Nel fine settimana dell'11 e 12 settembre troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno dello Scorpione (dove sosta Venere) al Sagittario, nel frattempo il Sole assieme a Marte transiteranno nell'orbita della Vergine. Giove e Saturno, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Urano permarrà in Toro e Plutone continuerà la sosta nel segno del Capricorno. Nettuno, infine, rimarrà stabile sui gradi dei Pesci come il Nodo Nord resterà nel segno dei Gemelli e Mercurio protrarrà il transito in Bilancia.

Oroscopo del weekend favorevole per Bilancia e Cancro, meno roseo per Pesci e Toro.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Le posizioni lunari neutrali del weekend faranno sì che il trigono tra Mercurio nel segno e Giove retrogrado d'Aria premi, con ogni probabilità, il settore professionale di casa Bilancia, in particolar modo tra coloro che operano alle dipendenze altrui.

2° posto Cancro: nuove conoscenze. Grazie alla Luna congiunta a Venere d'Acqua, in onda sino alla tarda serata di sabato, i nati Cancro potrebbero fare delle stuzzicanti nuove conoscenze affettive che potrebbero far palpitare il cuore come non succedeva da tempo.

3° posto Scorpione: idee. Il weekend avrà ottime chance di rivelarsi utile per mettere in pratica una vecchia idea che i nativi avevano risposto nel metaforico cassetto.

Rispolverando la trovata di qualche tempo fa, quindi, i nati Scorpione potrebbero veder realizzarsi un loro piccolo desiderio.

I mezzani

4° posto Leone: domenica top. Se da un lato la giornata di sabato sarà presumibilmente routinaria, dall'altro lato i felini potranno contare sulle effervescenti effemeridi domenicali, capitanate dal sestile Luna-Marte, che faranno schizzare il loro tono umorale alle stelle.

5° posto Acquario: abitudini mutate. La Luna Nuova di Terra del 7 settembre aveva già indotto i nativi a rivedere alcune loro stantie abitudini quotidiane e adesso l'undicesima dimora, dove Saturno nel segno formerà un sestile alla Luna di Fuoco nella giornata di domenica, intimerà di concludere tale lavoro.

6° posto Gemelli: tenaci.

Ostinazione e un pizzico di incoscienza avranno ottime possibilità di essere due compagnie del viaggio esistenziale che intraprenderanno i nati Gemelli durante questo weekend, soprattutto quando si parlerà di denaro e/o investimenti.

7° posto Vergine: affaccendati. Tra le mansioni lavorative da portare a compimento e le incombenze familiari a cui dar retta, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero trascorrere un fine settimana particolarmente stancante: lo stress parrà essere sempre in agguato.

8° posto Capricorno: lavoro flop. Qualche piccola manchevolezza dei giorni precedenti nel settore professionale emergerà intorno al tardo pomeriggio dell'11 settembre e i nativi saranno chiamati a dare delle spiegazioni a chi di dovere.

9° posto Ariete: umore altalenante. Il tono umorale di casa Ariete potrebbe risentire di un parterre planetario particolarmente instabile in onda questo weekend divenendo, come spiacevole conseguenza, altalenante e a tratti nervoso nei confronti delle persone care.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Per quanto impegno possa mettere i nati Toro nel cercare di dialogare col partner in questo weekend, sarà difficile che lo scambio di vedute non sfoci in qualche lite per delle futilità.

11° posto Pesci: rimorsi. La consapevolezza di non aver sfruttato per tempo una situazione favorevole, probabilmente facente parte la sfera sentimentale, potrebbe riecheggiare nelle menti del languido dodicesimo segno zodiacale per l'intero fine settimana.

12° posto Sagittario: timorosi. Il Luminare notturno sui loro gradi, in onda dalle prime ore domenicali, porrà presumibilmente l'accento su alcune scelte prese dai nativi intorno al Novilunio in quadratura di inizio settimana, instillando nel terzo segno di Fuoco qualche timore o incertezza nella concretezza delle stesse.