Secondo le previsioni dell'oroscopo dell'8 settembre i nati sotto il segno dei Pesci si trovano in pole position. I Gemelli sono un po' incerti, mentre i Capricorno dovrebbero lasciarsi andare di più.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: oggi non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica e psicologica. Non lasciate che gli altri compromettano il vostro stato d'animo che, poco alla volta, tornerà sereno.

11° Sagittario: l'Oroscopo dell'8 settembre denota una giornata un po' fiacca. Oggi non siete esattamente al top della vostra forma fisica, tuttavia, non dovete demordere.

Concentratevi sugli obiettivi e non lasciate che nessuno vi impedisca di realizzarli.

10° Capricorno: quando non volete che gli altri vedano cosa state provando diventate impenetrabili. Questo è uno strumento di difesa che, in certi casi, è utile. In altri, però, sarebbe opportuno abbandonare.

9° Scorpione: giornata fatta di alti e bassi. La mattinata sarà piuttosto impegnativa dal punto di vista professionale. Pertanto se vi trovate a ballare continuate a farlo e delegate a questa parte della giornata le faccende più scomode.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: l'entusiasmo in amore, che ha contraddistinto gli ultimi giorni, potrebbe lasciare spazio a una piccola delusione.

Non fatevi castelli in aria e, soprattutto, non vagate troppo con la fantasia senza avere certezze dall'altra parte.

7° Leone: talvolta vi lasciate sopraffare dalla paura e finite per rinunciare a fare o dire cose che potrebbero, invece, rendervi molto felici. Cercate di liberarvi dei vostri dubbi e di concentrarvi di più sugli obiettivi.

6° Toro: l'oroscopo del giorno 8 settembre denota 24 ore piene di dinamismo. I rapporti di coppia procederanno senza troppi intoppi, mentre quelli professionali devono essere rivisti un attimo.

5° Vergine: le stelle vi invitano a mostrarvi calmi sul lavoro. Se i superiori vi faranno degli appunti, sarebbe opportuno non creare troppo caos.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, siete molto audaci.

Oroscopo segni fortunati del giorno 8 settembre

4° in classifica Bilancia: sognare a occhi aperti non è una cosa che vi appartiene molto, a ogni modo in questo periodo siete più distratti del solito. Avete la testa tra le nuvole e forse il cuore nello zucchero.

3° Cancro: una risposta che stavate aspettando potrebbe arrivare proprio oggi o al massimo domani. L'oroscopo del giorno 8 settembre vi invita a insistere. Anche in amore dovete essere temerari e decisi, solo così potrete realizzare i vostri sogni.

2° Acquario: le relazioni stabili stanno vivendo un momento di massimo splendore. Non siate troppo irruenti e date tempo al tempo.

Dal punto di vista del lavoro, invece, sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

1° Pesci: i nati sotto questo segno vivranno una giornata molto intensa e prolifera. Se state pensando di dare luogo a un cambiamento, o di avanzare qualche proposta più estrema, fatelo adesso, perché sarà difficile resistervi.