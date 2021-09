Lunedì 27 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Nord sostare sui gradi dei Gemelli, mentre il Sole, Marte e Mercurio risiederanno nel segno della Bilancia. Giove e Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Venere proseguirà l'orbita in Scorpione. Urano, in ultimo, rimarrà stabile nel segno del Toro come Plutone resterà nel domicilio del Capricorno e Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Acquario, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: tenaci. Il Luminare femminile nel segno trino a Marte in Bilancia donerà, con ogni probabilità, una determinazione non indifferente ai nati Gemelli di prima e seconda decade, soprattutto per ciò che concernerà le beghe professionali.

2° posto Acquario: relax. 24 ore dove i nati Acquario saranno presumibilmente chiamati dal parterre planetario ad allentare la morsa degli impegni e delle preoccupazioni, così da far spazio a dei rigeneranti momenti di relax, magari da trascorrere assieme ai loro affetti più cari.

3° posto Bilancia: mondani. Il terzetto Mercurio-Luna-Giove nel loro Elemento indurrà, c'è da scommetterci, il secondo segno d'Aria a concedersi una parentesi mondana, durante la quale sfoggiare il loro look seducente (Venere in Scorpione) e trasgressivo (Marte nel segno).

I mezzani

4° posto Leone: in fermento. Qualcosa parrà presumibilmente bollire in pentola in casa Leone, in particolar modo sul versante sentimentale, ma i felini dovranno fare i conti ancora con la Bianca Signora in quadratura opposta a Urano retrogrado.

Sarà bene, quindi, munirsi di pazienza e attendere il Novilunio in Bilancia del 6 ottobre raggiunto due giorni più tardi dallo sbarco di Venere nell'amico Sagittario, così da scorgere i primi positivi cambiamenti affettivi.

5° posto Ariete: osservatori. Contrariamente alla loro indole schietta, i nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero sfoggiare un insolito mood osservatore e taciturno che gli eviterà di dire qualcosa della quale successivamente pentirsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Scorpione: concilianti. Malgrado i probabili atteggiamenti sopra le righe dell'amato bene, il secondo segno d'Acqua risulterà ugualmente conciliante nel focolare domestico riuscendo a scongiurare controproducenti liti in coppia.

7° posto Pesci: indaffarati. Le incombenze da portare a compimento in questo giornata inaugurale della settimana potrebbero non mancare in casa Pesci, coi nativi che si barcameneranno tra faccende pratiche e familiari sin dalle prime ore del mattino.

8° posto Cancro: deleganti. Grazie agli aiuti di qualche amico fidato o alcuni colleghi affabili, i nati Cancro riusciranno probabilmente a delegare alcune della attività quotidiane agli stessi, alleggerendo così il loro carico di lavoro e sottraendosi allo stress.

9° posto Capricorno: esausti. La nota dolente del lunedì di casa Capricorno potrebbe essere rappresentata dalla professione, difatti mal sopporteranno la routine lavorativa condita dalle solite battute al vetriolo del capo e agli straordinari poco retribuiti.

Ultime posizioni

10° posto Toro: focus relazionale. Ottima la giornata per i nati Toro che vorranno porre fine a qualche relazione interpersonale che ha oramai fatto il suo tempo.

Così facendo, il segno Fisso lascerà trapelare la propensione al cambiamento esistenziale, anche per ciò che concerne gli affetti.

11° posto Sagittario: perplessi. Lunedì da prendere con le pinze quello che potrebbero trascorrere i nati Sagittario, soprattutto per coloro alle prese con un cambio di lavoro, i quali si troveranno a fronteggiare diversi nemici finora rimasti nell'ombra.

12° posto Vergine: voglia di nuovo. La giornata avrà buone chance di essere particolarmente impegnativa per il secondo segno di Terra, in quanto la voglia di nuovo che li pervaderà andrà a scontrarsi con l'impossibilità momentanea di essere realizzata.