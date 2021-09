L'Oroscopo del 6 settembre rivela una giornata all'insegna della Luna in Vergine che promette bene per molti segni zodiacali. Ultimo giorno con Luna in fase calante, il resto della settimana porterà qualcosa in più e di importante. Amore, lavoro, soldi, progetti personali e salute, l'attenzione delle stelle si focalizzerà su tutti questi aspetti. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata. In fondo all'articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Per stare bene è importante controllare l’alimentazione e muoversi di più.

Lavorare da casa può apparire fantastico, ma in ogni medaglia c’è un risvolto negativo e uno positivo. Non prendete per oro colato i pareri altrui, questo è un periodo di grande incertezza generale e quindi fareste bene a fidarvi più del vostro istinto.

Toro - Questa sarà una giornata piena di ostacoli e imprevisti, ma non buttatevi a capofitto nelle situazioni spiacevoli anzi rimanete a guardare lo svolgersi degli eventi e attendete il cadavere alla riva. Discussioni importanti.

Gemelli - Ripenserete a qualcuno che non è più presente nella vostra vita e questo vi rattristerà. Cercate di distrarvi e di tenere la mente occupata. Affrontate il vostro dolore giorno per giorno e un passo alla volta.

Concentratevi su chi è ancora accanto a voi e siate grati della sua presenza.

Cancro - Non guardate alla vita altrui, non potete mai sapere veramente che cosa stanno passando gli altri. Prendetevi del tempo per voi stessi e per riflettere. Prima di lanciarvi in nuovi progetti, sinceratevi di non avere dei conti in sospeso. Occhio alla caffeina.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi state guardando un po’ troppo indietro ultimamente, perciò vi state arenando. Non è sempre facile centrare il bersaglio, però guai ad arrendersi prima del tempo. I problemi vanno risolti il prima possibile, cercate di prendere il vostro lavoro più seriamente possibile.

Vergine - Siete del tutto sicuri di voi e dei vostri desideri, ma spesso dovete combattere contro gli scettici e contro chi non la pensa come voi. Cercate di concentrarvi altrimenti finirete troppo tardi il vostro lavoro o compito.

Bilancia - C’è un limite a tutto e voi lo state nettamente superando. In queste 24 ore cercate di fermarvi e di calmarvi perché vi state spingendo un po’ troppo oltre.

Scorpione - Degli eventi potrebbero precipitare, fate attenzione! Non abbassate la guardia, soprattutto con l’arrivo dei primi freddi. Nostalgia dell’estate, ultimamente vi sentite assonnati e poco presenti. In famiglia si parlerà di un argomento importantissimo.

L'oroscopo del giorno dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Dovrete essere abbastanza intraprendenti perché questa sarà la giornata giusta per dare vita ai nuovi progetti. Avrete a che fare con un inizio settimana piuttosto pesante e caotico.

Capricorno - In queste 24 ore un partner o un collega potrebbero risultarvi più irritante che mai, ma attenzione a ciò che andrete a dire perché rischierete di ferire più di una spada.

Acquario - Badate sempre al sodo, non lasciatevi abbindolare dalla chiacchiere. Canalizzate al meglio le energie, avviate un quel progetto che avete in mente da tanto tempo. Si prospetta una settimana veramente lodevole, ma dovrete essere battaglieri.

Pesci - Giornata leggera, anzi leggerissima.

Le stelle vi aiuteranno, semplificandovi tutte le faccende. Arriverete a sera sereni e farete dei bei sogni. Una bella maschera facciale o un pediluvio contribuiranno a sciogliere ogni tensione.

Classifica del giorno

Pesci 1°

Acquario 2°

Ariete 3°

Sagittario 4°

Cancro 5°

Leone 6°

Gemelli 7°

Vergine 8°

Toro 9°

Capricorno 10°

Scorpione 11°

Bilancia 12°