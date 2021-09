L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 settembre 2021 è pronto a mettere in rilievo i segni più fortunati del periodo. A fare da tramite è l'Astrologia applicata alla penultima settimana dell'attuale mese. Il periodo in oggetto è impostato in questo caso solo sui segni della seconda sestina per ciò che riguarda le previsioni zodiacali; invece la classifica finale tiene conto dell'intero arco dei dodici segni. A fare da metro di misura come sempre le effemeridi, condensate nella valutazione finale espressa dai voti in pagella nonché dalle stelline quotidiane, ovviamente riguardanti i prossimi sette giorni in calendario.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. In primissimo piano l'arrivo del Sole nel comparto, mercoledì 22 settembre. Particolarmente, oltre a mercoledì, anche giovedì e venerdì riuscite ad essere maggiormente appassionati ed intraprendenti in campo sentimentale. Sul lavoro, viceversa, rapporti societari difficili lunedì 20. Gelosia e spiccata caoticità possono contraddistinguere la vostra vita sentimentale particolarmente se siete nati la prima decade. In ambito sentimentale potreste sentirvi coinvolti molto più di quanto non possiate aspettarvi dalle vostre relazioni.

Ottima intesa con i soci in campo professionale. vediamo come sono state attribuite le stelline al vostro segno:

Top del giorno mercoledì 22 settembre - Sole nel segno;

mercoledì 22 settembre - Sole nel segno; ★★★★★ giovedì 23, venerdì 24, domenica 26;

★★★★ martedì 21, sabato 25;

★★★ lunedì 20 settembre 2021.

♏ Scorpione: voto 7. Fra giovedì e venerdì potreste avere una spiccata tendenza ad attendervi un po’ troppo da chi vi ama.

Professionalmente da mercoledì andate incontro ad un periodo di decisa ripresa. Quando vi impegnate in un progetto sapete essere tenaci fino all’inverosimile e la fatica non vi pesa. Mercurio e Marte ci provano ad affossarvi, ma non ci riescono. Alla faccia di chi vi ritiene deboli... Un notevole miglioramento si profila per voi da martedì in campo sentimentale, grazie ad astri non più dissonanti ma propizi.

Subentra una sorta di maggiore trasporto fra voi e chi vi ama in campo sentimentale. Il report espresso dalle stelle:

Top del giorno martedì 21 settembre;

martedì 21 settembre; ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23, venerdì 24;

★★★ sabato 25 settembre;

★★ domenica 26 settembre 2021.

♐ Sagittario: voto 7. Siete in attesa di qualcosa da un po’ di tempo e a voi attendere non piace più di tanto. Cercate di cogliere il lato positivo della Luna: dedicate dei periodi alle faccende casalinghe, magari alla lettura del vostro scrittore preferito, senza frenesia, vi permetterà di gustare un po’ di quel relax che a volte evitate come la peste. E perché no? Potrebbe anche piacervi una dose di sana pigrizia. Il lavoro vi sta dando più soddisfazioni di quante ne speravate all’inizio dell’anno.

Ringraziate Saturno che vi aiuta a stabilizzare i risultati. Vediamo la scaletta settimanale:

Top del giorno venerdì 24 settembre;

venerdì 24 settembre; ★★★★★ giovedì 23, sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, domenica 26;

★★★ martedì 21 settembre;

★★ lunedì 20 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Si prospetta una settimana molto piacevole. Starà a voi giostrarvi tra 2 o 3 inviti. Scegliete bene, potreste avere delle sorprese! Naturalezza e spontaneità. Queste sono tra le vostre doti migliori. Non trattenetevi, non frenatevi. Provate ad esprimervi attraverso un mezzo artistico. La Luna in alcuni casi vi addolcisce un po’ e vi spinge a sintonizzarci sui desideri altrui. Vi vedranno amorevoli e gentilissimi da metà settimana anche quelle persone un po’ antipatiche che solitamente schivate.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 25 settembre;

sabato 25 settembre; ★★★★★ giovedì 23, domenica 26;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24;

★★★ martedì 21 settembre;

★★ lunedì 20 settembre 2021.

♒ Acquario: voto 5. Settimana molto impegnativa e dai ritmi intensi, tutta concentrata sulle incombenze e sugli impegni importanti. È vero che di fronte alle sfide non vi tirate indietro, ma che fatica! Prima di attivarvi, studiate a fondo la vostra strategia: questa settimana è essenziale per non commettere errori. Sospinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi perdonare l’invadenza con una calorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi v’invita a dosare l’energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti.

Ecco intanto la scaletta completa con le stelle quotidiane:

★★★★★ venerdì 24 settembre;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23, sabato 25;

★★★ mercoledì 22, domenica 26;

★★ martedì 21 settembre 2021.

♓ Pesci: voto 6. Con la grinta garantita dalla Luna, questa settimana vi lanciate in un’iniziativa dopo l’altra, senza tregua e senza sosta. In ogni situazione siete portati ad agire di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. Un cambiamento di programma non vi scompone per niente, adattate la situazione alle esigenze contingenti, cercando di trarne vantaggio. Potrete contare su qualche entrata extra, da giovedì, da investire in acquisti di buon gusto e oggetti di qualità.

Vediamo cos'altro riserveranno le stelline quotidiane applicate ai singoli giorni:

★★★★★ lunedì 20, martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25, domenica 26;

★★★ venerdì 24 settembre;

★★ giovedì 23 settembre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 20 a domenica 26 settembre, ovviamente valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Toro, considerato a massima positività anche per la presenza, giovedì nel settore, di una splendida Luna nel segno. A dare compagnia al vertice della classifica due segni davvero molto fortunati: Gemelli e Bilancia, rispettivamente sostenuti dalla Luna e dal Sole, per entrambi nel segno.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Toro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Gemelli, Bilancia, voto 9;

3° posto - Ariete, voto 8;

4° posto - Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Cancro, Leone, Vergine e Pesci, voto 6;

6° posto - Acquario, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 settembre 2021 finisce qui. Il nuovo incontro con le stelle della settimana interesserà il periodo dal 27 settembre al 3 ottobre.