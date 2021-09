Nel fine settimana del 25 e 26 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno del Toro (dove risiede Urano) ai gradi dei Gemelli (dove sosta il Nodo Nord), mentre Saturno assieme a Giove sosteranno nell'orbita dell'Acquario.

Venere, invece, proseguirà il domicilio in Scorpione, così come Plutone continuerà la sosta in Capricorno e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Il Sole, Marte e Mercurio, infine, resteranno sui gradi della Bilancia.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Ariete e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: novità. Dopo un'estate intensa, significativa ma anche impegnativa sul fronte mentale e fisico, specialmente per prima e seconda decade, i nativi avranno buone chance nel corso del weekend di beneficiare del supporto dello Stellium d'Aria, reso ancor più vigoroso dalla Luna domenicale in Gemelli. Sarà proprio il 26 settembre che il segno Fisso potrebbe ricevere una proposta di lavoro allettante oppure una dichiarazione d'amore inaspettata.

2° posto Gemelli: shopping. Il conciliante parterre planetario del fine settimana per i nati Gemelli parrà dividersi in due: da una parte sabato presumibilmente più improntato alle vicende pratiche e lavorativo, e dall'altra parte domenica in cui il segno d'Aria potrà concedersi una sfiziosa sessione di shopping con le amiche di sempre.

3° posto Bilancia: sereni. Eccezion fatta per le prime ore del 25 settembre, il weekend di casa Bilancia potrebbe avanzare sui binari della serenità nel focolare domestico, coi nativi che risulteranno concilianti ed estremamente vogliosi di far acrobazie sotto le lenzuola con la dolce metà.

I mezzani

4° posto Sagittario: sabato top.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il weekend inizierà, con ogni probabilità, sotto i migliori auspici per i nati Sagittario, i quali nella giornata di sabato potranno e dovranno dedicarsi ad alcune attività burocratiche pendenti. Sebbene all'apparenza tali incombenze non risulteranno entusiasmanti, il segno Mobile sarà ben conscio che faranno da preludio ad un nuovo progetto in fase embrionale sul quale puntano molto.

Domenica, invece, meglio bandire esagerazioni di ogni tipo, alcol e sigarette in primis.

5° posto Acquario: umore top. Il trigono tra i Luminari d'Aria, in onda nella giornata di domenica, potrebbe rendere il tono umorale di casa Acquario particolarmente effervescente, in particolar modo nel luogo di lavoro, nel quale risulteranno scherzosi ma sapranno anche incassare qualche critica costruttiva.

6° posto Toro: abbuffate. Dopo una settimana dispendiosa in termini di fatiche fisiche, il primo segno di Terra potrebbe avvertire il desiderio di concedersi un weekend casalingo, così da lasciarsi coccolare da partner e figli ma anche concedersi qualche sfizio culinario. Con Venere in opposizione e la Luna nel segno, però, nella giornata di sabato sarà probabile che i nativi spendano più del necessario per l'acquisto di ingredienti ricercati.

7° posto Capricorno: gratifiche. Sabato i nati sotto il segno del Capricorno riceveranno, c'è da scommetterci, qualche gratifica morale da una figura di spicco professionale verso la quale ripongono molta fiducia. Le sintonie astrali domenicale si faranno, invece, meno morbide al lavoro per il segno Cardinale che dovrà vedersela con qualche cliente indisponente.

8° posto Scorpione: focus monetario. In queste 48 ore il terzo segno Fisso sarà probabilmente chiamato a focalizzare le proprie attenzione sulle entrate e uscite economiche mensili, vagliando eventualmente un taglio di alcune spese non indispensabili come la pay tv o l'abbonamento ad un servizio di streaming.

9° posto Pesci: sfuggenti.

Con la confusione planetaria che regnerà il cielo, capitanata dai retrogradi Plutone di Terra e Nettuno sui loro gradi, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero evitare di proposito alcune discussioni pruriginose che, invece, andrebbero affrontate prima possibile. Tale mood sfuggente, però, non farà altro che procrastinare ulteriormente il problema relazionale, riducendo di conseguenza le possibilità di venirne a capo con facilità.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. Mentre le amicizie e il lavoro desteranno non poche preoccupazioni, i nati Ariete noteranno probabilmente che anche la loro oasi sentimentale celerà qualche insidia in queste due giornate d'inizio autunno. Saranno più che altro omissioni o un pizzico di gelosia a far sì che questo weekend sentimentale divenga per i nativi meno armonioso del solito.

11° posto Vergine: perplessi. Capire sino in fondo il comportamento delle persone con le quali avranno a che fare sarà, con ogni probabilità, un esercizio alquanto complicato per i nati Vergine in questo fine settimana. Da segnalare col bollino rosso la giornata domenicale, durante la quale un'amica potrebbe fare ai nativi una confessione che li lascerà senza parole.

12° posto Cancro: taciturni. Più che per voglia di rimanere in silenzio, i nati Cancro avranno buone chance di accorgersi, sin dalle prime ore del weekend, che ogni parola proferita potrebbe dare il via ad un equivoco o ferire una persona, sebbene le loro intenzioni iniziali saranno ben diverse da quelle percepite dall'interlocutore.