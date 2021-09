L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 settembre 2021 mette in evidenza le pagelle con i voti dei primi sei segni zodiacali e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. In questo contesto pertanto, l'Astrologia risulta essere applicata alla quarta settimana dell'attuale mese di settembre.

Quali sono i segni 'top' nella sestina da Ariete a Vergine? Il Toro è superfavorito della settimana con "voto 10"; i Gemelli sono una spanna sotto con "voto 9"; mentre Ariete è altrettanto positivo con un buon "voto 8". Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica vedono in ribasso le quotazioni per Cancro, Leone e Vergine.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare spazio alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 20 a domenica 26 settembre, come sempre ci preme mettere in risalto i prossimi spostamenti lunari. Il frangente sotto analisi conta in tutto tre tappe programmate per la settimana in analisi. A dare inizio ai transiti sarà la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da lunedì 20 settembre alle ore 05:13. Il secondo transito arriverà giovedì 23 settembre alle ore 14:38 con la figura astrale relativa alla Luna in Toro. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Gemelli prevista per domenica 26 settembre. Da citare il passaggio del Sole in Bilancia, mercoledì 22 settembre 2021.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo dai contorni lucenti grazie al supporto della Luna in Ariete. Sappiate sfruttarlo nelle eventuali situazioni affettive a maggior rischio, specialmente in quelle con problemi, piccoli o grandi che siano, ok?

Intanto ricordate, altresì di dare un occhio di riguardo a sabato e domenica. Andiamo pure a scoprire come si preannunciano, uno per uno, i sette giorni relativi alla penultima settimana dell'attuale mese:

Top del giorno lunedì 20 settembre (Luna nel segno);

lunedì 20 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ venerdì 24 settembre;

★★★ sabato 25 settembre;

★★ domenica 26 settembre.

♉ Toro: voto 10.

Settimana a dir poco "stellare" per voi del Toro con una meravigliosa Luna nel segno in entrata giovedì 23 settembre. L'ingresso della Luna regalerà la "top" e favorirà senz'altro gli incontri d'amore e le riappacificazioni. Anche il weekend sarà per molti fantastico: sabato 25 sarà a cinque stelle, aspettatevi qualche bella e grossa sorpresa soprattutto nei rapporti extra familiari o riguardanti le amicizie. Molto buoni anche le giornate relative a martedì 21, mercoledì 22 e domenica 26 settembre, tutti segnati da quattro ottime stelline. A voi il piacere di togliere il velo al responso astrale:

Top del giorno giovedì 23 settembre (Luna nel segno);

giovedì 23 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 20, venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e domenica 26.

♊ Gemelli: voto 9.

La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti per voi dei Gemelli. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno domenica 26 settembre. Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo dell'Astro della Terra nel settore potrebbe cambiare (in meglio!) molte delle carte attualmente in tavola specialmente a quelle coppie con problemi rilevanti all'attivo. A seguire, la situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 26 settembre (Luna nel segno);

domenica 26 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★★ martedì 21 e sabato 25;

★★★ lunedì 20 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

Previsioni della settimana poco sopra la sufficienza per voi Cancro, anche se non mancheranno giornate speciali come quelle a cinque stelle di sabato 25 e domenica 26 settembre. Mancherà l'ambita "top del giorno" purtroppo, ma vi rifarete molto presto, state pur certi. Dei rimanenti giorni, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi, abbastanza positive risulteranno quelle del 20, del 23 e del 24 segnate alla pari con quattro stelle. Discorso differente intanto per quanto riguarda mercoledì 22, segnato con tre stelle e per martedì 21, quest'ultima rovinata da due stelline e relativo periodo da "ko". Ecco il resoconto finale:

★★★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ mercoledì 22 settembre;

★★ martedì 21 settembre.

♌ Leone: voto 6.

Settimana classificata sotto la media, con un appena accennato voto sei in pagellino. Il periodo evolverà a fasi alterne con i soliti snervanti alti e bassi: lunedì 20 come martedì 21 settembre saranno due fantastiche giornate a cinque stelle, tutte da dedicare ad affetti e amicizia. Invece valutati con le quattro stelle della normale routine, pur sempre buone, risulteranno mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26. Nulla di buono invece porteranno giovedì e venerdì, rispettivamente considerati a tre e due stelle da "ko". Passiamo direttamente a svelare le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 20 e martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 settembre;

★★ venerdì 24 settembre.

♍ Vergine: voto 6.

In arrivo per voi della Vergine un periodo poco chiaro, dovuto al passaggio di pianeti non sempre efficaci nei vostri confronti. Sempre in base all'oroscopo della settimana dal 20 al 26 settembre, le giornate favorite saranno quelle del 21 e del 22 settembre, segnate con cinque stelle della fortuna. In parallelo, ma leggermente più giù rispetto a quelle citate poc'anzi, lunedì, giovedì e domenica, portatrici di quattro buone stelline. A scompigliare un poco il tutto, secondo l'Astrologia applicata al segno, sarà la fine della settimana, davvero poco entusiasmante: venerdì 24 farà registrare la giornata "sottotono" e sabato 25 settembre sarà da considerare da due stelle, dunque da "ko". Ecco il programma stellare da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 settembre;

★★ sabato 25 settembre.

