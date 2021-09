Le previsioni zodiacali di venerdì 24 settembre sono pronte a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo fine settimana lavorativo. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e vergine. Curiosi di scoprire come saranno le stelle del momento? L'Astrologia di venerdì sottolinea il fatto che a gongolare, tra gli appena citati, saranno Toro e Gemelli, quest'oggi al vertice della nostra scaletta con le stelline.

In decisa difficoltà invece Vergine e Leone, rispettivamente valutati in periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 24 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 24 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 settembre al segno dell'Ariete indica che il prossimo venerdì sarà una giornata di routine, anche se non male, da prendere con la solita calma. Innanzitutto cercando di non farsi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere.

Dialogate, analizzate, sorridete. In amore, le stelle porteranno amore e gioia nella vostra giornata facendovi vivere dei momenti indimenticabili in compagnia di un partner passionale e travolgente. Così la sfera dei sentimenti sembra essere particolarmente appagante, tanto da promettere una serata speciale. Single, Luna all'opposizione con Venere ma non per questo meno romantica; anzi sarà proprio lei a parlarvi d'amore, attizzando quella fiamma segreta che brucia nel vostro cuore, nascosta agli occhi dei altri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È il desiderio di Plutone, il magma vulcanico che arde sotto la roccia, e ora sotto la carezza della Luna che parlerà in alto il linguaggio del sentimento. Troverete finalmente il coraggio di esprimervi alla persona che vi piace tanto. Nel lavoro, potrete compiere passi importanti nella realizzazione dei vostri obiettivi in direzione della stabilità e del miglioramento economico.

Toro: ★★★★★. Buone notizie potrebbero arrivare in campo sentimentale, grazie agli influssi armonici della Luna in Toro. Ogni cosa sembrerà una magia: una polvere di stelle si poserà sulla vostra vita affettiva, rendendola meravigliosa. Cogliete l'attimo, non perché poi tutto svanirà ma perché certi momenti intensi vanno vissuti con pienezza e amore, ovviamente insieme al vostro partner. Single, una nuova love story potrà iniziare in un clima di eccitante complicità. Un rapporto finora privo di una chiara identità potrebbe rivelarsi compiacente. Prendete il coraggio a due mani ed esprimete i vostri sentimenti a chi vi sta a cuore. La Luna amica alzerà il livello della socievolezza, vi consentirà di mediare negli accordi, di relazionarvi con bravura anche con l'interlocutore più incontentabile.

Nel lavoro, gli influssi astrali del periodo portano beneficio alle attività, alla carriera, soprattutto se avete una professione autonoma; favoriranno anche le attività di vita pratica in generale.

Gemelli: ★★★★★. Giornata promettente questa di venerdì. Dopo il deludente inizio settimana, adesso le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente. In amore, le stelle vi renderanno pieni di energie, brillanti, assecondando anche il desiderio di poter contare su ottime opportunità da sfruttare. Fatelo con tenacia non solo in amore ma anche negli altri settori della vita. Il partner insieme ai familiari saranno particolarmente affettuosi e vi circonderanno di sentimenti positivi.

Single, le stelle di questo venerdì lasciano intravedere momenti dinamici ed emozionanti capaci di cambiare in meglio il vostro umore. Non vi faranno difetto né i sentimenti forti, né gli alti e bassi della passione. Ci saranno così novità in arrivo e benessere da incanalare nel settore che più vi sta a cuore. Nel lavoro, una Luna stacanovista almeno nei limiti, ipersensibile e introspettiva, vi parlerà di futuro. La vostra mente partorirà idee brillanti e progetti innovativi a tutto spiano.

Oroscopo e stelle di venerdì 24 settembre

Cancro: ★★★★. La giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere in gioco opportunità su cui investire. Per i sentimenti, il buonumore che vi accompagna in questi giorni è dovuto alle congiunzioni favorevoli e questo vi farà mettere da parte la riservatezza.

Sarete, infatti, più solari, riuscirete sempre a cogliere nelle parole e nei gesti di chi vi sta accanto l'aspetto migliore. Riuscirete a essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo e l'armonia con il partner spazzerà qualsiasi tipo di turbamento. Single, se si tratta d'amore, la vostra felicità avrà il sapore della concretezza e della speranza, di progetti che prenderanno forma. Parteciperà alla dolce conversazione anche Plutone, pieno di parole d'amore e di conferme, soprattutto se vi siete presi una cotta e ora sperate ardentemente in uno sviluppo positivo. Nel lavoro, rimboccatevi le maniche, seguite il suggerimento implicito di Mercurio: tagliate i rami secchi e correggete le strategie inefficaci.

Leone: ★★. In amore, restate ancora un po' in silenzio, nascondetevi nella penombra lunare, preparate con calma e lucidità il vostro piano d'attacco, perché ci sarà un'agitazione domestica da mettere in sicurezza. Così in coppia sarà "mare mosso", ma non è detto che il motivo sia per problemi materiali o gelosia di vario genere, spesso le discussioni nascono per i figli o per questioni superficiali. Single, siete solo all'inizio, ma la sfera emotiva è già in fermento a causa della posizione del Sole. Un ritorno di fiamma sarà destabilizzante, prendete quindi le distanze da chi vuole tornare da voi senza aver riflettuto in modo completo sul vostro rapporto. L’amore potrebbe anche rinascere, ma questa volta la sua fine potrebbe essere scontata: fate attenzione.

Nel lavoro, non vi immischiate in una faccenda che non vi riguarda. Anche se si tratta della vostra attività. tenete a bada la troppa generosità, perché non è il momento. Rischierete non solo un malinteso, ma soprattutto una perdita di denaro inaspettata.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 24 settembre, preannuncia un periodo affannoso per tanti di voi nativi. In generale, partirà e si concluderà sotto la dura egida relativa ai periodi sottotono. In campo sentimentale, se siete stabilmente in coppia cercate di capire cosa valorizzare maggiormente in voi e nella persona amata, e che valori avete in comune. L'intesa di coppia, anche se non perfetta, potrà essere molto buona, anche se in questa giornata la vivrete un po' in secondo piano per colpa del vostro umore altalenante.

Anche la forma fisica non sarà un granché e le richieste del partner vi risulteranno inaccettabili. Single, in questa giornata dovreste trovare qualcosa di importante da fare, piuttosto che invidiare quello che gli altri nel frattempo sono riusciti a costruire. Anche voi avete delle qualità eccellenti, solo che non riuscite a impegnarvi più di tanto. Diciamo che lasciate sempre troppo poco spazio ai sentimenti. Nel lavoro, gestirete degli imprevisti, anche se questi vi lasceranno un poco scontenti: calma!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 24 settembre.