sperato: meditateci sopra! Nel lavoro, ci saranno vari cambiamenti in arrivo (ovviamente in positivo). Di certo potreste ambire a posizioni più elevate e di responsabilità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che questo sabato partirà col piede sbagliato ma si riprenderà quasi subito, già verso la tarda mattinata. Le stelle annunciano una giornata positiva ed anche tante belle novità per le coppie. In campo sentimentale è il momento più idoneo per cercare di lavorare sulla vostra interiorità, in primis perfezionando alcuni dettagli in merito alla vita di tutti i giorni.

Le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Single, nuovi orizzonti sentimentali vi si apriranno sicuramente, forse attraverso un incontro toccante. Il Sole brillerà, aprite le ali e sentitevi liberi di fare ciò che volete. Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno, soprattutto perché sarà pieno di soddisfazioni e di iniziative. Avrete energie a volontà, spirito d'iniziativa.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 25 settembre preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi intoppi, ottima anche in relazione al prossimo fine settimana.

Il sabato in analisi avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In amore troverete qualche soddisfazione in più. Abbastanza di buon umore, quasi tutto sembrerà impostato per ripartire col piede giusto. Lasciate dunque andare a ruota libera i vostri risentimenti e lavorate sulla comprensione, la persona che vi è accanto non aspetta che questo. Per coloro ancora single si preannuncia una giornata più che incoraggiante, oltre che in campo sentimentale soprattutto nelle questioni legate all'amicizia. In alcuni casi, qualcuno avrà ancora bisogno di stabilire un certo feeling con le persone che lo circondano: fatelo, apprezzerete molto presto dei buoni risultati.

Nel lavoro potrete godere di ottime opportunità a patto però di cercare di non essere troppo istintivi. Prendetevi tutto il tempo che serve.

Classifica oroscopo del 25 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 25 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Il periodo vede in testa alla scaletta quotidiana il segno del Capricorno, seguito a ruota da Toro, Cancro e Sagittario. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata dalle stelle ai restanti segni? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 25 settembre: