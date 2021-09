L'Oroscopo del weekend dal 10 al 12 settembre sembra preannunciare l'arrivo di giornate ottimali per la maggior parte dei segni zodiacali, in particolar modo per i Gemelli che saranno baciati dalla fortuna. Il Sagittario avrà modo di godersi quanto di buono seminato un amore, con un partner fedele e in grado di alleviare eventuali nervosismi e sofferenze.

Il Cancro è atteso da una relazione sentimentale passionale. L'Ariete, dal canto suo, riceverà diverse buone notizie che andranno dal lavoro all'amore.

Di seguito, l'oroscopo del secondo weekend di settembre per tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - Il secondo fine settimana di settembre sarà per l'Ariete ottimo in diversi ambiti. Chi attende una risposta a livello lavorativo la riceverà in questo periodo, così come ci saranno delle belle novità per chi sogna una relazione sentimentale stabile. Il quadro economico tornerà in equilibrio e permetterà al segno zodiacale in questione di recuperare quel sorriso e quella gioia che si credevano ormai persi.

Toro - Se durante la settimana si è attraversato un momento di turbamento e crisi nella vita di coppia, durante il weekend ci sarà una ripresa. Fino ad ora era consigliabile concentrarsi sulla carriera lavorativa, mettendo per un po' di tempo da parte la sfera sentimentale.

Invece dal 10 al 12 settembre sarà possibile risollevare quei rapporti che erano entrati in crisi in precedenza.

Gemelli - La fortuna, secondo quanto previsto dall'oroscopo, continuerà ad essere al centro delle giornate dei Gemelli anche durante il secondo weekend di settembre, dando la possibilità di realizzare alcuni sogni nel cassetto, o solo di avvicinarsi alla loro realizzazione.

Attenzione a non strafare, specialmente in amore, perché le energie non sono infinte e il partner potrebbe imbattersi in qualche giornata "no".

Cancro - L'oroscopo del secondo weekend di settembre non sembra preannunciare alcuna negatività per quanto riguarda i nati sotto il segno del Cancro. In ambito lavorativo non ci saranno grandi preoccupazioni da dover fronteggiare, mentre per quanto concerne la vita di coppia ci si imbatterà in giornate di grande passione.

In questo periodo è consigliato sfruttare le proprie capacità per ristabilire un equilibrio con il partner e la famiglia.

Leone - L'ambito lavorativo del Leone non dovrebbe dare particolari preoccupazioni. Invece la sfera sentimentale potrebbe riservare qualche grattacapo: che si tratti di gelosia o di una condizione di stress difficile da gestire, la vita di coppia potrebbe subire qualche contraccolpo nel weekend del 10-12 settembre. Il vero amore resisterà a tutto, nonostante le apparenze, mentre le coppie poco affiatate potrebbero decidere di chiudere definitivamente la relazione.

Vergine - Anche per quanto riguarda il segno della Vergine, l'oroscopo non prevede nulla di preoccupante all'orizzonte.

Sia all'interno della vita di coppia che per quanto riguarda l'ambito lavorativo ed economico, non ci saranno situazioni particolari da dover affrontare. Non sarà uno dei weekend più fortunati del mese, ma sicuramente sarà un fine settimana tranquillo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - Questa settimana (compreso anche il weekend del 10-12 settembre) sarà una delle più fortunate di tutto il mese di settembre e non solo. Si avrà la possibilità di rafforzare il sentimento di amore e fiducia verso il partner, e sul lavoro si potrà aspirare ad un miglioramento di carriera e ad una condizione più remunerativa. Attenzione però a non volare troppo in alto, restare con i piedi per terra aiuta a muovere i propri passi nella direzione giusta.

Scorpione - L'amore, stando alle previsioni dell'oroscopo, sembra essere nell'aria anche per coloro che sono nati in Scorpione. Cimentarsi in qualcosa di particolare con il partner, o iniziare ad organizzare i preparativi per un grande giorno, potrebbe rafforzare il sentimento d'amore e la complicità che vi è con la persona che si ha accanto.

Sagittario - Il periodo in questione, secondo l'oroscopo dal 10 al 12 settembre, si prospetta come il più fortunato del mese per la sfera affettiva. Si potranno riallacciare i rapporti con una o più persone care, ed alcuni riusciranno a rivitalizzare un vecchio amore, riaccendendo la passione e il sentimento. Invece, chi ha una relazione stabile, potrà cimentarsi nell'organizzazione di una o più serate indimenticabili, specialmente se si ha in mente di effettuare il grande passo.

Capricorno - Ottime notizie potrebbero sopraggiungere nel fine settimana per i nati in Capricorno. La fortuna ha deciso di non abbandonare questo segno zodiacale, accompagnandolo nei vari passi e nelle decisioni che ha deciso di intraprendere. La vicinanza della famiglia sarà costante e accrescerà l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità.

Acquario - Si respira aria di novità per il weekend 10-12 settembre, specialmente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ci sarà la speranza di poter ambire ad una posizione più gratificante e di concorrere con i colleghi per ottenerla, ma senza colpi bassi. Le possibilità non mancheranno e i nati in Acquario dovranno essere capaci di afferrarle al volo prima che sia troppo tardi.

Qualche piccola discussione potrebbe subentrare nella vita di coppia, ma nulla di cui doversi preoccupare seriamente.

Pesci - L'oroscopo del secondo weekend di settembre sembra preannunciare buone nuove nella vita di coppia, con un aumento della passione e del sentimento provato nei confronti del partner. La fiducia non mancherà, e la complicità con la persona amata riuscirà ad allontanare tutti quei pensieri negativi che potrebbero tentare di far capolino.