Le previsioni zodiacali di sabato 25 settembre 2021 sono pronte a dare il via ad una nuovo weekend. Sotto controllo l'amore e il lavoro con l'attesissima classifica stelline quotidiana. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati alla ripartenza del nuovo weekend? Ottime notizie si annunciano anche sul comparto economico/lavorativo in generale, appoggiati in massima parte dal transito della Luna in Toro. Alla luce di quanto appena svelato, vediamo subito di evidenziare le ultime novità riservate dalle stelle in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 25 settembre su sentimenti e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 25 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 25 settembre al segno dell'Ariete indica una giornata sottotono, valutata dall'Astrologia quotidiana come abbastanza pensierosa. A fronte di ciò, in generale mantenete nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie. In amore, se continuate a giocare a scaricabarile tra ostinazioni e puntigli, non andrete da nessuna parte.

Avete tante gatte da pelare: spiegazioni e rassicurazioni da offrire al partner, anche un po' di affaticamento reclama a gran voce un gran bisogno di relax e di riposo. Non commettete l'errore di isolarvi dal resto del mondo soltanto perché vi sentirete un po' fuori fase. Single, Luna e Marte dissonanti potranno creare dubbi e incertezze di cui fareste volentieri a meno, visto che ne avete già per conto vostro.

Un buon consiglio: non cercate di scaricare sugli altri colpe che sono soltanto vostre: fareste una figura migliore riconoscendo i vostri torti. Nel lavoro, non riuscite a fare un discorso logico e le vostre parole cadranno nel vuoto. Per rendere fluida la comunicazione con gli altri, evitate di criticare, schematizzare, dare giudizi.

Toro: ★★★★★. Questo sabato arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupirvi ancora una volta. In campo sentimentale, Venere vi sorriderà e l'amore andrà a gonfie vele. Chi di voi è già impegnato si troverà a fare progetti importanti: i vostri desideri si realizzeranno presto, perché le cose stanno andando più che bene. Molti di voi trascorreranno dei momenti di intenso romanticismo con la persona amata, saprete soprattutto ridere e scherzare con il partner e, in amore non c'è cosa più bella! Single, in questa giornata avrete modo di approfondire e migliorare i rapporti superficiali con le persone che non avete avuto modo di conoscere bene in precedenza e che, per un motivo o per l'altro, adesso vi ritrovate accanto ogni giorno.

Potrebbe essere un buon inizio di un'ottima amicizia e poi se sono rose fioriranno. Nel lavoro, il giorno segna il principio di una fase positiva e, se sarete accorti, di un grande salto di qualità da pianificare con attenzione. Buoni investimenti e un ottimo fiuto saranno in primo piano.

Gemelli: ★★★★. Questo fine settimana sarà routinario, nel complesso mediamente positivo, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi da superare. In amore, la vostra giornata non sarà negativa sotto il profilo sentimentale, anzi potrebbe giungere un'occasione che aspettavate da tempo. Così soprattutto in serata avrete un buon rapporto di coppia e un'intesa piena, tenera e felice con il partner, a cui si aggiungerà una passione scatenata.

Single, seduzione e romanticismo saranno i vostri alleati della giornata. Vista con gli occhi dell'amore, non sarà affatto un sabato deludente. Grazie alla Luna, in avvicinamento al segno, potreste essere portati a prendere in considerazione un appuntamento proposto da una persona che non avreste mai pensato di conoscere e, verso la quale, non provate alcun interesse. Qualcosa di buono sta cambiando in voi e questo vi renderà certamente migliori. Nel lavoro, finalmente una buona notizia rallegrerà la vostra giornata lavorativa. Potrebbe trattarsi anche di una nuova proposta, un'occasione da non perdere!

Oroscopo e stelle di sabato 25 settembre

Cancro: ★★★★★. In arrivo un sabato 25 settembre splendido e in linea generale vivibile davvero alla grande.

La giornata di fine settimana si presuppone possa essere fantastica. Per i sentimenti, potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, tenero e premuroso, che vi ama. La fedeltà e il rispetto regneranno sovrani, così potrebbe essere il momento giusto per realizzare quei progetti amorosi che tenevate chiusi nel cassetto da un po’ di tempo. Single, avrete la possibilità di dedicare il vostro tempo agli hobby e ai vostri passatempi più creativi. Sarete così felici di poter condividere la vostra gioia e il vostro successo con gli amici più cari. Mercurio e Marte vi renderanno socievoli, allegri e divertenti, pronti a sfruttare le vostre tante qualità per realizzare qualcosa di importante per i vostri sentimenti.

Nel lavoro, sarà tutto a vostro favore. Ogni vostra impresa sarà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, da sogni tenuti a lungo nel cassetto.

Leone: ★★★★. Una giornata improntata alla normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita "minestra riscaldata"? In amore, uscite dalla solita routine e organizzate qualcosa di divertente con il partner, perché questa giornata potrebbe rivelarsi estremamente bella. Il rapporto con lui va a gonfie vele, ma non date per scontata questa situazione e coltivate l'amore con idee e regali inattesi. Il movimento degli astri porterà così tanta armonia, e anche le coppie di vecchia data ritroveranno una passione e un'intesa invidiabile.

Single, il fascino non vi mancherà e nuove proposte potrebbero essere proprio dietro l'angolo, pronte a cogliervi di sorpresa. Valutate se essere accondiscendenti oppure no, intanto la Luna vi farà sentire circondati da tanti amici che vi vogliono bene e si stanno impegnando per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Nel lavoro, le grandi manovre vi riusciranno benissimo. Un po' con l'intuito, un po' con l'intelligenza, un po' con la vostra consumata abilità riuscirete a capire in quale direzione vi dovete muovere per ottenere il miglior risultato possibile.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 25 settembre, predice una giornata pessima. In qualche caso potrebbe essere anche abbastanza ostica da governare.

In campo sentimentale, le stelle annunciano qualche malumore, un po' di scontentezza: ci saranno decisioni da prendere, situazioni da ricostruire, discussioni, specie nel rapporto di coppia. Così se il partner vuole farvi davvero arrabbiare, guardatelo come fosse trasparente oppure non guardatelo affatto. Evitate qualsiasi situazione di stress, conducete una vita regolare e tutto si sistemerà. Single, il giorno andrebbe vissuto con la massima attenzione, evitando ciò che potrà crearvi problemi. Quindi fate attenzione agli imprevisti e anche dei lievi malesseri che potrebbero bussare alla vostra porta. La vostra configurazione astrale non è proprio il massimo, ma non preoccupatevi: perché se gli incontri scarseggeranno, riuscirete a godervi tutta la libertà che avete.

Il lavoro, segnerà il passo, fra soci e collaboratori l'intesa sarà distante. Vi manca un po' di lucidità, così non riuscire te a concentrarvi al lavoro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 25 settembre.