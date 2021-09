Martedì 21 settembre troveremo sul piano astrale la Luna e Nettuno transitare nell'orbita dei Pesci, nel frattempo Venere sosterà nel segno dello Scorpione. Il Sole, invece, proseguirà il domicilio in Vergine, così come Giove assieme a Nettuno continueranno il moto in Acquario. Urano, in ultimo, permarrà in Toro come Plutone rimarrà stabile in Capricorno e Marte insieme a Mercurio resteranno nel segno della Bilancia.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: progetti a due.

Il Plenilunio e Venere nel segno a braccetto irradieranno la nona dimora parlandoci, con ogni probabilità, di un secondo segno d'Acqua pronto a fare un importante passo per la vita di coppia, come un matrimonio o la nascita di un erede. Progetti a due che andrebbero attuati a partire dalla Luna Nuova sui loro gradi del 7 novembre, così da trarne i maggiori benefici dal parterre planetario.

2° posto Pesci: idillio amoroso. Quando la Luna Piena attiva Nettuno, come accadrà martedì visto che il pianeta delle illusioni sarà a soli sette gradi dal Luminare, si viene a creare una configurazione astrale particolarmente favorevole alle riconciliazioni sentimentali. Queste ultime, le quali avranno buone chance di vedere protagonisti i nati Pesci, saranno intese sia come riappacificazioni con la dolce metà che nel senso di ritrovare fisicamente il partner quando si vive una relazione a distanza.

Facile intuire come il riavvicinamento, dopo un allontanamento mentale e/o fisico, faccia da preludio ad un vero e proprio idillio amoroso.

3° posto Cancro: empatici. La razionalità ed il pragmatismo verranno, c'è da scommetterci, spazzati via dalle menti di casa Cancro per far spazio, durante questo martedì, a percezione ed empatia, le quali risulteranno particolarmente utili per i nativi che scrivono romanzi.

Il rovescio della medaglia, malgrado durerà soltanto qualche giorno, sarà probabilmente dato dal fatto che qualche scadenza pratica o professionale non sarà rispettata come preventivato in precedenza dal primo segno d'Acqua.

I mezzani

4° posto Leone: ricarica energetica. Chiudendo il cerchio lunare col dodicesimo campo, tale Plenilunio in Pesci parrà voler regalare ai felini l'opportunità di ricaricare le loro pile mentali, a patto che gli stessi allentino la morsa al materialismo o la spasmodica corsa al successo.

Favorite dal felice aspetto lunare le pratiche meditative, specialmente la meditazione Vipassana che concilia visione e consapevolezza grazie alla respirazione coscienziosa.

5° posto Ariete: focus comportamentale. Marte e Mercurio opposti, raggiunti mercoledì anche dal Sole, stimoleranno il duetto Giove-Saturno retrogrado in Acquario e, complice anche la Luna Piena d'Acqua, spingeranno presumibilmente i nativi a divenire più concilianti col mondo circostante. Modificare il proprio comportamento per un segno istintivo e viscerale come l'Ariete non sarà per nulla semplice, ma la configurazione astrale indurrà i nativi a soffermarsi ad osservare i propri gesti e parole senza auto-condannarsi ma provando a carpire il perché di tale agire.

6° posto Toro: vizi da eliminare. Alle ore 1:56 di martedì la Luna si farà Piena e formerà immediatamente un sestile a Plutone di Terra spingendo, con tutta probabilità, la terza decade di casa Toro a "buttare giù dalla torre" quelle abitudini malsane che stanno condizionando la loro evoluzione. Vizi come il fumo o l'alcol, ma anche l'accidia reiterata o comportamenti troppo aggressivi o, al contrario, esageratamente accondiscendenti, quindi, dovrebbero essere ringraziati dai nativi e lasciati andare, così da essere trasportarti lontano dall'acqua lunare.

7° posto Sagittario: istintivi. Il Plenilunio e Nettuno, congiunti e quadrati al loro Sole di nascita, si opporranno al Sole di Terra stimolando presumibilmente le doti percettive e istintive di casa Sagittario, specialmente per ciò che concerne la professione.

Ad essere maggiormente beneficiati saranno i nativi alle prese con un nuovo progetto, ancor di più se da libero professionista, perché riusciranno a convogliare le loro emozioni positive a riguardo così da trasformarle in ottime idee che strizzeranno l'occhio all'innovazione.

8° posto Acquario: titubanti. Meno effervescenti, invece, le effemeridi che riguarderanno il quarto segno Fisso durante questo martedì, coi nativi che potrebbero dover fare i conti con un appannamento di idee e intenti. A tal proposito, sarà facile che l'indecisione prenda il sopravvento nelle menti native e, per far evitare di non commettere errori macroscopici, sarà bene rinviare a giorni più proficui eventuali scelte importanti.

9° posto Bilancia: piccole cose. L'undicesima casa verrà illuminata dal trigono che Giove in Acquario formerà con Mercurio sui loro gradi e ciò, nascendo sotto l'ala del languido Plenilunio, potrebbe spingere i nati Bilancia ad apprezzare con maggior enfasi l'importanza delle piccole cose. Il piacere di fare una torta e mangiarla assieme ai figli, l'intensità di uno scambio di sguardi con l'amato bene oppure guardare un film con un'amica saranno quelle piacevolezze alle quali il secondo segno d'Aria sembrerà non poter resistere in questa giornata.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: illusioni. Harry Houdini disse "Se c'è un modo per tornare indietro io lo troverò" e i nati Gemelli, complice la quadratura nettuniana, lunare e solare, potrebbero cadere questo martedì nella trappola di credere all'ennesimo trucco di un illusionista.

I miraggi mentali, quindi, condiranno probabilmente la cerchia sentimentale dei nativi, con questi ultimi che si ritroveranno a rincorrere 'prede' affettive tutt'altro che interessate alla loro persona.

11° posto Vergine: rami secchi. A seguito del riallineamento delle fasi lunari, questo Plenilunio in opposizione, il primo regolare nell'asse Vergine-Pesci, spingerà i nativi a troncare quelle relazioni interpersonali che hanno oramai fatto il loro tempo. Ad affrettarsi con più celerità a effettuare tale potatura dovrà essere la terza decade, specialmente se alle prese con relazioni sentimentali tossiche o rapporti amicali asfissianti.

12° posto Capricorno: troppe pressioni. Il terzo segno di Terra, nel corso di questo martedì, avrà buone chance di avvertire un grosso carico di responsabilità, perlopiù provenienti dall'ambiente famigliare e professionale, che sembreranno pesare come un macigno.

Il 'lavoro' astrale della Luna Piena d'Acqua consisterà, c'è da scommetterci, nel suggerire ai nativi di smorzare questa moltitudine di pressioni che avvertiranno tramite l'attività sportiva o gli hobby, mentre dovrebbero evitare di sfogare le loro frustrazioni con scatti d'ira immotivati o su prevaricazioni nel luogo di lavoro.