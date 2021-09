Le previsioni zodiacali di venerdì 24 settembre mettono in evidenza il buon momento per tre segni. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, in questa sede messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, ad avere l'onore e la fortuna di essere favorito dall'Astrologia del giorno, il Sagittario, in questo caso indicato al "top del giorno". Invece ad essere additato come segno "flop" di questo venerdì, Pesci, considerato in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 24 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 settembre

Bilancia: ★★★★★. Questo finale di settimana per molti di voi della Bilancia partirà - almeno secondo la carta astrale - davvero benissimo. In merito a ciò, gli astri vedono senz'altro di buon auspicio il periodo specialmente verso fine giornata: vi sentirete carichi e pieni di energia. In amore, sarete effettivamente euforici e in gran forma: sprizzerete energia e buon umore da tutti i pori! In coppia soprattutto riuscirete a mettere finalmente la parola "fine" ad una questione che vi stavate trascinando dietro da tempo. Single, organizzatevi per trascorrere la giornata in compagnia degli amici di sempre. Sapete già quanto sia difficile coordinare e mettere d'accordo più persone, pertanto caricatevi di tanta elasticità e pazienza, il che allontanerà inopportuni dissidi e vi farà vivere serenamente il periodo.

Nel lavoro, vi stupirete dell'effetto positivo che farete alle persone: tutti sembreranno essere grati della vostra presenza e riconoscenti.

Scorpione: ★★★★. Una giornata buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, costringendo la giornata di mercoledì ad osservare un andamento con alti e bassi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i sentimenti, la giornata di fine settimana sarà poco impegnativa nei riguardi delle situazioni legate alle situazioni affettive in generale. In coppia invece, il periodo si aprirà per voi sotto i migliori auspici. Per qualcuno sarà anche un buon periodo per avanzare progetti a lunga scadenza oppure per consolidarli definitivamente.

Single, in tanti avete voglia d’amore e di serenità, giusto? I sentimenti sono per voi come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta una volta per tutte. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo, il che vi aiuterà a trovare nuove strade, discrete collaborazioni valide per la carriera.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 settembre al Sagittario preannuncia una giornata interessante grazie alla posizione di alcuni pianeti. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata per poi riprendersi con vigore subito dopo.

In amore, fortuna e positività renderanno questa giornata molto piacevole. Sarete pronti ad affrontare nuove responsabilità con la vostra metà e potrete programmare impegni a lunga scadenza. L'influsso degli astri sarà dalla vostra parte, sarete propensi a dimostrare emozioni che qualche giorno fa tenevate nascoste. Per i single, un’amicizia particolare potrebbe trasformarsi in una travolgente passione, facendovi vivere il classico colpo di fulmine: di certo non un amore a prima vista, diciamo piuttosto "a scoppio ritardato!". Nel lavoro, giornata interessante. Diciamo che non mancheranno proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi.

Oroscopo e stelle del giorno 24 settembre

Capricorno: ★★★★. In arrivo una giornata stabile, anche se poco creativa e abbastanza 'moscia'. In diverse occasioni potreste sentirvi giù di tono, anche senza avere un motivo preciso per esserlo. Con le persone tenderete ad essere poco disposti a dialogare. In merito agli affetti intanto, spunterà un bel raggio di sole a dare una scossa alla flemma di questa giornata: anche se alcune difficoltà dovessero persistere potrete ugualmente vivere attimi di felicità. In merito a quanto appena detto, la domanda è: saranno sufficienti a ricaricare abbastanza energie? Speriamo per voi... Single, la giornata di venerdì sarà decisamente improntata alla normalità consueta a cui siete già da parecchio abituati.

La vostra mente sarà aperta e ben disposta alle novità e alle esperienze nuove. Nel lavoro, avrete una grande originalità che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale. Evitate però di suscitare le gelosie di chi vi circonda.

Acquario: ★★★★★. Giornata a cinque stelle per voi dell'Acquario, valutata nelle previsioni come quasi perfetta. In generale gli astri, con in primis una meravigliosa Luna in Toro, veglieranno sulla buona armonia del periodo, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Dunque mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. In campo sentimentale, giornata decisamente promettente soprattutto perché l'amore, la fiducia e il buon dialogo cammineranno a braccetto e voi, insieme al partner, scoppierete di felicità.

In coppia riuscirete a superare indenni alcuni contrasti grazie ad un dialogo fatto con calma e riflessione. Single, la giornata si prospetta piacevolmente rilassante e alla portata. Non chiedete alle stelle emozioni galanti ma accontentatevi piuttosto di riuscire a vivere spensieratamente la vostra attuale condizione, ovviamente in funzione di quella futura. Nel lavoro, le prospettive astrali sono ottime. I prossimi contratti potranno favorire successi molto concreti.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 24 settembre predice che partirà e chiuderà i battenti in modo non proprio soddisfacente questa parte della settimana, con un venerdì abbastanza pesante a cui dover porre rimedio. In amore, diversi problemi da affrontare: ritagliatevi pure qualche spazio da dedicare al partner che, forse, avete trascurato un po’ troppo ultimamente; potrebbe essere il modo migliore per superare qualche malumore o contrasto in corso.

Per coloro ancora single un consiglio: se non vi sentite corrisposti, cambiate obiettivo, perché è inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri, non trovate? Se state attraversando una fase di trasformazione profonda, quanto faticosa, non dovrete cedere alla tentazione di gettare la spugna. Nel lavoro invece, giornata alquanto piatta, soprattutto nelle prime ore. Per poter puntare su qualche cambiamento positivo dovete avere ancora un po' di pazienza, presto arriveranno discrete soddisfazioni.

Classifica oroscopo del 24 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 24 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

In evidenza in questo ultimo giorno della settimana lavorativa ben cinque segni. Al top, meritatamente favorito in amore e nel lavoro, il Sagittario. In seconda posizione in scaletta, pur sempre considerati a massima positività nel periodo, altri quattro fortunati che andremo a svelate a breve. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata intanto assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di venerdì 24 settembre: