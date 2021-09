Per la giornata di domani, lunedì 6 settembre 2021, l’Oroscopo prevede molta fortuna per i segni dello Scorpione e della Bilancia grazie al pianeta Venere. Anche la Vergine avrà molta fortuna che renderà la situazione sempre più positiva, sia a livello lavorativo che in quello sentimentale.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di domani: Scorpione in cima alla classifica

1° Scorpione: avrete una giornata soddisfacente sul lavoro che potrebbe farvi fare un salto di qualità anche dl punto di vista privato.

Una bella novità potrebbe arrivare accompagnata da un incremento dei guadagni. Continuate così.

2° Bilancia: probabilmente potrete fare un investimento più forte e solido dal punto di vista economico, e con il partner ci saranno momenti di armonia che saranno così belli da essere indimenticabili, secondo l’oroscopo. finalmente si aprirà anche uno scenario per un progetto che attendevate da tempo.

3° Cancro: ci sarà una maggiore consapevolezza di voi stessi e del vostro lavoro, e dunque vi sentirete sempre più carichi di autostima che probabilmente nelle giornate precedenti è stata abbastanza altalenante. avrete modo di fare un piccolo strappo alla regola come un po' di shopping.

4° Vergine: avrete a disposizione una grande fortuna che non farà altro che incrementare e portarvi altri guadagni.

Sicuramente in amore avrete qualche possibilità con la persona che amate, a prescindere da alcuni fattori non troppo importanti.

Pausa per Gemelli

5° Gemelli: qualche momento di pausa sarà sempre più frequente, per adesso però le vicende personali potrebbero occupare gran parte del vostro tempo e rendere qualche piccolo imprevisto un problema leggermente più grande, secondo l’oroscopo.

6° Pesci: questo lunedì potrebbe non essere esattamente come voi vorreste, però getterà le basi per un affare che potrebbe cambiarvi in meglio il resto della settimana. In amore svolgerete alcuni piccoli chiarimenti a fronte di un forte malinteso.

7° Leone: una lieve novità potrebbe essere fonte di qualcosa di innovativo, starà a voi alimentare questa opportunità affinché ci sia un risvolto maggiore alla vostra carriera.

Evitate di stancarvi troppo con situazioni che potrebbero sfiancarvi notevolmente.

8° Acquario: per il momento in amore potrebbero esserci dei dissidi particolarmente forti, su cui dovrete innanzitutto riflettere e decidere di conseguenza per poter avere altre opportunità. In famiglia l’atmosfera potrebbe essere migliore di quello che pensavate in un primo momento.

Capricorno in ribasso

9° Toro: ci sarà un calo della fortuna considerevole, perciò per il momento fare qualcosa con le sole vostre forze potrebbe essere più difficile di quanto non sia. Avrete molto tempo per dare al vostro fisico una maggiore potenza costruttiva.

10° Sagittario: dovrete rivedere una tabella di marcia che probabilmente non sta soddisfacendo i vostri ritmi, perché in questa settimana ci saranno molte occasioni di “rallentamento” causato dalla stanchezza incombente, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: qualcosa nella squadra lavorativa purtroppo potrebbe andare storta, perciò avrete occasione di rivalutare il lavoro in solitaria ed estendere le possibilità in questo senso.

Datevi del tempo per poter dare nuova linfa alla vostra relazione amorosa.

12° Ariete: purtroppo avrete a che fare con uno stress che va ben oltre le aspettative e che potrebbe compromettere anche alcune mansioni a livello lavorativo. Per adesso ci sarà bisogno semplicemente di ricaricare le batterie, secondo l’oroscopo.