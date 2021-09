Le previsioni zodiacali di sabato 4 settembre 2021 sono pronte a dare un senso, positivo o negativo che sia, all'imminente weekend. Come al solito è l'Astrologia a portare fortuna o creare ansia in amore, nel lavoro e nei rapporti in generale. Secondo quanto analizzato e messo in chiaro in questo contesto, ad aver massima positività tra i primi sei segni dello zodiaco sarà l'Ariete, segno valutato al "top del giorno". Si prevede un ottimo finale di settimana anche per i nativi del Toro e del Leone, ambedue pronosticati in periodo da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete

2° posto - ★★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★★: Cancro;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 4 settembre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 4 settembre al segno dell'Ariete predice la presenza di flussi d'amore altamente positivi regalati dalla Luna. In questa giornata potrete finalmente dedicare a voi stessi molto tempo, al vostro corpo, alla vostra mente e nessuno vi disturberà. Gli altri saranno in perfetta armonia con voi e non potrete pretendere compagnia migliore di quella che già avete.

I rapporti con il partner saranno distesi, armoniosi, non vi sarà alcuna nuvola minacciosa sui vostri sentimenti. Single, grosse sorprese sono in arrivo sul fronte sentimentale: trovate il coraggio di dichiararvi o compiere quella scelta in bilico da tempo ma mai realizzata. Sappiate che quei famosi "cinque minuti" che cambiano il corso dell'esistenza (sembra il titolo di un film e invece...) potranno dare nuovo slancio alla vostra storia personale, anche se avete già tutto ciò che desiderate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La vita professionale vi servirà su un piatto d'argento occasioni di riuscita e di successo inimmaginabili: siate pronti!

Toro: ★★★★★. Si prevede una splendida partenza di weekend. I problemi avuti nei giorni scorsi, relativi soprattutto a situazioni 'delicate', troveranno una probabile soluzione se non questo sabato, almeno nei prossimi due e tre giorni a venire.

In campo sentimentale, avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è quella che vi renderà felici. Nonostante le continue curve consistenti in alti e bassi, la vostra razionalità vi porterà lontano: potrete contare su quella per riorganizzare l'agenda in modo maggiormente efficiente, grazie anche al sostegno e all'amore del partner. Single, per voi sarà di buon auspicio tutto quanto è in relazione con i settori legati ai sentimenti, alle amicizie e in generale alla famiglia. Mostrate la vostra immagine migliore, fate appello ai vostri talenti e date il meglio di voi in ogni ambito della vostra vita. Cupido prenderà bene la mira, e con precisione infallibile riuscirà a far sussultare il vostro cuore di gioia.

Nel lavoro, fidatevi del vostro intuito! Il vostro fiuto, infatti, sarà infallibile: saprete risolvere problemi difficili, prendere le decisioni migliori e portarle avanti con ferrea determinazione.

Gemelli: ★★. Giornata da prendere con le dovute accortezze. Il periodo, infatti, è previsto dalla carta astrale come negativo, quindi sappiate che ogni cosa che andrete a mettere in gioco la probabilità di non centrare l'obbiettivo è molto alta. Purtroppo questo è dovuto ad astri poco performanti nei vostri confronti, pertanto, come si dice di solito, 'se lo conosci, lo eviti!'. In amore, sarebbe meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole.

Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in ambito sentimentale sappiate essere dolci e comprensivi con il partner, e la vostra vita di coppia sarà molto gratificante. Single, l'ideale sarebbe risolvere le questioni stagnanti, anche se richiedessero più tempo del solito: calma, pazienza e in qualche caso decisioni drastiche! Attenti a non mostrarvi troppo distaccati in un rapporto affettivo che vi interessa: pur essendo un'ottima strategia per farsi desiderare di più, potrebbe sortire l'effetto contrario. Nel lavoro, le stelle vi invitano alla prudenza nelle spese, nel maneggio del denaro. Qualunque cosa abbiate in mente, riflettete bene prima di compiere un passo che potrebbe rivelarsi sbagliato.

Oroscopo e stelle di sabato 4 settembre

Cancro: ★★★★. Il periodo si prospetta in buona parte con andamento al rallentatore. Fasi alterne tra positività e negatività potrebbero rendervi nervosi e in qualche caso anche abbastanza intrattabili. Per i sentimenti, sabato interessante, davvero stimolante per voi del Cancro. In tanti griderete la vostra voglia di evasione, di vacanza (ancora?) e di tanto movimento. Concedetevi un viaggio se potete, oppure trovate il tempo per iniziare qualcosa insieme alla persona amata. cercate in tutti i modi di svagarvi, perché questo sarà per voi un giorno piacevole a patto di saperlo ben sfruttare: approfitterete? Single, con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrerete saranno del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma.

La vostra resistenza ai cambiamenti vi renderà un po' restii alle novità, ma la vita è bella proprio perché è varia e inaspettata e spesso con tante sorprese. Nel lavoro, nuove entrate economiche e nuove interessanti collaborazioni aumenteranno di buon grado la vostra autostima.

Leone: ★★★★★. Vi attende una splendida giornata, in barba al periodo un po' così. La partenza del weekend vi vedrà muovervi in perfetto equilibrio tra aspetti che esaltano le vostre qualità e il caso, quest'ultimo pienamente a vostro favore. In amore, potrebbe essere proprio l’imprevisto l’elemento in grado di giocare a vostro favore. Saprete perfettamente come sfruttarlo, inoltre sarete talmente fortunati che alcune delle situazioni - ultimamente vi hanno impensierito non poco - potrebbero perfino risolversi da sole.

In amore, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner, facendo qualcosa in grado di rompere la routine quotidiana a cui siete abituati. La vostra vita non potrebbe andare meglio. Sarete sotto un'ottima stella e trascorrerete una splendida serata in compagnia di chi amate di più. Single, il periodo vi servirà una giornata effervescente, tutta all'insegna della leggerezza e del buonumore. Vi attendono nuove amicizie che potrebbero stupirvi, e forse potreste anche sciogliere qualche inghippo dovuto ai malintesi dovuti ad una comunicazione non perfetta. Uscita serale con gli amici di sempre. L'attività professionale sarà in netta ripresa: offrirà contatti e opportunità che stuzzicheranno la vostra ambizione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 4 settembre, predice un inizio weekend non troppo favorevole. In alcune situazioni potreste accusare il cosiddetto colpo da "ko". In campo sentimentale, in questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare ed alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che coloro che vi sono intorno riescano a trattenersi a loro volta dal rinfacciarvi ciò che non va. Il partner non farà altro che creare pretesti per discutere: lasciate sbollire gli animi, tanto dopo ogni tempesta torna sempre il sereno. Single, avete un sacco di idee, ma non trovate la forza di metterle in pratica. Iscrivetevi in palestra ad esempio: imparerete a rilassarvi e a sfruttare al meglio le vostre energie.

Ci potrebbe essere un'amore a prima vista con un collega, ma fate attenzione alle malelingue, perché molti potrebbero essere gelosi di voi. Nel lavoro, faticherete ad andare d'accordo con i collaboratori o con i superiori: mantenete la calma. Anche se vi sembra di avere tutto e tutti contro, sarete più del solito giù di corda; non dovete mollare.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 4 settembre.