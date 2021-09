Le previsioni zodiacali di giovedì 9 settembre 2021 sottolinea il gran momento in amore e nel lavoro messo in preventivo per due segni. Ansiosi di appurare come saranno le stelle del giorno? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Di certo ad avere l'agognato supporto delle stelle in generale, saranno i nati in Leone e Vergine, entrambi ottimamente posizionati in testa alla classifica quotidiana con ben cinque stelline, preludio ad una giornata davvero al 'top'.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 9 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 9 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 9 settembre al segno dell'Ariete indica che il prossimo giovedì sarà 'sottotono' per voi appartenenti al segno. In alcuni casi farete fatica a concentrarvi; non saranno le energie a farvi difetto ma sarete piuttosto distratti da altri interessi. Sarebbe meglio rimandare decisioni importanti a tempi migliori. In amore, non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in acquisti costosi o che non vi convincono.

Evitate di fare prove di forza con il partner: rimandate le decisioni a momenti e ad astri più facili. Visti alcuni transiti planetari, meglio optare per un giovedì tranquillo; la buona cucina, il relax e le giuste ore di sonno vi faranno ritrovare il sorriso. Single, in questa particolare giornata, gli astri vi raccomandano di non pensare al peggio ma di cercare di vedere le cose da un punto di vista maggiormente ottimistico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A livello personale, la giornata potrebbe cominciare con un'emergenza e dovrete essere al meglio per affrontarla. Nel lavoro, non avrete troppo tempo per rilassarvi, passate ai fatti e organizzate la giornata nei minimi dettagli.

Toro: ★★. In arrivo una giornata dai colori poco gradevoli relativi ai periodi segnati dal 'ko'.

Pertanto, la giornata di centro settimana potrebbe risultare difficile e abbastanza flemmatica. In campo sentimentale, sarete nervosi e qualcuno che vi potrebbe mettere i bastoni fra le ruote senza una ragione precisa. Qualcosa da ridire col partner c'è, il suo atteggiamento vi irrita, ma alla resa dei conti sarà di nuovo l'affetto a stravincere, perciò mettete da parte l'offesa e tuffatevi tra le sue braccia. Single, alcune nuvole attraversano il vostro cielo. In questo giorno sarà quindi opportuno restare calmi e non pretendere di risolvere tutto in un attimo! In amore, meglio tenere a freno l'impulsività e, se possibile, non prendere decisioni affrettate. Non dite cose di cui vi potreste pentire e, se vi sentirete i nervi a fior di pelle, non insistete: preparatevi una camomilla e dormiteci sopra.

Nel lavoro, dovrete essere meno pretenziosi e più rispettosi delle necessità dell'azienda, perché non è il momento di esternare le vostre necessità ma di rimboccarsi le maniche.

Gemelli: ★★★★. La giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. L'oroscopo pertanto consiglia una maggiore riflessione su eventuali scelte da fare. In amore, agite con prontezza, tirando in ballo la fantasia; in questo modo vivacizzerete una giornata altrimenti spenta. Niente all'orizzonte che parli di novità o di situazioni in evoluzione: non resta che inventarsi qualcosa! La vita di coppia ha bisogno di nuove emozioni; date più spazio all'intimità, coltivate insieme al partner nuovi interessi, evitate di sciupare l'armonia con critiche, ma usate solamente gesti affettuosi.

Single, molti di voi saranno positivamente influenzati dalle stelle: le nuove filosofie di vita, i viaggi, i contatti. Starà a voi sollecitare spostamenti o incontri che potranno favorire sia la vita privata che la carriera; unire l'utile al dilettevole non è sempre sinonimo di opportunismo, però qualche volta risulta convincente e piacevole. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti. Questo potrebbe essere un giorno propizio per i nuovi contratti.

Oroscopo e stelle di giovedì 9 settembre

Cancro: ★★★★. La giornata sarà mediamente vivibile in più di qualche frangente, anche se in certi casi potrebbe restituire qualche problema maggiore con il quale confrontarsi.

L'oroscopo del giorno perciò annuncia un po' di stress in più di qualche occasione. A bussare alla vostra porta anche piccole ma importanti novità. Per i sentimenti, potrete ampliare il vostro raggio d'azione, ovvero uscire dai confini consueti, trascorrere una giornata in ambienti diversi dai soliti. L'amore vi regalerà attimi davvero indimenticabili con la persona del cuore, i nuovi intrecci saranno elettrizzati, tanto da trascorrere una bella serata in sua compagnia. Single, giovedì ricco di soddisfazioni sotto diversi punti di vista, nell'ambito delle amicizie sarete molto premurosi ed appoggerete le iniziative che vi saranno proposte. Riuscirete a trovare gli argomenti giusti per convincere qualcuno che interessa.

Approfittate del momento positivo: l'analisi del firmamento prevede conquiste e nuove conoscenze grazie al vostro fascino. Nel lavoro, oggi avrete tutte le possibilità per sentirvi soddisfatti e a vostro agio professionalmente parlando, perché il cielo vi darà una carica formidabile sul piano della comunicativa con i vostri colleghi.

Leone: ★★★★★. Questa parte della settimana per voi del segno presume possa essere decisamente su un altro livello (ovviamente positivo!). A più di qualcuno il frangente porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni. In amore, state vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio, soprattutto in ambito familiare da cui avrete ottime soddisfazioni.

Se non avete programmato ancora nulla per questo giovedì approfittatene e datevi subito da fare, magari organizzando una passeggiata rilassante insieme a lui, per rigenerarvi e divertirvi. Single, potete godervi una giornata d'intense sensazioni che appagheranno il corpo, ma anche la mente. Ottimo giorno per viaggiare, incontrare persone nuove o che magari non vedete da tempo. Buon giorno, per tutti coloro che avranno modo di mettere alla prova il loro fascino e il loro sex-appeal. Nel lavoro, sarà un periodo ottimo: tutto okay sul fronte delle attività. Il cielo annuncia opportunità strepitose anche sul fronte denaro, investimenti a buon fine e qualche aumento del reddito.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 9 settembre, preannuncia l'arrivo di un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana.

Un match, quello di giovedì prossimo, indicato dall'Astrologia del momento come molto positivo, favoriti grazie alla Luna in Bilancia. In campo sentimentale, in questo periodo vi sentirete molto generosi e disponibili con i familiari e con il prossimo. Gli astri vi consigliano di occupare questo giorno offrendo il vostro aiuto e sostegno. Vi sentirete coccolati e privilegiati per il grande amore del partner che vi regala ogni giorno con intensità e dedizione. Single, potrete dedicare questo giovedì a voi stessi, concedendovi maggiori svaghi e coltivando i vostri hobbies preferiti che ultimamente avete trascurato. In ambito affettivo, le stelle prevedono momenti di grande divertimento, soprattutto se avete degli amici che non vi lasciano mai da soli.

Nel lavoro, la giornata vi offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 9 settembre.